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Где деньги? До россиян не дошли 430 млрд рублей поддержки

9 Сентября 2020 2030 1 Экономика
Где деньги? До россиян не дошли 430 млрд рублей поддержки

Минфин докладывает о рекордных тратах на поддержку россиян во время пандемии коронавируса. Согласно данным ведомства, власти направили в качестве социальной помощи дополнительные 620 млрд руб. В частности выплаты на детей обошлись бюджету в 270 млрд руб. Но Росстат не увидел этих денег в доходах россиян – граждане получили лишь 74 млрд руб. из заявленной суммы, а в целом доходы от помощи государства выросли лишь на 190 млрд руб., что на 430 млрд меньше, чем утверждает Минфин.

Власти потеряли сотни миллиардов

  • Власти потеряли 430 млрд руб., выделенных на поддержку россиян. По данным Минфина, в первом полугодии федеральный бюджет потратил на социальную политику 3,195 трлн руб., на 30% больше, чем в прошлом году. Эти 30% равняются 747 млрд руб., которые по поручению президента Владимира Путина пошли в основном на поддержку семей с детьми.
  • Так, например, статья «охрана материнства и детства» выросла на 531 млрд руб., а статья «социальное обеспечение населения» – на 89 млрд. В сумме это 620 млрд руб. дополнительных расходов бюджета.
  • Самый большой расход был на выплату пособий на детей в возрасте до 3 лет в размере 5 тыс. руб., а также по 10 тыс. руб. в возрасте от 3 до 16 лет. По подсчетам Центра развития Высшей школы экономики, выплаты на детей должны были составить около 270 млрд руб. Согласно данным Минтруда, только в первые три дня перечисления пособий (1-3 июня) россияне получили 164 млрд руб. через пенсионный фонд.
  • Но Росстат не увидел этих денег в карманах у россиян. Если верить главному статистическому ведомству страны, до россиян дошли только 74 млрд руб. дополнительных выплат. Таким образом, данные Росстата и Минфина расходятся на 430 млрд руб. не в пользу финансового ведомства.
  • По данным Росстата, российское правительство помогло россиянам на 0,1% ВВП. Для сравнения: США выделили на помощь населению 30% ВВП.
  • По мнению замдиректора Центра развития ВШЭ Светланы Мисихиной, расхождение в статистике может быть связано со снижением других социальных выплат. Часть выплат лицам старше 65 лет могла отразиться в статистике за первый квартал и не попасть во второй в связи с самоизоляцией.
  • До этого эксперты нашли расхождение в данных по зарплатам у Росстата и ФНС – так, согласно Росстату, зарплаты у россиян в пандемию выросли на 1,6%, что тоже не бьется с реальностью.
Редакция
Редакция "Капитала Страны"

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09:43 5 0
саша :

а что тут думать , сперли

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