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Иммунитет от COVID-19 на много лет. Ученые обнаружили метод повышения эффективности вакцин

13 Октября 2020 702 0 Наука и технологии
Иммунитет от COVID-19 на много лет. Ученые обнаружили метод повышения эффективности вакцин

Нынешняя ситуация с COVID-19 сделал вакцины, антитела и иммунные ответы темами повседневного разговора. И теперь не только иммунологи хотят знать, как наш организм реагирует на повторные инфекции через месяцы, годы, а иногда и десятилетия после первоначального иммунного ответа.

Как и большинство биологических процессов, иммунные реакции сложны. Они включают в себя многочисленные типы клеток и белков, выполняя точные пошаговые процессы. И конечно, мы еще не знаем их все. Например, В-клетки памяти представляют собой тип белых кровяных телец, которые создаются в лимфатических узлах или селезенке во время инфекции. Они существуют годами и позволяют быстро и уверенно реагировать на антитела при повторном заражении одним и тем же вирусом или бактериями.

Напротив, активированных В-клеток намного больше, и они помогают во время начальной инфекции, производя антитела, хотя они также могут существовать в организме в течение длительных периодов времени. 

Доктор Томохиро Куросаки из Университета Осаки и его команда сосредоточили свои исследования на понимании того, что заставляет активированные В-клетки, называемые В-клетками зародышевого центра, превращаться в В-клетки памяти, плазматические клетки или перерабатываться.

Ученые могут идентифицировать различные типы В-клеток по маркерам - определенным белкам, - которые они экспрессируют. На основе конкретных маркеров исследователи определили подмножество В-клеток, которые, как они определили, были склонны к превращению в В-клетки памяти. Затем они исследовали мышей, лишенных белка Bach2, фактора транскрипции, необходимого для производства В-клеток памяти. Известно, что эти мыши не способны продуцировать В-клетки памяти. Исследователи обнаружили, что отсутствие Bach2 было связано с меньшим количеством В-клеток памяти и повышенной экспрессией генов, связанных с белковым комплексом под названием mTORC1.

Дальнейшее тестирование показало важность mTORC1. 

«В конечном итоге мы обнаружили, что передача сигналов mTORC1 менее активна в В-клетках памяти, чем в тех, которые в конечном итоге были переработаны», - говорит Куросаки. 

Подавление активности mTORC1 (другими словами, индуцирование состояния гипометаболизма mTORC1) у мышей с отсутствием Bach2 спасало их, позволяя мышам производить В-клетки памяти.

Кроме того, у мышей дикого типа искусственное снижение активности mTORC1 в В-клетках приводило к производству большего количества В-клеток памяти, чем обычно, тогда как увеличение его активности имело противоположный эффект. Однако одна только активность mTORC1 не могла объяснить всего. Эксперименты показали, что уникальное сочетание экспрессии Bach2 и пониженной активности mTORC1 необходимо, чтобы стать В-клетками памяти.

Понимание процесса, посредством которого производятся В-клетки памяти, означает, что этим процессом можно управлять в наших интересах.

Учитывая важность В-клеток памяти в защите нас от повторного заражения, возможность стимулировать их производство может быть полезной для разработки эффективных вакцин, которые остаются эффективными в течение многих лет, пишет NewsMedical.

Редакция
Редакция "Капитала Страны"

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