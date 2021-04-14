Капитал страны
Капитал Страны
ENGLISH
14 АПР, 21:19 МСК
USD (ЦБ)    75,5379
EUR (ЦБ)    88,9960

14 АПР, 21:19 МСК
USD (ЦБ)    75,5379
EUR (ЦБ)    88,9960
Коронавирус
Поиск на КС
16+
﻿

Бедных стало меньше. Росстат объявил о снижении уровня бедности за счет выплат властей

14 Апреля 2021 106 0 Экономика
Бедных стало меньше. Росстат объявил о снижении уровня бедности за счет выплат властей

Росстат зафиксировал снижение официального уровня бедности в 2020 году до минимума за шесть лет. По данным статистического ведомства, за чертой бедности в прошлом году находилось 12,1% россиян (17,8 млн человек), что на целых 0,2% меньше, чем годом ранее. Достичь такого «успеха» удалось исключительно благодаря социальной поддержке государства, отмечает Росстат.

Манипуляции с «бедными» цифрами

  • «Чертой бедности» для Росстата является прожиточный минимум, который в 2020 году равнялся 11 301 рублю. С января по сентябрь число людей, живущих на доход менее этого уровня, составляло 19,6 млн человек, или 13,3% от всего населения.
  • Однако в четвертом квартале Росстат записал в доход россиян все социальные выплаты государства и на бумаге снизил количество бедных на 6,1 млн – до 13,5 млн человек, или 9,2% от всего населения России. В результате по итогам года бедных оказалось гораздо меньше – всего 12,1%, или 17,8 млн человек, пишет РБК со ссылкой на Росстат.
  • Такой показатель – настоящая гордость для властей, поскольку официально это минимальное число бедных в стране с 2014 года. Как подчеркивает Росстат, «главным фактором поддержки малоимущих слоев населения» стали социальные выплаты. Ведомство оценивает их в 3,4 трлн руб. с октября по декабрь. Правда, в эту сумму оно включает пенсии по старости. Также в зачет пошли выплаты семьям с детьми на 110,5 млрд руб. в конце года (по 5 тыс. руб. на детей до 7 лет). Общая сумма выплат оказалась на 5,9% выше, чем в четвертом квартале 2019 года.
  • Президент Владимир Путин обещал в 2018 году снизить число людей за чертой бедности почти на 9 млн человек. Но в 2020 году перенес снижение уровня бедности до 6,5% на 2030 год. По словам главы Счетной палаты, уровень бедности можно уменьшить вдвое гораздо раньше этого срока. Как показывает расчет Росстата, уже в четвертом квартале прошлого года Россия власти «добились» показателя в 9,2%.
  • Однако все эти расчеты крайне далеки от реальности. Проблема заключается в самом уровне прожиточного минимума. Россияне оценивают его в среднем по стране в 24,6 тыс. руб. в месяц на одного человека. Даже в селах люди считают необходимым для выживания доход в 21,8 тыс. руб. Если руководствоваться «народным прожиточным минимумом», то 53% граждан России находятся за чертой бедности.

Спасибо, что читаете «Капитал страны»! Получайте первыми самые важные новости в нашем Telegram-канале

  • Россияне не могут жить на 11 301 рубль в месяц – средний расход гражданина России, с учетом бедных слоев населения, составляет 18,6 тыс. руб. в месяц. И только 25% россиян считают эту сумму достаточной.
Редакция
Редакция "Капитала Страны"

Написать комментарий

правила комментирования
  1. Не оскорблять участников общения в любой форме. Участники должны соблюдать уважительную форму общения.
  2. Не использовать в комментарии нецензурную брань или эвфемизмы, обсценную лексику и фразеологию, включая завуалированный мат, а также любое их цитирование.
  3. Не публиковать рекламные сообщения и спам; сообщения коммерческого характера; ссылки на сторонние ресурсы в рекламных целях. В ином случае комментарий может быть допущен в редакции без ссылок по тексту либо удален.
  4. Не использовать комментарии как почтовую доску объявлений для сообщений приватного характера, адресованного конкретному участнику.
  5. Не проявлять расовую, национальную и религиозную неприязнь и ненависть, в т.ч. и презрительное проявление неуважения и ненависти к любым национальным языкам, включая русский; запрещается пропагандировать терроризм, экстремизм, фашизм, наркотики и прочие темы, несовместимые с общепринятыми законами, нормами морали и приличия.
  6. Не использовать в комментарии язык, отличный от литературного русского.
  7. Не злоупотреблять использованием СПЛОШНЫХ ЗАГЛАВНЫХ букв (использованием Caps Lock).
Положение о защите персональных данных
Отправить комментарий

