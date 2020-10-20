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Валютные долги России обрушат рубль уже в конце года
20 Октября 2020 623 0 Экономика
Центробанк предупредил о крупных выплатах России по долгам. В общей сумме до конца года частный сектор должен погасить 23,3 млрд долларов внешних кредитов. Пик выплат придется на декабрь, когда российские компании отдадут кредиторам 14,1 млрд долларов. Из-за этого Россия потеряет существенное количество валюты, приток которой в страну упал до уровня 2004 года. Естественно, это скажется на устойчивости рубля, рискующего ослабнуть до 85 за доллар.
Россия готовится выплачивать долги
- Центробанк заранее предупреждает о наступлении непростых времен – периода выплаты внешнего долга России. Впервые за долгие годы объем выплат в октябре-декабре превысит 20 млрд долларов и составит 23,3 млрд. Это на 31% больше, чем были выплаты в конце 2019 года.
- Наибольший объем выплат запланирован на декабрь – 14,1 млрд долларов, из которых 13,5 млрд приходится на корпоративный долг. Но ЦБ надеется, что часть этих платежей, поскольку они проходят в качестве внутригрупповой задолженности, будут пролонгированы и не лягут бременем на валютный рынок страны.
- В любом случае погашение долга в таких размерах негативно скажется на российской экономике, которая получает минимум нефтедолларов с 2004 года из-за падения выручки от экспорта углеводородов на 40%. Так, например, выплаты в декабре будут лишь немного меньше, чем весь доход от экспорта нефти в июле-сентябре, который составил 15,3 млрд долларов.
- Как известно, газ тоже не выручает Россию – в третьем квартале он принес стране 4,6 млрд долларов выручки. Поэтому ЦБ пришлось разрешить экспорт золота, а правительству – усилить экспорт зерна. Но ситуация спасти не удалось – с начала года экспортные доходы упали на 26%, до 76,9 млрд долларов, а профицит платежного баланса – разница между доходами от экспорта и расходами на импорт – снизился почти до нуля.
- К тому же в 1,7 раза ускорился отток капитала, до 35,5 млрд долларов. Вместе с низкими экспортными доходами это стало ключевым фактором девальвации рубля на 25% с начала года. Выплаты по внешнему долгу только усилят отток капитала, а, следовательно, потянут за собой и рубль.
- Однако российским компаниям девальвация рубля выгодна как с точки зрения увеличения рублевой выручки от экспорта, так и с точки зрения того, что их рублевые долги (50% от всех займов) уже уменьшились в валютном выражении на 30 млрд долларов. Поэтому дополнительное ослабление российской валюты в конце года может помочь с выплатой долгов. Но в долгосрочной перспективе приведет к негативным последствиям в экономике, и стране еще сложнее будет погашать долги. Однако о перспективах никто давно не думает.
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