Facebook
Капитал страны
Капитал Страны
ENGLISH
Меню
Главное Новости бизнеса Новости дня Аналитика Узнай, страна! Спецпроекты О нас
14 СЕН, 15:39 МСК
USD (ЦБ)    75,5379
EUR (ЦБ)    88,9960

14 СЕН, 15:39 МСК
USD (ЦБ)    75,5379
EUR (ЦБ)    88,9960
Коронавирус
Поиск на КС
16+
﻿

Власти отказались помогать россиянам. Они не могут себе этого позволить

14 Сентября 2020 473 0 Экономика
Власти отказались помогать россиянам. Они не могут себе этого позволить

Российское правительство больше не обсуждает меры поддержки граждан и бизнеса. После того как Минэкономразвития улучшило прогноз на текущий год власти посчитали, что Россия пережила коронавирусный кризис лучше, чем ожидалось и дополнительной помощи ни людям, ни экономике не требуется.

Поддержки не требуется

  • Правительство Михаила Мишустина отказалось от новых мер поддержки россиян и бизнеса. Об этом ТАСС сообщил источник в Минэкономразвития. Само министерство подготовило обновленный прогноз по экономике России в 2020 году, на который будут ориентироваться чиновники кабмина.
  • Согласно документу, во втором квартале ВВП России обрушился на 8%, а за первое полугодие – на 3,4%. Годовой спад, таким образом, составит не 5%, как ожидалось прежде, а всего 3,9%. В связи с этим Минэкономразвития улучшило все ключевые показатели, в том числе по инвестициям и доходами граждан. Инвестиции упадут не на 12%, а на 6,6%. Реальные располагаемые доходы населения сократятся  не на 3,8%, а на 3%. А зарплаты и вовсе вырастут на 1,5%.
  • В правительстве ТАСС объяснили, что кризис не стал системным, но был локализован в области малого и среднего бизнеса, а также в ряде отраслей – розничной торговле, общепите, платных услугах, перевозках, производстве потребительских товаров (перечислены почти все отрасли экономики, если к этому добавить проблему с добывающей промышленностью, то кризис можно считать системным).
  • Также в правительстве отмечают, что сложное экономическое положение граждан и бизнеса не привело к кризису неплатежей. Более того, крупнейшие предприятия постепенно выходят из кризиса – в июне в зоне риска было 400 системообразующих компаний, в сентябре – 250.
  • Несмотря на то, что по-прежнему больше половины системообразующих предприятий находятся под угрозой, в правительстве считают, что ситуация «уже не требует» мер поддержки.
  • Источники не исключают, что будет «донастройка», но называет главную проблему, по которой ни граждане, ни компании не получат серьезной финансовой поддержки – любая точечная помощь будет сталкиваться с бюджетными ограничениями. «Очевидно, что такого режима, как были антикризисные меры, когда планку бюджетных расходов двигали и двигали дальше, сейчас мы себе такого позволить не можем», – сказал неназванный человек в правительстве.
  • Впрочем, это не стало новостью – две недели назад помощник президента Максим Орешкин заявил, что дальше экономика должна сама восстанавливаться, а помощи гражданам и бизнесу не будет.
  • Антикризисные меры правительства весной 2020 года свелись к следующему: бизнес получил отсрочку арендных и налоговых платежей, за исключением НДС, а также мораторий на банкротство компаний. Кроме этого работала программа по выдаче кредитов под 0% на зарплату сотрудникам.
  • Граждане получили повышения пособия по безработице с 1,5 до 4,5 тыс. руб. и одного МРОТ в 12130 руб. при потере работы в результате пандемии. Но самой эффективной мерой стала выплата по 10 тыс. руб. на детей от 3 до 16 лет в июне и июле. По данным Минфина, на социальную поддержку было потрачено 747 млрд руб. дополнительно. По данным Росстата, рост социальных выплат составил всего 190 млрд руб. Таким образом, пакет помощи россиянам не превысил 0,2% ВВП.
Редакция
Редакция "Капитала Страны"

Написать комментарий

правила комментирования
  1. Не оскорблять участников общения в любой форме. Участники должны соблюдать уважительную форму общения.
  2. Не использовать в комментарии нецензурную брань или эвфемизмы, обсценную лексику и фразеологию, включая завуалированный мат, а также любое их цитирование.
  3. Не публиковать рекламные сообщения и спам; сообщения коммерческого характера; ссылки на сторонние ресурсы в рекламных целях. В ином случае комментарий может быть допущен в редакции без ссылок по тексту либо удален.
  4. Не использовать комментарии как почтовую доску объявлений для сообщений приватного характера, адресованного конкретному участнику.
  5. Не проявлять расовую, национальную и религиозную неприязнь и ненависть, в т.ч. и презрительное проявление неуважения и ненависти к любым национальным языкам, включая русский; запрещается пропагандировать терроризм, экстремизм, фашизм, наркотики и прочие темы, несовместимые с общепринятыми законами, нормами морали и приличия.
  6. Не использовать в комментарии язык, отличный от литературного русского.
  7. Не злоупотреблять использованием СПЛОШНЫХ ЗАГЛАВНЫХ букв (использованием Caps Lock).
Отправить комментарий

Статьи

Арабы решили обвалить цены на нефть. Россию ждут проблемы

Арабы решили обвалить цены на нефть. Россию ждут проблемы
Экономика

Набиуллина нанесет новый удар по вкладам в эту пятницу

Набиуллина нанесет новый удар по вкладам в эту пятницу
Экономика

США предложили Германии шесть способов отказаться от «Северного потока-2»

США предложили Германии шесть способов отказаться от «Северного потока-2»
Экономика 1

Россия потеряла 120 млрд долларов на поддержке режима Лукашенко

Россия потеряла 120 млрд долларов на поддержке режима Лукашенко
Экономика

Новости бизнеса

Миллиарды импорта и сотни совместных компаний с Россией. Чем рискует Белоруссия в период кризиса

Миллиарды импорта и сотни совместных компаний с Россией. Чем рискует Белоруссия в период кризиса

Исследование: как изменились расходы компаний в пандемию

Исследование: как изменились расходы компаний в пандемию

Узнай, страна!

