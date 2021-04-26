Власти нашли решение проблемы бедности и роста цен. Минтруда предлагает отменить потребкорзину
Министерство труда и социальной защиты выступило с предложением упразднить в России потребительскую корзину и перестать каждый квартал устанавливать прожиточный минимум. В корзину с 2013 года входят самые необходимые товары, цены на которые сильно растут в последнее время – хлеб, мука, рис, макароны, сахар, мясо, яйца и проч. С другой стороны, прожиточный минимум используется для определения уровня бедности в стране и зависит от роста цен. Если его не будут ежеквартально индексировать, то при сохранении общего уровня зарплат растущая инфляция не будет увеличивать число россиян за чертой бедности.
Прежние расчеты бедности утратили силу
- Минтруда подготовил проект приказа об отмене потребительской корзины и ежеквартальной индексации прожиточного минимума в России. Ведомство предлагает признать утратившим силу приказ от 2013 года «Об утверждении перечня продуктов питания для определения уровня потребительских цен при исчислении величины прожиточного минимума», а также отказаться от ежеквартального установления величины прожиточного минимума.
- Необходимость менять порядок расчетов Минтруда объясняет новым порядком установления величины прожиточного минимума и минимального размера оплаты труда. Они были приняты в конце 2020 года и предполагают следующее: МРОТ и прожиточный минимум рассчитываются не на основе потребительской корзины, а исходя из медианного дохода россиян, то есть суммы, больше которой получает половина россиян и меньше которой – так же половина.
- Благодаря этому МРОТ вырос на 5,5% – до 12 130 руб. (42% от медианного зарплаты), а прожиточный минимум – на 3,7% – до 11 653 руб., пишет ТАСС. Однако изменение методики подсчета произошло в момент, когда цены на базовые продукты питания в 2,7 раза превысили общий уровень инфляции и достигли 15% в годовом выражении. Другими словами, продукты в потребительской корзине – хлеб, мука, макароны, картофель, мясо, сахар, яйца и проч. – сильно подорожали.
- Вместе с тем прожиточный минимум использовался для определения нижней границы пенсий, выплат и пособий семьям с детьми, инвалидам, льготникам и т.д. Его ежеквартальная индексация помогала учитывать рост цен на продукты. Таким образом, прожиточный минимум служит чертой бедности при расчете уровня бедности в России.
- Если Минтруд отвяжет этот показатель от потребительской корзины и привяжет его к медианной зарплате, то это позволит рассчитывать бедность без учета инфляции. В результате, если продукты подорожают, а медианная зарплата не изменится, то и уровень бедности официально не вырастет. При росте цен на продукты питания на 15% в месяц и реальных зарплат на 2%, это выход для властей сохранять оптимизм в отчетах.
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- В 2020 году с помощью зачета выплат на детей, которые увеличили доходы отдельных граждан сверх прожиточного минимума (11 301 руб.), Росстат смог «вывести» из-за черты бедности официально 300 тыс. человек. До пандемии в стране 12,3% населения было за чертой бедности, а в кризисный год стало – 12,1%. Миллиардер Олег Дерипаска раскритиковал «победы на бумаге» Росстата и объявил, что реально за чертой бедности в России находится 80 млн человек.
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Нужно вообще отменить деньги. Когда не будет денег, то не будет и цен. Не будет цен - не будет сравнения. Взамен ввести карточки. На продукты и промтовары. Зюганов будет счастлив-наступил коммунизм. Опять таки можно регулировать использование рабочей силы-отправить бездельников из Москвы на БАМ. Одни преимущества!А