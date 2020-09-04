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В кольце врагов. Власти загонят Россию в госплан СССР

4 Сентября 2020 293 0 Экономика
В кольце врагов. Власти загонят Россию в госплан СССР

Правительство России отвергает рыночную экономику, и делают ставку на плановую экономику советского типа. На пленарной сессии Столыпинского форума в Москве вице-премьер Юрий Борисов выступил против рынка, который «сам все урегулирует». По его словам, государство должно «диктовать свою волю в интересах своих производителей». Другой единомышленник Борисова – первый вице-премьер Андрей Белоусов вообще считает, что Россия находится «в кольце врагов», а экономику может спасти подобие госплана СССР.

Возрождение госплана

  • Выход из кризиса, в который власти загнали экономику России геополитическими авантюрами, тотальной коррупцией и монополизацией правительство видит лишь в дальнейшем подчинении экономики государству. На Столыпинском форуме, который транслирует альтернативные экономические идеи, в том числе валютный контроль, запрет на хождение доллара и необеспеченную эмиссию для узкого круга промышленников, чья продукция не востребована, вице-премьер Юрий Борисов раскритиковал рыночную экономику.
  • По его мнению, рыночный принцип не может помочь России преодолеть кризис. «Много бытовало разных мнений о том, что рыночная экономика и так все урегулирует, только не мешайте, не лезьте и все будет нормально. Да ненормально будет», – заявил чиновник. Он считает, что государство должно «диктовать свою волю в интересах своих производителей».
  • Путинская модель экономики госмонополий уже привела к тому, что, по оценке МВФ, 50% российского ВВП приходится на государство. Федеральная антимонопольная служба оценивает эту долю в 70%. Борисов считает, что роль государства «не до конца реализована». То есть, видимо, необходимо, чтобы государство контролировало 100% экономики.
  • В 2022-2027 годах правительство начнет подбирать всю экономику под государство. Отвечать за это будет автор идеи поднять НДС с 18% до 20%, а также сторонник пенсионной реформы – первый вице-премьер Андрей Белоусов. Он придумал национальные проекты, под которые собирается НДС и лишние деньги, невыплаченные тем, кто должен был выйти на пенсию.
  • Белоусов должен обеспечить до 2030 года рост ВВП на 3% в год, рост инвестиций на 5% в год, увеличение численности занятых в малом бизнесе до 25 млн человек и увеличение несырьевого экспорта до 6% к 2030 году. Эти цифры необходимо зафиксировать, чтобы оценить эффективность работы ответственных чиновников.
  • Путин доверяет Белоусову, поскольку, по словам источника The Bell, он единственный из экономического окружения Путина поддержал присоединение Крыма в 2014 году. Белоусов так же, как и Путин, считает, что Россия находится в «кольце врагов». Под эту идею и будет проходить огосударствление экономики. Впрочем, качество управления напрямую зависит от качества управленцев – Россия по этому показателю недалеко ушла от Африки.
Редакция
Редакция "Капитала Страны"

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