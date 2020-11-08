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Загадки космоса, знаки ведьм и улучшающая здоровье диета. ТОП-10 новостей науки за октябрь

8 Ноября 2020 172 0 Наука и технологии
Загадки космоса, знаки ведьм и улучшающая здоровье диета. ТОП-10 новостей науки за октябрь

Ученые ежедневно совершают невероятные открытия, которые облегчают жизнь человека, искореняют тяжелые заболевания и рассказывают новое об окружающем нас мире. «Капитал страны» представляет подборку самых любопытных научных открытий октября.

1. Загадки космоса

Международная группа астрономов обнаружила в космическом пространстве уникальную экзопланету, в атмосфере которой содержатся испаренные металлы. Изучение находки позволит ученым сделать еще один шаг на пути изучения возникновения Вселенной. 

2. Здоровая диета

Широко известно, что средиземноморская диета помогает снизить кровяное давление. Однако, согласно новому исследованию  британских ученых выяснилось, что к такому же эффекту приводит употребление большого количества чая, яблок и какао.

3. Генетическая модификация человека

Ученые научились редактировать гены у развивающихся эмбрионов для устранения врожденных заболеваний. Но такое редактирование, с помощью метода CRISPR/Cas9, оказалось не так безопасно. Ученые из Колумбийского университета доказали, что процесс часто удаляет целый участок генетического материала, а это может угрожать здоровью ребенка в будущем.

4. Электромобили будущего

Зарядка электромобилей до 90% за 6 минут! Фантастика? Теперь нет. Корейские ученые научились создавать литий-ионные аккумуляторы с более быстрой зарядкой и длительным сроком службы.

5. Знаки ведьм

Британские археологи совершили мистическое открытие во время раскопок ныне заброшенной церкви Святой Марии. Были обнаружены древние каменные резные фигурки с вырезанными на них «ведьмовскими знаками».

6. Планетарная защита

Озон - это та часть атмосферы нашей планеты, которая поглощает большую часть опасного для человека ультрафиолетового излучения Солнца. Ученые всего мира следят за огромной озоновой дырой, расположенной над Антарктидой. В этом году она достигла своего максимального размера, причем на месяц раньше, чем прогнозировали эксперты.  

7. Борьба с раком

Ученые не перестают искать новые способы борьбы с онкологическими заболеваниями. Согласно новой методике, разработанной в Scripps Research, удалось совершить серьезный прорыв в индивидуальном лечении рака.

8. Мотивация работников

Многие бизнес-лидеры стараются делегировать свои полномочия работникам для того, чтобы повысить их мотивацию. Но всегда ли это приносит положительный результат? Ученые из Университетов штатов Мичиган и Огайо полагают, что такая стратегия может привести к обратному эффекту. 

9. Вакцины от COVID-19

На фоне ухудшения ситуации с пандемией коронавируса ученые всех стран ищут способы создать безопасные и эффективные вакцины от COVID-19. Недавно японские ученые объявили, что обнаружили новый метод увеличить эффективность вакцин, что поможет человеку выработать иммунитет к коронавирусу на многие годы.

10. Космический мусор

Следы жизнедеятельности человека можно найти даже в космосе. Мало того, скопление большого количества мусора на орбите Земли представляет серьезную угрозу не только для космонавтов, находящихся на Международной космической станции, но и для будущих космических миссий. Недавно ученые наблюдали за возможным столкновением на орбите двух больших кусков мусора: отработанной китайской ракетной ступенью и спутником советских времен. Столкновение объектов привело бы к возникновению тысяч меньших, но по-прежнему опасных объектов, которые продолжают вращаться вокруг Земли.

Редакция
Редакция "Капитала Страны"

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