ТОП-10 достижений недели: как в России осваивали недра и леса, обновляли энергетику и судоходство?

ТОП-10 достижений недели: как в России осваивали недра и леса, обновляли энергетику и судоходство?

Президент ТПП РФ Сергей Катырин: женское предпринимательство в БРИКС заслуживает особого внимания

Президент ТПП РФ Сергей Катырин: женское предпринимательство в БРИКС заслуживает особого внимания

Новости дня

15:01 Песков: переговоры Путина и Лукашенко начались Песков: переговоры Путина и Лукашенко начались
Союз нерушимый? Большинство граждан Белоруссии выступают за союзнические отношения с Россией
Союз нерушимый? Большинство граждан Белоруссии выступают за союзнические отношения с Россией
13:25 Россияне оформили рекордное число ипотечных кредитов в августе Россияне оформили рекордное число ипотечных кредитов в августе
12:44 Проведен повторный анализ проб Навального Проведен повторный анализ проб Навального
12:12 В России за сутки обнаружено 5509 случаев заражения COVID-19 В России за сутки обнаружено 5509 случаев заражения COVID-19
11:39 В Роспотребнадзоре рассказали о работе школ в 2021 году В Роспотребнадзоре рассказали о работе школ в 2021 году
11:12 В Минэкономразвития ожидают падения доходов россиян В Минэкономразвития ожидают падения доходов россиян
Дорога из Санкт-Петербурга в Москву. Как автомагистраль М-11 обеспечит развитие российских регионов?
Дорога из Санкт-Петербурга в Москву. Как автомагистраль М-11 обеспечит развитие российских регионов?
10:52 Минздрав оценил увеличение количества инфицированных COVID-19 в России Минздрав оценил увеличение количества инфицированных COVID-19 в России

Узнай, страна!

11 СЕН, 15:14 ТОП-10 достижений недели: как в России осваивали недра и леса, обновляли энергетику и судоходство? ТОП-10 достижений недели: как в России осваивали недра и леса, обновляли энергетику и судоходство?
Вышли в «Авангард». Зачем Россия показала американцам свое гиперзвуковое оружие?
Вышли в «Авангард». Зачем Россия показала американцам свое гиперзвуковое оружие?
11 СЕН, 14:26 Президент ТПП РФ Сергей Катырин: женское предпринимательство в БРИКС заслуживает особого внимания Президент ТПП РФ Сергей Катырин: женское предпринимательство в БРИКС заслуживает особого внимания
11 СЕН, 12:23 В Свердловской области заложили новый ГОК, обеспеченный полиметаллическими рудами на 10 лет вперёд В Свердловской области заложили новый ГОК, обеспеченный полиметаллическими рудами на 10 лет вперёд
11 СЕН, 11:39 В Тверской области начали строить крупное пищевое предприятие, которое обеспечит работой 350 человек В Тверской области начали строить крупное пищевое предприятие, которое обеспечит работой 350 человек
11 СЕН, 11:13 В Ленобласти сдали заказчику первый за 30 лет российский крупнотоннажный траулер «Баренцево море» В Ленобласти сдали заказчику первый за 30 лет российский крупнотоннажный траулер «Баренцево море»
10 СЕН, 18:34 Под Вологдой открыли финальный участок автомобильного обхода города, строившегося 20 лет Под Вологдой открыли финальный участок автомобильного обхода города, строившегося 20 лет
Телевизор в Интернете. Как россиянам предлагают раскошелиться на «единое телевидение»?
Телевизор в Интернете. Как россиянам предлагают раскошелиться на «единое телевидение»?
10 СЕН, 18:08 В Хабаровском крае запустили новую ТЭЦ в три раза мощнее ГРЭС, отработавшей 84 года В Хабаровском крае запустили новую ТЭЦ в три раза мощнее ГРЭС, отработавшей 84 года
10 СЕН, 17:26 В Якутии запустили самую большую угольную шахту в России и ГОК для работы 1900 горняков В Якутии запустили самую большую угольную шахту в России и ГОК для работы 1900 горняков
09 СЕН, 11:04 В Кузбассе начали реконструкцию очистных сооружений в туристической зоне Шерегеш впервые за 46 лет В Кузбассе начали реконструкцию очистных сооружений в туристической зоне Шерегеш впервые за 46 лет
09 СЕН, 10:11 В Коми начали создание 1800 рабочих мест на крупной фанерной фабрике, в лесопитомнике и «музее леса» В Коми начали создание 1800 рабочих мест на крупной фанерной фабрике, в лесопитомнике и «музее леса»
Капитал страны
Нашли ошибку на сайте? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter