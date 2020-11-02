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Набиуллина распродает золотой запас России

2 Ноября 2020 404 0 Экономика
Набиуллина распродает золотой запас России

Острая нехватка твердой валюты из-за падения цен на нефть вынудила Центробанк впервые за 13 лет устроить распродажу золота из резервов. Еще весной регулятор разрешил коммерческим банкам начать вывоз своих собственных золотых запасов. Гражданские авиалайнеры, груженные слитками, стали регулярно курсировать между Москвой и Лондоном. В месяц экспорт золота приносит России около 1,5 млрд долларов выручки. Правда, этого все равно недостаточно для компенсации выпавших нефтегазовых доходов.

Золото из резервов пошло на продажу

  • Центробанк долгое время накапливал золото в резервах – после украинского кризиса 2014 года регулятор стал активно наращивать золотой запас, увеличивая его на 40-60 тонн за квартал. К 2018 году Россия заняла 6-е место в мире по объемам золота в резервах и обогнала Китай с его любовью к драгметаллу. В 2020 году страна почти сравнялась с Францией – у европейской страны 2,436 тыс. тонн в резервах против 2,298 тыс. тонн у России.
  • Выбор золота как основного резервного актива был не случайным. По словам первого зампреда ЦБ Дмитрия Тулина, оно дает 100%-ную защиту «от правовых и политических рисков». В частности физические слитки нельзя арестовать, как валюту или ценные бумаги. Более того, золото хранится в России, а валюта и акции – за рубежом.
  • Но теперь и золото отправляется в виде экспорта за границу. В апреле Центробанк неожиданно прекратил покупку драгметалла в резервы. Одновременно с этим правительством впервые за многие годы выдало золотодобытчикам генеральные лицензии на экспорт. Таким образом, из России официально разрешили вывозить золото.
  • «Золотая река» хлынула на Запад: во втором квартале банки и золотодобытчики продали 87 тонн драгметалла. В месяц Россия начала получать от этого около 1,5 млрд долларов валютной выручки. Впрочем, этого все равно недостаточно, чтобы покрыть выпадающие доходы от нефти и газа – они обрушились на 51% и 43% соответственно. Тем не менее, золото дает в квартал примерно столько же, сколько и газ – 4,5 млрд против 4,6 млрд долларов выручки.
  • В третьем квартале, когда доходы от экспорта сжались сильнее всего, Центробанк сам впервые за 13 лет занялся продажей золотого запаса. По данным Всемирного совета по золоту, регулятор продал 1,2 тонны. Согласно МВФ, ЦБ реализовал 400 тыс. унций – если в начале июля у России было 73,94 млн унций, то в октябре уже 73,9 млн. Больше всего было продано в сентябре – 300 тыс. унций.
  • Политика российского ЦБ совпала с действиями центробанков развивающихся стран. В сумме регуляторы продали на 12,1 тонны больше, чем купили. Хотя до кризиса они в основном выступали скупщиками драгметалла. Среди крупнейших продавцов золота – Узбекистан, расставшийся с 10% золотого запаса, или 34,9 тонн. За ним идет Турция, которая переживает валютный кризис – она продала 22,3 тонны. Россия заняла шестое место после Таджикистана (9,2 тонны), Филиппин (7,8 тонны) и Монголии (2,4 тонны).
Редакция
Редакция "Капитала Страны"

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