Власти отказались помогать россиянам. Они не могут себе этого позволить 473 0 Экономика

Российское правительство больше не обсуждает меры поддержки граждан и бизнеса. После того как Минэкономразвития улучшило прогноз на текущий год власти посчитали, что Россия пережила коронавирусный кризис лучше, чем ожидалось и дополнительной помощи ни людям, ни экономике не требуется.