Капитал страны
ENGLISH
14 СЕН, 15:39 МСК
USD (ЦБ) 75,5379
EUR (ЦБ) 88,9960
16+
Власти отказались помогать россиянам. Они не могут себе этого позволить
14 Сентября 2020 473 0 Экономика
Российское правительство больше не обсуждает меры поддержки граждан и бизнеса. После того как Минэкономразвития улучшило прогноз на текущий год власти посчитали, что Россия пережила коронавирусный кризис лучше, чем ожидалось и дополнительной помощи ни людям, ни экономике не требуется.
Поддержки не требуется
- Правительство Михаила Мишустина отказалось от новых мер поддержки россиян и бизнеса. Об этом ТАСС сообщил источник в Минэкономразвития. Само министерство подготовило обновленный прогноз по экономике России в 2020 году, на который будут ориентироваться чиновники кабмина.
- Согласно документу, во втором квартале ВВП России обрушился на 8%, а за первое полугодие – на 3,4%. Годовой спад, таким образом, составит не 5%, как ожидалось прежде, а всего 3,9%. В связи с этим Минэкономразвития улучшило все ключевые показатели, в том числе по инвестициям и доходами граждан. Инвестиции упадут не на 12%, а на 6,6%. Реальные располагаемые доходы населения сократятся не на 3,8%, а на 3%. А зарплаты и вовсе вырастут на 1,5%.
- В правительстве ТАСС объяснили, что кризис не стал системным, но был локализован в области малого и среднего бизнеса, а также в ряде отраслей – розничной торговле, общепите, платных услугах, перевозках, производстве потребительских товаров (перечислены почти все отрасли экономики, если к этому добавить проблему с добывающей промышленностью, то кризис можно считать системным).
- Также в правительстве отмечают, что сложное экономическое положение граждан и бизнеса не привело к кризису неплатежей. Более того, крупнейшие предприятия постепенно выходят из кризиса – в июне в зоне риска было 400 системообразующих компаний, в сентябре – 250.
- Несмотря на то, что по-прежнему больше половины системообразующих предприятий находятся под угрозой, в правительстве считают, что ситуация «уже не требует» мер поддержки.
- Источники не исключают, что будет «донастройка», но называет главную проблему, по которой ни граждане, ни компании не получат серьезной финансовой поддержки – любая точечная помощь будет сталкиваться с бюджетными ограничениями. «Очевидно, что такого режима, как были антикризисные меры, когда планку бюджетных расходов двигали и двигали дальше, сейчас мы себе такого позволить не можем», – сказал неназванный человек в правительстве.
- Впрочем, это не стало новостью – две недели назад помощник президента Максим Орешкин заявил, что дальше экономика должна сама восстанавливаться, а помощи гражданам и бизнесу не будет.
- Антикризисные меры правительства весной 2020 года свелись к следующему: бизнес получил отсрочку арендных и налоговых платежей, за исключением НДС, а также мораторий на банкротство компаний. Кроме этого работала программа по выдаче кредитов под 0% на зарплату сотрудникам.
- Граждане получили повышения пособия по безработице с 1,5 до 4,5 тыс. руб. и одного МРОТ в 12130 руб. при потере работы в результате пандемии. Но самой эффективной мерой стала выплата по 10 тыс. руб. на детей от 3 до 16 лет в июне и июле. По данным Минфина, на социальную поддержку было потрачено 747 млрд руб. дополнительно. По данным Росстата, рост социальных выплат составил всего 190 млрд руб. Таким образом, пакет помощи россиянам не превысил 0,2% ВВП.
Статьи
Новости бизнеса
Узнай, страна!
11 СЕН, 15:14 ТОП-10 достижений недели: как в России осваивали недра и леса, обновляли энергетику и судоходство?
11 СЕН, 14:26 Президент ТПП РФ Сергей Катырин: женское предпринимательство в БРИКС заслуживает особого внимания
11 СЕН, 12:23 В Свердловской области заложили новый ГОК, обеспеченный полиметаллическими рудами на 10 лет вперёд
11 СЕН, 11:39 В Тверской области начали строить крупное пищевое предприятие, которое обеспечит работой 350 человек
11 СЕН, 11:13 В Ленобласти сдали заказчику первый за 30 лет российский крупнотоннажный траулер «Баренцево море»
10 СЕН, 18:34 Под Вологдой открыли финальный участок автомобильного обхода города, строившегося 20 лет
10 СЕН, 17:26 В Якутии запустили самую большую угольную шахту в России и ГОК для работы 1900 горняков
09 СЕН, 11:04 В Кузбассе начали реконструкцию очистных сооружений в туристической зоне Шерегеш впервые за 46 лет
Написать комментарий