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Навстречу дефолту. России все труднее выплачивать госдолг

20 Октября 2020 966 0 Экономика
Навстречу дефолту. России все труднее выплачивать госдолг

Падение нефтяных цен и пандемия коронавируса крайне негативно сказались на российском бюджете, дефицит которого по итогам года достигнет 4,7 трлн руб. При этом власти отказались использовать для решения проблемы резервы из Фонда национального благосостояния объемом 9 трлн руб., они пошли путем наращивания госдолга. И предсказуемо ухудшили долговую устойчивость России, которая теперь «в долгах как в шелках».

Каждый третий доллар идет выплату госдолга

  • Согласно оценке Центробанка, общий внешний долг России на 1 октября текущего года снизился на 30 млрд долларов, до 461 млрд. И хотя его уменьшение произошло из-за переоценки после девальвации рубля, обслуживать его для государства, корпораций и банков стало сложнее, поскольку Россия лишилась около 40% поступлений нефтедолларов и страдает от валютного голода.
  • Уже на 1 июля 28% всей валюты, которую Россия зарабатывала на экспорте, приходилось отдавать в счет внешнего долга. До пандемии, в марте, ситуация была комфортнее – тогда на долги направлялось 23% заработанных нефтедолларов.
  • Но в любом случае Россия вышла за пределы критического порога, установленного Международным валютным фондом. По рекомендациям МВФ, страна не должна отдавать больше 25% валютной выручки на выплату внешних долгов. Если она это делает, это свидетельствует о «высокой степени риска» для долговой устойчивости.
  • Однако это не единственная проблема. Агрессивное наращивание госдолга нарушило приемлемое соотношение внешнего долга к ВВП России – оно выросло с 27% до 30%. А соотношение экспортных доходов к долгу увеличилось с 97% до 112%. Это означает, что Россия должна больше, чем зарабатывает на продаже нефти и газа за рубеж.
  • Впрочем, резервы обеспечивают весь внешний долг – они превышают его на 469% (хотя в начале года они были больше на 515%). По сравнению с 2014 годом, когда против России были введены секторальные санкции, долг существенно снизился – тогда он составлял 733 млрд долларов. За шесть лет банки отдали 130 млрд долларов дога, а корпорации – 140 млрд. На начало кризиса этой весной общий долг корпоративного сектора равнялся 330 млрд долларов.
  • Расплачиваться по долгам России, как это ни странно, помогает девальвация рубля. По бумагам корпоративный сектор снизил долговую нагрузку на 17 млрд долларов в третьем секторе. Но реально он вернул лишь 11 млрд долларов, а еще 6 млрд были списаны из-за обвала рубля. Половина внешнего долга России выпущена в рублях и девальвация – хороший способ обесценить его в твердой валюте. Поэтому падению рубля так радуются в правительстве.
Редакция
Редакция "Капитала Страны"

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