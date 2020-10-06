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Озоновая дыра над Антарктидой стала в два раза больше

6 Октября 2020 298 0 Наука и технологии
Озоновая дыра над Антарктидой стала в два раза больше

Исследователи зафиксировали серьезное увеличение озоновой дыры над Антарктидой в конце сентября текущего года.

Дыра в озоновом слое атмосферы только что достигла своего максимального годового размера, заявили во вторник эксперты Европейской службы мониторинга атмосферы Copernicus (ECMWF). Протяженность дыры над Антарктидой в этом году достигла 8,8 миллиона квадратных миль (23 миллиона квадратных километров), что сделало ее одной из крупнейших и самых глубоких озоновых дыр в новейшей истории. Для контекста, это более чем в два раза превышает размер США.

Озон - это часть атмосферы планеты, которая поглощает большую часть опасного поступающего ультрафиолетового излучения Солнца. Но склонность людей к использованию озоноразрушающих веществ для охлаждения и кондиционирования воздуха привела к тому, что дыра в этом слое открывалась ежегодно из года в год. Тревожный рост дыры побудил мировых лидеров запретить озоноразрушающие химические вещества в 1980-х годах, но озоновая дыра по-прежнему остается огромной проблемой, для полного излечения которой потребуются десятилетия.

Озоновая дыра образуется, когда солнечный свет попадает в антарктический регион, и свет вступает в реакцию с озоноразрушающими соединениями, которые общество выбрасывает на протяжении десятилетий и которые взлетают в ледяную стратосферу. В атмосфере, особенно ледяной, эта химическая реакция процветает. А в этом году стало очень-очень холодно из-за особенно сильного полярного вихря над Антарктикой.

Размер дыры типично колеблется в зависимости от погодных явлений, но, как правило, она становится самой большой в октябре. Но то, что это происходит каждый год, еще не значит, что это хорошо. Максимум 2020 года был больше и глубже среднего. Винсент-Анри Пой, директор службы мониторинга атмосферы Коперника в ЕЦСПП, сказал в своем заявлении, что она напоминает относительно большую и глубокую дыру, замеченную в 2018 году.

Но, как ни странно, большая дыра в этом году последовала за небольшой по протяженности прошлого года. Фактически, озоновая дыра в прошлом году была самым маленьким минимумом за всю историю наблюдений и относительно быстро закрылась.

«Степень развития событий, связанных с озоновой дырой, каждый год сильно различается», - сказал Пой.

Несмотря на плохие новости об озоновой дыре в этом году, общая картина немного более радужная. Исследования Организации объединенных наций показывают, что озоновая дыра будет медленно, но верно становится все меньше. Чтобы полностью исцелить озоновый слой и защитить все живое на Земле от опасных уровней ультрафиолетового излучения, мы должны срочно прекратить попадание в атмосферу химикатов, которые портят озон. Ключевой способ сделать это - убедиться, что все в мире соблюдают соглашение ООН, известное как Монреальский протокол, согласно которому страны обязались быстро и полностью отказаться от использования этих химикатов. Договор является одним из самых успешных международных природоохранных соглашений в истории, но озоновая дыра в этом году является напоминанием о том, что есть еще над чем поработать, пишет GIZMODO.

Редакция
Редакция "Капитала Страны"

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