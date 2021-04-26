Власти нашли решение проблемы бедности и роста цен. Минтруда предлагает отменить потребкорзину 525 1 Экономика

Министерство труда и социальной защиты выступило с предложением упразднить в России потребительскую корзину и перестать каждый квартал устанавливать прожиточный минимум. В корзину с 2013 года входят самые необходимые товары, цены на которые сильно растут в последнее время – хлеб, мука, рис, макароны, сахар, мясо, яйца и проч. С другой стороны, прожиточный минимум используется для определения уровня бедности в стране и зависит от роста цен. Если его не будут ежеквартально индексировать, то при сохранении общего уровня зарплат растущая инфляция не будет увеличивать число россиян за чертой бедности.