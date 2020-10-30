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Метод редактирования генов может вызвать потерю хромосом у развивающихся эмбрионов

30 Октября 2020 45 0 Наука и технологии
Метод редактирования генов может вызвать потерю хромосом у развивающихся эмбрионов

Исследователи, тестирующие технологию редактирования ДНК в процессе развития человека - с надеждой на предотвращение болезней - обнаружили, что этот процесс часто удаляет целый участок генетического материала и может угрожать здоровью ребенка.

Метод редактирования генома CRISPR/Cas9, позволяет ученым вносить точные изменения в ДНК клеток.

Хромосомы - это молекулы ДНК, которые передают генетическую информацию от родителя к ребенку, и существуют в соответствующих парах, по одной на каждую пару, унаследованную от каждого биологического родителя.

По словам исследователей, потеря хромосом в результате «единственного разрыва» в эмбриональной ДНК в процессе редактирования может оказать значительное влияние на здоровое развитие ребенка.

«И эта потеря хромосомы происходит очень часто», - говорит соавтор исследования Майкл Зуккаро, докторанта Колледжа врачей и хирургов Вагелоса Колумбийского университета.

О первом применении CRISPR на человеческих эмбрионах было сообщено в 2015 году. В 2017 году исследователи сообщили об успешной коррекции вызывающей болезни сердца мутации в нормальных человеческих эмбрионах с использованием этого подхода.

Год спустя исследователи заявили, что применили этот метод к паре китайских близнецов с целью сделать их невосприимчивыми к ВИЧ. Однако долгосрочные эффекты процедуры у этих детей остаются неизвестными.

Новое исследование документирует тесты воздействия метода редактирования генов на человеческие эмбрионы на ранней стадии, исследователи пытались исправить генетическую мутацию, называемую EYS, или гомолог закрытых глаз, которая вызывает наследственную слепоту.

Однако исследователи обнаружили, что этот метод может привести к потере части или всей хромосомы, говорят Зуккаро и его коллеги.

«Наше исследование показывает, что CRISPR/Cas9 еще не готов к клиническому использованию для исправления мутаций на данном этапе развития человека», - сказал соавтор исследования Дитер Эгли, доцент кафедры биологии клеток развития Колумбийского университета. «Если бы наши результаты были известны два года назад, я сомневаюсь, что кто-то предпринял бы попытку использовать CRISPR для редактирования гена в человеческом эмбрионе в клинике. Мы надеемся, что эти предостерегающие открытия должны воспрепятствовать преждевременному клиническому применению этой важной технологии».

Редакция
Редакция "Капитала Страны"

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