Навстречу дефолту. России все труднее выплачивать госдолг 966 0 Экономика

Падение нефтяных цен и пандемия коронавируса крайне негативно сказались на российском бюджете, дефицит которого по итогам года достигнет 4,7 трлн руб. При этом власти отказались использовать для решения проблемы резервы из Фонда национального благосостояния объемом 9 трлн руб., они пошли путем наращивания госдолга. И предсказуемо ухудшили долговую устойчивость России, которая теперь «в долгах как в шелках».