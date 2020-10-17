Два огромных куска космического мусора чуть не столкнулись над Землей

Выброшенная китайская ракетная ступень и спутник советских времен чуть не столкнулись над Землей. Столкновение создало бы огромное количество нового космического мусора и еще больше усугубило текущую проблему искусственного загрязнения космического пространства.

Космический мусор становится настоящей проблемой для людей. На орбите Земли плавает так много искусственного мусора, что он на самом деле представляет опасность для будущих космических миссий и даже для текущих программ, таких как Международная космическая станция. Это плохо, и поскольку многие компании планируют запускать еще тысячи спутников на регулярной основе, ситуация только ухудшится.

В четверг вечером серьезность проблемы нашего космического мусора стала совершенно очевидной, когда все выглядело так, как будто старая ракетная ступень китайской миссии была на пути к столкновению с уже мертвым советским спутником. Ученые, наблюдающие за обоими объектами, вычислили цифры и определили, что вероятность столкновения объектов составляет более 10%, что довольно велико и, безусловно, заслуживает внимания. К счастью, два больших куска космического мусора не попали друг в друга, но это не значит, что мы можем вернуться к игнорированию наших проблем с космическим мусором.

Хотя ни один из обломков не был функциональным или даже важным для текущих операций, столкновение все же могло быть катастрофическим. Видите ли, когда искусственные объекты в космосе сталкиваются друг с другом на высоких скоростях, они в результате создают еще больше мусора. Это означает, что два больших объекта становятся десятками, сотнями или даже тысячами меньших, но по-прежнему опасных объектов, которые продолжают вращаться вокруг Земли.

Даже эти более мелкие объекты могут вызвать серьезные проблемы для космических миссий, поскольку что-то такое маленькое, как болт, движущееся с высокой скоростью, может нанести невероятный ущерб, если столкнется с жизненно важной частью космической техники. Если, не дай бог, космический корабль с экипажем столкнется с крошечным, быстро движущимся металлическим предметом или столкнется с ним, когда он будет лететь к космической станции или на Луну, результаты могут быть катастрофическими.

Кроме того, чем меньше объект, тем труднее его отслеживать с Земли. Два больших объекта - это, конечно, проблема, но тысяча меньших объектов, движущихся с разной скоростью и в новых направлениях, может означать катастрофу.

Хорошая новость, конечно, заключается в том, что спутник и ступень ракеты не столкнулись друг с другом. Однако риск подобного события в ближайшее время не исчезнет. Несколько стран предложили способы очистить околоземную орбиту и удалить более крупные куски космического мусора, но пока в этом вопросе еще очень мало прогресса, пишет BGR.