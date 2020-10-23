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Археологи раскопали знаки ведьм возле английской церкви

23 Октября 2020 292 0 Наука и технологии
Археологи раскопали знаки ведьм возле английской церкви

Необходимость отражать зло так же стара, как само человечество. Люди делают все: от молитв, произнесения заклинаний и даже использования символов, чтобы уберечь от негативных духов и энергии свою жизнь.

На этой неделе археологи в Сток-Мандевилле, Англия, нашли древние каменные резные фигурки со значительными символами на месте раскопок ныне заброшенной церкви Святой Марии. Согласно отчету Smithsonian Magazine, эти отметины, скорее всего, являются «ведьмовскими знаками», которые используются для изгнания злых духов.

На двух камнях есть маркировка с линиями, идущими из центральной точки. В конце каждой строки есть своя точка. Это может быть некая ловушка духов, которая заставляет их бесконечно бродить по лабиринту. Заявление исследователей также предполагает, что это может быть мистический знак "Колесо времени".

Одна резьба была расположена на уровне земли на западной стороне Святой Марии, поэтому, скорее всего, это знак ведьмы. Оба варианта, очевидно, являются захватывающим взглядом в прошлое; однако мысль о том, чтобы поймать дух в камне, более захватывающая.

Исторически сложилось, что знаки ведьм были обнаружены возле входов в места поклонения и жилых районов. Это интересная мысль, учитывая, как многие религиозные организации часто виделись и обращались с ведьмами.

Раскопки в Сток-Мандевилле находятся в стадии подготовки к новой транзитной линии для высокоскоростных поездов - HS2. Система предоставит возможность путешествовать людям по всей стране, а также снизит углеродный след Великобритании в будущем. Таким образом, такие места, как церковь Святой Марии, проходят последний этап археологических исследований, прежде чем технологии возьмут верх.

Майкл Корт, ведущий археолог HS2, рассказал об этой последней находке и чудесах открытия британской истории в рамках подготовки к этому масштабному проекту, пишет Nerdist.

«Археологические работы, проводимые в рамках проекта HS2, позволяют нам раскрыть годы наследия и британскую историю и поделиться ими со всем миром. Такие открытия, как эти необычные отметины, открыли дискуссии об их назначении и использовании, предлагая захватывающее представление о прошлом».

Редакция
Редакция "Капитала Страны"

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