В кольце врагов. Власти загонят Россию в госплан СССР 293 0 Экономика

Правительство России отвергает рыночную экономику, и делают ставку на плановую экономику советского типа. На пленарной сессии Столыпинского форума в Москве вице-премьер Юрий Борисов выступил против рынка, который «сам все урегулирует». По его словам, государство должно «диктовать свою волю в интересах своих производителей». Другой единомышленник Борисова – первый вице-премьер Андрей Белоусов вообще считает, что Россия находится «в кольце врагов», а экономику может спасти подобие госплана СССР.