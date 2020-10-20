Facebook
Капитал страны
Капитал Страны
ENGLISH
Меню
Главное Новости бизнеса Новости дня Аналитика Узнай, страна! Спецпроекты О нас
21 ОКТ, 02:54 МСК
USD (ЦБ)    75,5379
EUR (ЦБ)    88,9960

21 ОКТ, 02:54 МСК
USD (ЦБ)    75,5379
EUR (ЦБ)    88,9960
Коронавирус
Поиск на КС
16+
﻿

Мотивация сотрудников. Всегда ли расширение полномочий приносит положительный эффект

20 Октября 2020 273 0 Наука и технологии
Мотивация сотрудников. Всегда ли расширение полномочий приносит положительный эффект

Стратегии, направленные на мотивацию людей на рабочем месте, могут иметь непредвиденные последствия - в зависимости от того, кто за них отвечает.

Недавнее исследование, проведенное в Университете штата Мичиган (MSU) и Университете штата Огайо, показывает, что инициативы по расширению прав и возможностей не обязательно являются ответом для бизнес-лидеров, надеющихся мотивировать своих сотрудников.

«Люди склонны думать о расширении прав и возможностей в едином позитивном ключе», - сказал Николас Хейс, соавтор исследования и доцент кафедры менеджмента в бизнес-колледже Эли Броуда MSU. «В конце концов, люди жаждут независимости и контроля, поэтому предоставление им этого на работе должно быть хорошим делом. Однако по мере того, как люди чувствуют себя все более автономными, они также могут перестать зависеть от потребностей, ожиданий и социальных норм других».

Хейс объяснил, что в последние десятилетия компании все чаще внедряют различные формы инициатив по расширению прав и возможностей, которые предполагают, что наделенные полномочиями лидеры трансформируются в наделенных полномочиями работников.

В документе, опубликованном в Journal of Applied Psychology, было обнаружено, что при правильном внедрении, инициативы по расширению прав и возможностей могут привести к повышенной мотивации, продуктивности и творчеству. Однако эффективность этих инициатив на всех уровнях организации зависит от стиля управления лица, их реализующего.

Хейс вместе с коллегой по бизнес-колледжу Броуд Расселом Э. Джонсоном, профессором менеджмента Фонда MSU, и Хун Уи Ли, доцентом кафедры менеджмента Университета штата Огайо и ведущим автором исследования, обнаружили, что руководители, которые ценят уважение, будут реагировать на инициативы по расширению прав и возможностей, в свою очередь, расширяя права и возможности своих сотрудников. Но руководители, которые ценят ответственность, как ни странно, будут реагировать на инициативы по расширению прав и возможностей, строго контролируя, доминируя и управляя своими сотрудниками.

Исследователи провели три отдельных исследования, измеряющих результаты инициатив по расширению прав и возможностей, которые учитывали данные о личностных качествах и поведении лидера.

«Мы обнаружили, что лидеры, которые действительно заботятся о том, чтобы их уважали подчиненные, обычно реагируют на инициативы по расширению прав и возможностей, «платя вперед» определенным поведением. Это может включать в себя такие вещи, как разрешение подчиненным ставить свои собственные цели или решать, как выполнять задачи», - сказал Ли. «Напротив, лидеры, которые предпочитают контролировать и указывать другим, что делать, обычно реагируют на эти инициативы, удваивая свое желание контроля. Это когда мы видим такие вещи, как микроменеджмент или постановка конкретных целей для подчиненных».

Если сотруднику не нравится стиль руководства начальника, исследователи считают, что откровенный разговор между работником и начальником может быть полезным.

«Многие руководители восприимчивы к обратной связи и хотят предоставить сотрудникам то, что им нужно для достижения успеха на работе», - сказал Хейс. «Если это не сработает, иногда лучшим вариантом является поиск различных групп, к которым можно присоединиться - либо внутри организации с другим руководителем, либо даже путем полной смены организации».

И в беспрецедентной рабочей среде 2020 года Хейс также предложил понимание того, что, по его мнению, выводы статьи могут указывать на сотрудников в режиме реального времени.

«В той степени, в которой лидеры отдают предпочтение доминированию и ответственности, они могут изо всех сил стараться контролировать сотрудников, например, отслеживая их онлайн-статус и запрашивая частые проверки», - сказал Хейс. «Я не обязательно охарактеризую это как злоупотребление инициативой по расширению прав и возможностей, но, безусловно, могу неправильно расстроить сотрудников».

Редакция
Редакция "Капитала Страны"

Написать комментарий

правила комментирования
  1. Не оскорблять участников общения в любой форме. Участники должны соблюдать уважительную форму общения.
  2. Не использовать в комментарии нецензурную брань или эвфемизмы, обсценную лексику и фразеологию, включая завуалированный мат, а также любое их цитирование.
  3. Не публиковать рекламные сообщения и спам; сообщения коммерческого характера; ссылки на сторонние ресурсы в рекламных целях. В ином случае комментарий может быть допущен в редакции без ссылок по тексту либо удален.
  4. Не использовать комментарии как почтовую доску объявлений для сообщений приватного характера, адресованного конкретному участнику.
  5. Не проявлять расовую, национальную и религиозную неприязнь и ненависть, в т.ч. и презрительное проявление неуважения и ненависти к любым национальным языкам, включая русский; запрещается пропагандировать терроризм, экстремизм, фашизм, наркотики и прочие темы, несовместимые с общепринятыми законами, нормами морали и приличия.
  6. Не использовать в комментарии язык, отличный от литературного русского.
  7. Не злоупотреблять использованием СПЛОШНЫХ ЗАГЛАВНЫХ букв (использованием Caps Lock).
Отправить комментарий

