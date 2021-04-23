Хлеб и картошка не по карману. Россияне стали экономить на базовых продуктах 607 2 Экономика

Из-за сильнейшего за пять лет роста цен россияне сократили расходы почти на все виды продуктов питания. По данным «Тинькофф Data», траты на покупку овощей и фруктов упали на 30-60%, на мясо – до 25%, а на хлебобулочные изделия – на 40%. Единственным товаром, на который траты выросли, стал сахар – расходы на его покупку увеличились на 18%, пишет «Коммерсант».