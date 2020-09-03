Россией управляет «африканская» элита 390 0 Политика

Качество российской элиты, принимающей решения о развитии страны, оказалось хуже, чем в Казахстане, Мексике и Польше. По своему уровню правящие круги России – африканские и находятся на одном уровне с элитой Ботсваны. Это показало исследование Университета Санкт-Галлена в Швейцарии и Московской школы управления «Сколково». Элиты России не доверяют гражданам и бизнесу, увеличивают расходы на ведение бизнеса, изымают ренту, подрывают политические институты и выдавливают капитал и мозги из страны.