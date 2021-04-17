США усиливают давление на Путина. Санкции против госбанков России разработали в Вашингтоне 345 1 Экономика

Не успела Россия «зеркально» ответить на санкции против суверенного долга, как из США приходит новость о подготовке новых ограничений. По данным источников Bloomberg, администрация президента Джо Байдена изучает эффект от уже введенных санкций и разрабатывает меры против российского банковского сектора. Будут они применены или нет, зависит от реакции президента России Владимира Путина на предложение о встрече с Байденом, а также на требование отвести войска от границы с Украиной.