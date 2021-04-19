Дерипаска: Росстат «жонглирует» цифрами о бедных. За чертой бедности 80 млн россиян 465 1 Экономика

Миллиардер Олег Дерипаска раскритиковал Росстат за данные о количестве бедных в России. В своем Telegram-канале он написал, что доходы ниже прожиточного минимума имеют не 20 млн россиян, а около 80 млн. При этом Росстат оценивал количество людей за чертой бедности в четвертом квартале 2020 года и того меньше – в 13,5 млн россиян. Дерипаска убежден – Росстат «манипулирует статистикой» ради «бравых» отчетов о «победах» над бедностью.