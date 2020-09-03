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Россией управляет «африканская» элита
3 Сентября 2020 390 0 Политика
Качество российской элиты, принимающей решения о развитии страны, оказалось хуже, чем в Казахстане, Мексике и Польше. По своему уровню правящие круги России – африканские и находятся на одном уровне с элитой Ботсваны. Это показало исследование Университета Санкт-Галлена в Швейцарии и Московской школы управления «Сколково». Элиты России не доверяют гражданам и бизнесу, увеличивают расходы на ведение бизнеса, изымают ренту, подрывают политические институты и выдавливают капитал и мозги из страны.
Африканская элита во главе России
- Качество российской элиты – настоящая проблема для страны и ее будущего. Согласно «Индексу качества элит» Университета Санкт-Галлена и Московской школы управления «Сколково», из 32 стран у России 23-е место. Это выше Индии, Бразилии и ЮАР, но ниже Мексики, Индонезии и Казахстана. Также это крайне далеко от лидеров рейтинга: Сингапура (индес 68,5 балла), Швейцарии (64,9), германии (64,2), Великобритании (63,9) и США (63,5). У России всего 48,9 балла.
- Оценка проводилась по четырем параметрам: экономическая власть, экономическая ценность, политическая власть, политическая ценность. Чем выше качество элиты, тем вероятнее, что она будет генерировать дополнительные ценности для общества. Элита низкого качества, как в России, тормозит развитие страны и, паразитируя, присваивает создаваемые обществом ресурсы.
- Своим 23 местом в рейтинге российская элита обязана макроэкономической политике (инфляция, отношение госдолга к ВВП), налоговой политике и конкурентоспособности банковской системы. «Низкий уровень госдолга особенно важен, так как показывает сдержанность элит в перераспределении ценности через делегирование финансового бремени будущем поколениям», – отмечают исследователи.
- Также Россия имеет качество институтов выше средних – тут исследователи ориентировались на динамику рейтинга Doing Business, в котором за семь лет страна поднялась с 130-140 позиций до 30-40-х. Во всем остальном российская элита оставляет желать лучшего.
- Президент Московской школы управления «Сколково» Андрей Шаронов и ректор Российской экономической школы Рубен Ениколопов отметили, что одна из главных проблем России – «повсеместное отсутствие доверия: правительство не доверяет гражданам и бизнесу; граждане и бизнесы не доверяют друг другу и государству». «Невозможно раскрыть истинный потенциал России без работы над этой широко распространенной проблемой», – подчеркнули исследователи.
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