Бедных стало меньше. Росстат объявил о снижении уровня бедности за счет выплат властей
14 Апреля 2021 106 0 Экономика
Росстат зафиксировал снижение официального уровня бедности в 2020 году до минимума за шесть лет. По данным статистического ведомства, за чертой бедности в прошлом году находилось 12,1% россиян (17,8 млн человек), что на целых 0,2% меньше, чем годом ранее. Достичь такого «успеха» удалось исключительно благодаря социальной поддержке государства, отмечает Росстат.
Манипуляции с «бедными» цифрами
- «Чертой бедности» для Росстата является прожиточный минимум, который в 2020 году равнялся 11 301 рублю. С января по сентябрь число людей, живущих на доход менее этого уровня, составляло 19,6 млн человек, или 13,3% от всего населения.
- Однако в четвертом квартале Росстат записал в доход россиян все социальные выплаты государства и на бумаге снизил количество бедных на 6,1 млн – до 13,5 млн человек, или 9,2% от всего населения России. В результате по итогам года бедных оказалось гораздо меньше – всего 12,1%, или 17,8 млн человек, пишет РБК со ссылкой на Росстат.
- Такой показатель – настоящая гордость для властей, поскольку официально это минимальное число бедных в стране с 2014 года. Как подчеркивает Росстат, «главным фактором поддержки малоимущих слоев населения» стали социальные выплаты. Ведомство оценивает их в 3,4 трлн руб. с октября по декабрь. Правда, в эту сумму оно включает пенсии по старости. Также в зачет пошли выплаты семьям с детьми на 110,5 млрд руб. в конце года (по 5 тыс. руб. на детей до 7 лет). Общая сумма выплат оказалась на 5,9% выше, чем в четвертом квартале 2019 года.
- Президент Владимир Путин обещал в 2018 году снизить число людей за чертой бедности почти на 9 млн человек. Но в 2020 году перенес снижение уровня бедности до 6,5% на 2030 год. По словам главы Счетной палаты, уровень бедности можно уменьшить вдвое гораздо раньше этого срока. Как показывает расчет Росстата, уже в четвертом квартале прошлого года Россия власти «добились» показателя в 9,2%.
- Однако все эти расчеты крайне далеки от реальности. Проблема заключается в самом уровне прожиточного минимума. Россияне оценивают его в среднем по стране в 24,6 тыс. руб. в месяц на одного человека. Даже в селах люди считают необходимым для выживания доход в 21,8 тыс. руб. Если руководствоваться «народным прожиточным минимумом», то 53% граждан России находятся за чертой бедности.
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- Россияне не могут жить на 11 301 рубль в месяц – средний расход гражданина России, с учетом бедных слоев населения, составляет 18,6 тыс. руб. в месяц. И только 25% россиян считают эту сумму достаточной.
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