Набиуллина распродает золотой запас России 404 0 Экономика

Острая нехватка твердой валюты из-за падения цен на нефть вынудила Центробанк впервые за 13 лет устроить распродажу золота из резервов. Еще весной регулятор разрешил коммерческим банкам начать вывоз своих собственных золотых запасов. Гражданские авиалайнеры, груженные слитками, стали регулярно курсировать между Москвой и Лондоном. В месяц экспорт золота приносит России около 1,5 млрд долларов выручки. Правда, этого все равно недостаточно для компенсации выпавших нефтегазовых доходов.