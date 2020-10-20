Валютные долги России обрушат рубль уже в конце года 623 0 Экономика

Центробанк предупредил о крупных выплатах России по долгам. В общей сумме до конца года частный сектор должен погасить 23,3 млрд долларов внешних кредитов. Пик выплат придется на декабрь, когда российские компании отдадут кредиторам 14,1 млрд долларов. Из-за этого Россия потеряет существенное количество валюты, приток которой в страну упал до уровня 2004 года. Естественно, это скажется на устойчивости рубля, рискующего ослабнуть до 85 за доллар.