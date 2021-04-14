Бедных стало меньше. Росстат объявил о снижении уровня бедности за счет выплат властей 106 0 Экономика

Росстат зафиксировал снижение официального уровня бедности в 2020 году до минимума за шесть лет. По данным статистического ведомства, за чертой бедности в прошлом году находилось 12,1% россиян (17,8 млн человек), что на целых 0,2% меньше, чем годом ранее. Достичь такого «успеха» удалось исключительно благодаря социальной поддержке государства, отмечает Росстат.