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Ученые разработали новый метод для улучшения индивидуального лечения рака

22 Октября 2020 60 0 Наука и технологии
Ученые разработали новый метод для улучшения индивидуального лечения рака

Когда дело доходит до победы над раком, одни иммунные клетки сильнее других. Но даже самый обученный глаз и современные научные инструменты не могут отличить самые мощные клетки, борющиеся с опухолью, от остальных. Новый быстрый метод выделения Т-клеток, нацеленных на опухоль, может способствовать индивидуальному лечению рака.

Новая методика, разработанная в Scripps Research ученым Пэн Ву, доктором философии, направлена на то, чтобы продвигать индивидуальные методы лечения рака, которым препятствовали из-за проблем с выделением наиболее полезных иммунных клеток у пациентов. 

«Во многих новых и появляющихся индивидуализированных методах лечения рака ключом к успеху является обнаружение иногда неуловимых Т-клеток, которые непосредственно нацелены на опухоль, а затем создание большего количества этих клеток за пределами тела пациентов и повторное введение их для лечения опухолей», - говорит Ву, доцент кафедры молекулярной медицины и старший автор исследования. «Я надеюсь, что с помощью нашего простого метода обнаружения и выделения опухолево-реактивных иммунных клеток мы сможем усовершенствовать индивидуализированные методы иммунотерапии, которые сейчас либо слишком дороги, либо трудоемки, чтобы реализовать свой потенциал».

Метод называется FucoID, названный в честь фермента фукозилтрансферазы, который играет главную роль в «маркировке» поверхности желаемых иммунных клеток, чтобы их можно было увидеть и уловить. Фермент загружается на дендритные клетки, тип иммунных клеток, которые представляют опухолеспецифический материал желаемым Т-клеткам. Когда клетки взаимодействуют, фермент переносит метку на клетки, борющиеся с опухолью, поэтому ученые могут обнаружить их с помощью флуоресцентного зонда и извлечь их из образца.

В экспериментах на мышах этот подход успешно идентифицировал несколько типов так называемых «опухолевых антиген-специфичных Т-клеток», включая CD4 + и CD8 + Т-клетки, которые проникают в опухоли и атакуют их изнутри. Эти клетки являются центральными для определенных видов иммунотерапии рака, включая ингибиторы контрольных точек и методы лечения, известные как адоптивная терапия с переносом лимфоцитов, инфильтрирующих опухоль.

«Этот подход устраняет существенный барьер на пути изучения опухолеспецифических Т-клеток и будет чрезвычайно полезен как для фундаментальных ученых, так и для клиницистов», - говорит Джон Тейджаро, доктор философии, доцент кафедры иммунологии и микробиологии и соавтор работы. 

По словам Ву, процесс выделения соответствующих клеток с помощью FucoID занимает всего один день по сравнению с четырьмя или пятью неделями при использовании современных методов. 

«Как только мы их изолировали, мы можем расширить их до миллионов или миллиардов клеток, чтобы разработать лечение или просто изучить их», - говорит он.

По его словам, способность быстро оценивать эти клетки у пациента также может помочь врачам предсказать терапевтический успех или прогресс лечения. И выполнение любого из этих действий быстрее, чем современные методы, основанные на биоинформатике или генетических манипуляциях, может иметь большое значение для пациентов.

В настоящее время Ву сотрудничает с клиницистами Калифорнийского университета в Сан-Диего, чтобы использовать FucoID для выделения желаемых Т-клеток из образцов опухоли пациента, с целью в конечном итоге применить платформу в клинических испытаниях для лечения рака, пишет MedicalXpress.

«Мы считаем, что FucoID может использоваться в клинических условиях для обнаружения и выделения опухолевых иммунных клеток, что в конечном итоге открывает путь к снижению стоимости и доступности индивидуального лечения рака» , - говорит Ву.

Редакция
Редакция "Капитала Страны"

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