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Резервы России впервые в истории достигли 600 млрд долларов

13 Августа 2020 348 0 Экономика
Резервы России впервые в истории достигли 600 млрд долларов

Российские золотовалютные резервы впервые в истории взяли планку в 600 мдрд долларов. Однако большой заслуги финансовых властей в этом нет – рост «кубышки» обеспечен падением доллара и спекулятивным взлетом цен на золото. Единственная заслуга властей – сохранение резервов ради резервов вопреки всему: девальвации рубля, рекордному падению доходов граждан, закрытию максимального количества компаний, обнищанию регионов и тяжелейшему кризису в экономике. Власти демонстрирует неолиберальный подход во всей его бессмысленной сути, подход, которому развитые страны Запада давно сказали «нет».

Сидя на золотых горах

  • Центробанк отчитался об историческом событии – росте золотовалютных резервов до 600,7 млрд долларов на 7 августа 2020 года. Этот день должен войти в учебники экономики одновременно с такими показателями, как падение реальных доходов граждан на 8%, девальвация рубля на 4%, закрытие 247 тыс. малых и средних предприятий, падение экономики на 8,5% ВВП.
  • Двенадцать лет назад монетаристы в ЦБ приближались к рекорду – они достигли показателя 598,1 млрд долларов, но грянул финансовый кризис и пришлось тратить резервы на помощь рублю и экономике. В 2020 году таких ошибок власть не повторит: рубль находится в свободном плавании, экономика брошена на самовыживание.
  • Однако, справедливости ради, надо отметить, что ЦБ все же тратит деньги, согласно бюджетному правилу – компенсирует бюджету низкие цены на нефть из Фонда национального благосостояния. С марта по августа на Московской бирже регулятор продал 13,5 млрд долларов. Все вырученные деньги пошли на покрытие дефицита бюджета.
  • Потери компенсировал рост цен на золото – до 2 тыс. за тройскую унцию. За июль резервы выросли сразу на 23 млрд долларов, а за первую неделю августа – еще на 8,9 млрд долларов. Но это «бумажные» деньги – Россия не может, даже если хотела бы, продать 73,9 млн тройских унций в запасе. Этим она обрушит цену многократно и не получит стоимости по номиналу. Поэтому и успех финансовых властей во многом носит статистический, виртуальный характер.
Редакция
Редакция "Капитала Страны"

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