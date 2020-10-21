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Чай, яблоки и какао снижают кровяное давление

21 Октября 2020 174 0 Наука и технологии
Чай, яблоки и какао снижают кровяное давление

Согласно новому исследованию британских ученых, употребление большого количества чая, яблок и какао может быть столь же эффективным, как и средиземноморская диета для снижения кровяного давления.

Согласно исследованию группы Гюнтера Кунле, профессора эпидемиологии питания в Университете Рединга, потребление большого количества чая, яблок и какао может быть столь же эффективным, как и средиземноморская диета, для снижения артериального давления и защиты от сердечных заболеваний.

Исследователи взяли образцы мочи, чтобы контролировать потребление участниками исследования класса соединений, известных как флаванолы. В типичной британской диете основным источником является чай, за которым следуют яблоки. Какао и ягоды также содержат эти соединения.

Результаты показали, что 10% людей, потреблявших больше всего флаванолов, имели тенденцию к снижению артериального давления на 2-4 миллиметра ртутного столба, чем 10% людей, которые употребляли меньше всего флаванолов.

Важно отметить, что в отличие от большинства исследований связи между питанием и здоровьем, ученые не полагались только на участников, около 25 000 человек из Норфолка, которые сообщали, что они ели и пили, а проводили контрольные тесты.

Профессор Гюнтер Кунле, который возглавлял исследование, сказал: 

«Это первое эпидемиологическое исследование такого масштаба, которое объективно исследует связь между конкретным биологически активным соединением и здоровьем. Это исследование дает нам объективные данные о связи между флаванолами, содержащимися в чае и некоторых фруктах, и кровяным давлением. Наше исследование подтверждает результаты предыдущих исследований диетических вмешательств и показывает, что тех же результатов можно достичь с помощью привычной диеты, богатой флаванолами».

Красное вино и шоколад также могут содержать флаванолы, но профессор Кунле утверждает, что любая польза для здоровья, вероятно, компенсируется алкоголем, жирами и сахаром, которые они также содержат.

Ада Гарсия, старший преподаватель кафедры общественного питания в Университете Глазго, сказала, что новое исследование стало «большим шагом вперед к лучшему пониманию взаимосвязи между диетой и болезнями», пишет INews.

Редакция
Редакция "Капитала Страны"

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