Статьи

США ударили по «Академику Черскому». «Северный поток-2» подорожает

США ударили по «Академику Черскому». «Северный поток-2» подорожает
Экономика

Валютные долги России обрушат рубль уже в конце года

Валютные долги России обрушат рубль уже в конце года
Экономика

Путин отказался от карантина из-за страха, что люди выйдут на улицу

Путин отказался от карантина из-за страха, что люди выйдут на улицу
Политика 9

Сбербанк установит слежку за передвижениями и расходами россиян

Сбербанк установит слежку за передвижениями и расходами россиян
Экономика 1

Новости бизнеса

Миллиарды импорта и сотни совместных компаний с Россией. Чем рискует Белоруссия в период кризиса

Миллиарды импорта и сотни совместных компаний с Россией. Чем рискует Белоруссия в период кризиса

Исследование: как изменились расходы компаний в пандемию

Исследование: как изменились расходы компаний в пандемию

Узнай, страна!

Новый автомобильный мост через реку Пур обеспечит круглогодичный доступ к 50 месторождениям Ямала

Новый автомобильный мост через реку Пур обеспечит круглогодичный доступ к 50 месторождениям Ямала

Переславские ученые создали полимер для аэрокосмической отрасли в 10 раз легче авиационного алюминия

Переславские ученые создали полимер для аэрокосмической отрасли в 10 раз легче авиационного алюминия

Новости дня

20 ОКТ, 18:21 Сбербанк будет следить за тратами и передвижениями россиян Сбербанк будет следить за тратами и передвижениями россиян
Союз нерушимый? Большинство граждан Белоруссии выступают за союзнические отношения с Россией
Союз нерушимый? Большинство граждан Белоруссии выступают за союзнические отношения с Россией
20 ОКТ, 17:50 В России сокращается количество безработных В России сокращается количество безработных
20 ОКТ, 17:06 Гинцбург: у этих групп людей плохо вырабатываются антитела к COVID-19 Гинцбург: у этих групп людей плохо вырабатываются антитела к COVID-19
20 ОКТ, 16:43 Лукашенко сменил тактику противостояния с протестующими Лукашенко сменил тактику противостояния с протестующими
20 ОКТ, 15:33 Госдеп расширил санкции против "Северного потока - 2" Госдеп расширил санкции против "Северного потока - 2"
20 ОКТ, 15:18 Кремль ответил Зеленскому на решение о создании военно-морских баз Кремль ответил Зеленскому на решение о создании военно-морских баз
Дорога из Санкт-Петербурга в Москву. Как автомагистраль М-11 обеспечит развитие российских регионов?
Дорога из Санкт-Петербурга в Москву. Как автомагистраль М-11 обеспечит развитие российских регионов?
20 ОКТ, 14:47 Россия предлагает США заморозить ядерные потенциалы стран Россия предлагает США заморозить ядерные потенциалы стран

Узнай, страна!

20 ОКТ, 18:30 Новый автомобильный мост через реку Пур обеспечит круглогодичный доступ к 50 месторождениям Ямала Новый автомобильный мост через реку Пур обеспечит круглогодичный доступ к 50 месторождениям Ямала
Вышли в «Авангард». Зачем Россия показала американцам свое гиперзвуковое оружие?
Вышли в «Авангард». Зачем Россия показала американцам свое гиперзвуковое оружие?
20 ОКТ, 17:58 Переславские ученые создали полимер для аэрокосмической отрасли в 10 раз легче авиационного алюминия Переславские ученые создали полимер для аэрокосмической отрасли в 10 раз легче авиационного алюминия
20 ОКТ, 17:43 Первое крупное производственное предприятие перевели с каменного угля на природный газ в Приморье Первое крупное производственное предприятие перевели с каменного угля на природный газ в Приморье
19 ОКТ, 13:55 Первую в РФ газораспределительную станцию-беспилотник челябинского производства запустили в Башкирии Первую в РФ газораспределительную станцию-беспилотник челябинского производства запустили в Башкирии
19 ОКТ, 13:31 Первое в РФ производство уникальных техсредств для инвалидов-колясочников открыли под Калининградом Первое в РФ производство уникальных техсредств для инвалидов-колясочников открыли под Калининградом
19 ОКТ, 13:03 Отечественным производителям расширят преимущества при закупках медтехники за бюджетные средства Отечественным производителям расширят преимущества при закупках медтехники за бюджетные средства
Телевизор в Интернете. Как россиянам предлагают раскошелиться на «единое телевидение»?
Телевизор в Интернете. Как россиянам предлагают раскошелиться на «единое телевидение»?
16 ОКТ, 18:33 ТОП-10 достижений недели: как в регионах России боролись за экологию и развивали интернет-торговлю? ТОП-10 достижений недели: как в регионах России боролись за экологию и развивали интернет-торговлю?
16 ОКТ, 17:38 Более 1000 человек трудоустроили на Дону в новом логоцентре одного из крупнейших интернет-магазинов Более 1000 человек трудоустроили на Дону в новом логоцентре одного из крупнейших интернет-магазинов
16 ОКТ, 16:51 Технологический передел обогатительной фабрики Кольской ГМК за ₽ 6 млрд улучшит экологию в Мурманске Технологический передел обогатительной фабрики Кольской ГМК за ₽ 6 млрд улучшит экологию в Мурманске
15 ОКТ, 18:12 Экологическая модернизация НЛМК за 2 млрд рублей позволила снизить вредные выбросы в Липецке Экологическая модернизация НЛМК за 2 млрд рублей позволила снизить вредные выбросы в Липецке
Капитал страны
Нашли ошибку на сайте? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter