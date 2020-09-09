Где деньги? До россиян не дошли 430 млрд рублей поддержки 2030 1 Экономика

Минфин докладывает о рекордных тратах на поддержку россиян во время пандемии коронавируса. Согласно данным ведомства, власти направили в качестве социальной помощи дополнительные 620 млрд руб. В частности выплаты на детей обошлись бюджету в 270 млрд руб. Но Росстат не увидел этих денег в доходах россиян – граждане получили лишь 74 млрд руб. из заявленной суммы, а в целом доходы от помощи государства выросли лишь на 190 млрд руб., что на 430 млрд меньше, чем утверждает Минфин.