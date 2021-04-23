Хлеб и картошка не по карману. Россияне стали экономить на базовых продуктах
23 Апреля 2021 607 2 Экономика
Из-за сильнейшего за пять лет роста цен россияне сократили расходы почти на все виды продуктов питания. По данным «Тинькофф Data», траты на покупку овощей и фруктов упали на 30-60%, на мясо – до 25%, а на хлебобулочные изделия – на 40%. Единственным товаром, на который траты выросли, стал сахар – расходы на его покупку увеличились на 18%, пишет «Коммерсант».
Кризис – не тетка…
- Тяжелый кризис в экономике России вынуждает россиян резать расходы на питание. Причем, экономия уже дошла до базовых продуктов, пишет «Коммерсант» со ссылкой на аналитиков «Тинькофф».
- В первом квартале 2021 года, россияне потратили на продукты питания, одежду и базовые услуги на 18% больше, чем за тот же период прошлого года, свидетельствуют данные трансакций более 13 млн потребителей. Но из-за роста цен, в реальном выражении потребители получили меньше товаров и услуг.
- Это приводит к необходимости экономить и следить за скидками. Подорожание базовых продуктов на 16% в феврале (по данным Росстата) привело к тому, что потребители купили на 60% меньше яблок, на 40% меньше моркови, капусты и хлебобулочных изделий, на 30% меньше картофеля и на 13% меньше муки. Увеличились покупки только сахара – на 18%.
- При этом рост цен на продовольствие продолжается, и государство не может помешать ему регулированием. По словам партнера инвестгруппы «Атон» Виктора Дима, продуктовая инфляция сейчас находится на пятилетнем максимуме и в ближайшее время ситуация не изменится.
- Эксперты отмечают, что из-за падения доходов многие россияне стали самостоятельно выращивать овощи и частично снизили потребность в покупках. То же самое относится и к хлебу – россияне активно покупали хлебопечи в период самоизоляции. Однако эксперты игнорируют одновременное снижение трат на муку, которая необходима для изготовления хлеба.
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- Вместе с тем аналитики «Тинькофф Data» отмечают, что при снижении трат на продукты и одежду у россиян выросли на 10% расходы на государственные сборы, налоги, пошлины и штрафы.
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Замечательная статья!! Правильной дорогой идём Товарищи!! Меньше жрать и больше платить!! В Итоге получим на каждый заработанный рубль, два рубля Налогов!! Ходить на работу и ещё за это приплачивать!))) Чем не Крепостное право?! Если ты финансово не можешь свалить из России, то вынужден тут существовать!!
забирает все государство, косвенно и налогами. бороться против инфляции и роста цен ему не выгодно, оно же с ЦБ является источником всего самого хорошего. сахара покупают больше из за бояни его отсутствия и делают запасы. хлеба по определению в момент экономии употреблять в принципе меньше нельзя! иначе есть будет собственно и так нечего. полно социального по 13 руб. и если вы экономите даже на хлебе, вопрос что тогда вообще едят россияне? заместить своим урожаем овощи-полная ерунда, потому как не сезон, а для того еще и требуется массовая покупка земельных участков в садоводствах поближе к дому, ибо бензин и те же налоги на все-просто кошмар. россиянам нельзя отказать только в новых налогах и росте старых, это доступная опция государства, которая рассказывает сказки об экономических успехах, деньги на которые ищет у россиян.