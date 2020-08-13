Резервы России впервые в истории достигли 600 млрд долларов 348 0 Экономика

Российские золотовалютные резервы впервые в истории взяли планку в 600 мдрд долларов. Однако большой заслуги финансовых властей в этом нет – рост «кубышки» обеспечен падением доллара и спекулятивным взлетом цен на золото. Единственная заслуга властей – сохранение резервов ради резервов вопреки всему: девальвации рубля, рекордному падению доходов граждан, закрытию максимального количества компаний, обнищанию регионов и тяжелейшему кризису в экономике. Власти демонстрирует неолиберальный подход во всей его бессмысленной сути, подход, которому развитые страны Запада давно сказали «нет».