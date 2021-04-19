Дерипаска: Росстат «жонглирует» цифрами о бедных. За чертой бедности 80 млн россиян
19 Апреля 2021 465 1 Экономика
Миллиардер Олег Дерипаска раскритиковал Росстат за данные о количестве бедных в России. В своем Telegram-канале он написал, что доходы ниже прожиточного минимума имеют не 20 млн россиян, а около 80 млн. При этом Росстат оценивал количество людей за чертой бедности в четвертом квартале 2020 года и того меньше – в 13,5 млн россиян. Дерипаска убежден – Росстат «манипулирует статистикой» ради «бравых» отчетов о «победах» над бедностью.
Росстат «манипулирует статистикой»
- Олег Дерипаска отвлекся от критики Центробанка и переключился на Росстат, который недавно заявил о снижении количества россиян за чертой бедности в 2020 году до 17,8 млн человек. По мнению миллиардера, граждан с доходами ниже прожиточного минимума «у нас в стране порядка 80 млн». «Но Росстат за последние годы научился так виртуозно жонглировать цифрами и манипулировать статистикой, что мы теперь вынуждены читать такие "бравые" отчеты о "победе" над бедностью», – написал в Telegram-канале Дерипаска.
- Миллиардер отметил, что «победы» происходят «в основном на бумаге». Так, к примеру, Росстат оценивает уровень бедности по доходам ниже прожиточного минимума в 11 301 руб. в месяц на человека. Однако, как писали Вячеслав Бобков и Елена Одинцова из Института социально-экономических проблем народонаселения РАН, нижняя граница среднего уровня потребления находится в пределах 3,2 прожиточных минимумов. Сами россияне оценивают необходимый прожиточный минимум в 24,6 тыс. руб. в месяц, то есть вдвое больше чем установленный властями.
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- При пересчете количества россиян за чертой бедности по «народному прожиточному минимуму», 53% россиян оказываются бедными. Поэтому экономисты говорят о крайней условности показателя. Тем менее, Росстат пользуется именно им для своих измерений. В 2020 году ведомство засчитало соцвыплаты в качестве доходов граждан и при превышении совокупного дохода формальной планки в 11 301 руб. выводило россиян из-за черты бедности. Таким способом получилось сократить число бедных в четвертом квартале с 19,6 млн до 13,5 млн человек.
- Математическое упражнение ни в коем случае не решило проблему бедности для 6,1 млн человек, но позволило приблизиться к плановому показателю – достичь общего уровня бедности в 9,2% при обещанном президентом Владимиром Путиным уровне в 6,5% к 2030 году.
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дерипаску по всей видимости готовят на случай кризисного управления страной, ибо перечить на таком уровне руководству и что то там заявлять от себя могут лишь смертники. вокруг этой фигуры по всей видимости и когда то предложат сплотиться россиянам, ибо так за них кроме него никто не радеет. это не говорит о том, что он заменит ВВП, а лишь о том, что будет играть другую, более значимую роль вместо других, выработавших кредит доверия населения, работавших по задачам и планам партии.