Статьи

«Спрос на российскую нефть испарился». Экспорт нефти из России упал на 22% с начала года

«Спрос на российскую нефть испарился». Экспорт нефти из России упал на 22% с начала года
Экономика

Центробанк опроверг угрозу отключения России от SWIFT. Этим последнее время пугает МИД

Центробанк опроверг угрозу отключения России от SWIFT. Этим последнее время пугает МИД
Экономика

Матвиенко возмутили цены на отдых в Крыму и Сочи. После закрытия Турции они выросли

Матвиенко возмутили цены на отдых в Крыму и Сочи. После закрытия Турции они выросли
Экономика 1

«Частичная победа Путина». Байден позвонил и укрепил рубль предложением о встрече

«Частичная победа Путина». Байден позвонил и укрепил рубль предложением о встрече
Экономика

Узнай, страна!

В Томской области завершили капитальный ремонт на Томской ГРЭС-2

В Томской области завершили капитальный ремонт на Томской ГРЭС-2

Золотые и серебряные украшения с янтарем начали производить в Калининградской области

Золотые и серебряные украшения с янтарем начали производить в Калининградской области

Новости дня

20:51 Центробанк: Россию не отключат от Visa и Mastercard Центробанк: Россию не отключат от Visa и Mastercard
Кремль: Россию могут отключить от Visa и MasterCard
Кремль: Россию могут отключить от Visa и MasterCard
18:24 СМИ: в аптеках России возможен дефицит лекарств СМИ: в аптеках России возможен дефицит лекарств
17:43 В РФ ужесточили правила возвращения россиян в страну из-за рубежа В РФ ужесточили правила возвращения россиян в страну из-за рубежа
15:45 В Кремле назвали способ избежать войны на Украине В Кремле назвали способ избежать войны на Украине
13:43 Президент России сделал вторую прививку от COVID-19 Президент России сделал вторую прививку от COVID-19
13:14 Россия предупредила США об ответе на введение новых санкций Россия предупредила США об ответе на введение новых санкций
Союз нерушимый? Большинство граждан Белоруссии выступают за союзнические отношения с Россией
Союз нерушимый? Большинство граждан Белоруссии выступают за союзнические отношения с Россией
11:46 В России обнаружили 8326 новых случаев COVID-19 В России обнаружили 8326 новых случаев COVID-19

Узнай, страна!

17:03 В Томской области завершили капитальный ремонт на Томской ГРЭС-2 В Томской области завершили капитальный ремонт на Томской ГРЭС-2
Дорога из Санкт-Петербурга в Москву. Как автомагистраль М-11 обеспечит развитие российских регионов?
Дорога из Санкт-Петербурга в Москву. Как автомагистраль М-11 обеспечит развитие российских регионов?
14:25 Золотые и серебряные украшения с янтарем начали производить в Калининградской области Золотые и серебряные украшения с янтарем начали производить в Калининградской области
13 АПР, 21:28 В Республике Алтай поддерживают предпринимателей В Республике Алтай поддерживают предпринимателей
13 АПР, 19:56 Инновационные продукты для здорового питания разработали в Ростовской области Инновационные продукты для здорового питания разработали в Ростовской области
12 АПР, 21:24 Иммунотропные препараты для животных, не имеющие аналогов в мире, разработали в Чувашии Иммунотропные препараты для животных, не имеющие аналогов в мире, разработали в Чувашии
12 АПР, 19:47 Чечня пополнила парк сельскохозяйственной техники и оборудования Чечня пополнила парк сельскохозяйственной техники и оборудования
Вышли в «Авангард». Зачем Россия показала американцам свое гиперзвуковое оружие?
Вышли в «Авангард». Зачем Россия показала американцам свое гиперзвуковое оружие?
12 АПР, 15:48 ФосАгро - партнер XXVII Всероссийского конкурса журналистов «Экономическое возрождение России» ФосАгро - партнер XXVII Всероссийского конкурса журналистов «Экономическое возрождение России»
10 АПР, 09:37 ТОП-10 достижений недели: регионы России осваивали месторождения и совершали научные открытия ТОП-10 достижений недели: регионы России осваивали месторождения и совершали научные открытия
09 АПР, 14:16 В Башкортостане дан старт двум новым высокотехнологичным производствам В Башкортостане дан старт двум новым высокотехнологичным производствам
09 АПР, 13:12 Уникальную методику диагностики онкозаболеваний разработали в Красноярске Уникальную методику диагностики онкозаболеваний разработали в Красноярске
Капитал страны
Нашли ошибку на сайте? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter