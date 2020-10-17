Набиуллина напечатала деньги для спасения первой компании 2728 0 Экономика

Один раз запустив «печатный станок», остановиться практически невозможно. Только банки получили 630 млрд руб. свежеотпечатанных рублей для финансирования госдолга и вот уже 41 млрд руб. печатается, чтобы спасти главного национального авиаперевозчика «Аэрофлот». Прецедент создан и может использовать впредь для любых целей.