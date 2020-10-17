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Набиуллина напечатала деньги для спасения первой компании

17 Октября 2020 2728 0 Экономика
Набиуллина напечатала деньги для спасения первой компании

Один раз запустив «печатный станок», остановиться практически невозможно. Только банки получили 630 млрд руб. свежеотпечатанных рублей для финансирования госдолга и вот уже 41 млрд руб. печатается, чтобы спасти главного национального авиаперевозчика «Аэрофлот». Прецедент создан и может использовать впредь для любых целей.

Деньги напечатают для всех, кроме россиян

  • «Аэрофлот» стал одной из самых пострадавших компаний весной этого года – компания потеряла 95% пассажиропотока и зафиксировала чистый убыток в размере 58 млрд руб. Это толкнуло компанию в четыре раза увеличить долг перед госбанками. За счет кредитов «Аэрофлот» платил зарплаты и выплачивал долг по лизингу.
  • Правительству пришлось решать сложную задачу – как помочь компании выкарабкаться из долговой ямы. Для этого чиновники не нашли ничего лучше, как выпустить новые акции и продать их, размыв доли собственников. «Аэрофлоту» ничего не оставалось, как согласиться – с 9 по 26 октября компания продает более 1 млрд новых акций на сумму 80 млрд руб.
  • Однако частные инвесторы решили не вкладываться в «Аэрофлот». Поэтому основной груз – покупка 70% бумаг – пал на плечи государства. «ВТБ Капитал» приобрел акций на 21 млрд руб., Российский фонд прямых инвестиций не раскрыл сумму вложений, которые через него осуществили «ведущие суверенные фонды Ближнего Востока», а остальное выкупило государство.
  • Минфин приобрел акций компании на 40,9 млрд руб. и использовал для этого Фонд национального благосостояния. Но это не совсем так – поскольку деньги в ФНБ хранятся в долларах, евро и фунтах стерлингах, а об обмене валюты на рубли ни Минфин, ни ЦБ не сообщали. В действительности Минфин передал валюту Центробанку, а он напечатал под нее 40,9 млрд руб. по текущему курсу.
  • При этом валюта ФНБ не потрачена и находится в руках государства. Что касается дополнительной денежной эмиссии – то на 40,9 млрд больше или меньше, для властей не так важно, так как они печатают триллионы. Но риски увеличения денежной массы и, как следствие, инфляции и девальвации усиливаются. Поэтому ЦБ будет думать – оставить валюту у себя или же продать ее на рынке, чтобы изъять лишнюю рублевую ликвидность.
  • Если доллары будут проданы, то это укрепит рубль и улучшит финансовое положение «Аэрофлота». Но государство потеряет часть резервов в твердой валюте, а поскольку оно зациклено на сохранении резервов в отсутствие притока нефтедолларов, то продажи ждать не стоит. За спасение национального авиаперевозчика заплатят все россияне курсом рубля и ростом цен.
Редакция
Редакция "Капитала Страны"

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