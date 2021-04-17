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США усиливают давление на Путина. Санкции против госбанков России разработали в Вашингтоне

17 Апреля 2021 345 1 Экономика
США усиливают давление на Путина. Санкции против госбанков России разработали в Вашингтоне

Не успела Россия «зеркально» ответить на санкции против суверенного долга, как из США приходит новость о подготовке новых ограничений. По данным источников Bloomberg, администрация президента Джо Байдена изучает эффект от уже введенных санкций и разрабатывает меры против российского банковского сектора. Будут они применены или нет, зависит от реакции президента России Владимира Путина на предложение о встрече с Байденом, а также на требование отвести войска от границы с Украиной.

США припасли новые санкции

  • Администрация президента США Джо Байдена готова пойти дальше и расширить санкции против России, если президент России Владимир Путин выберет путь эскалации. Как пишет агентство Bloomberg со ссылкой на источники, дополнительные меры могут быть приняты в отношении суверенного долга. В частности, под удар попадут облигации российского банковского сектора. Это означает, что госбанки, держащие две трети госдолга России, не смогут продавать его иностранцам на вторичном рынке.
  • Фактически это будет означать полную финансовую изоляцию России – страна не сможет ничего занять за рубежом. Более того, занимать не смогут ее финансовые институты: Сбербанк, ВТБ, Газпромбанк, Россельхозбанк, ВЭБ – все они находятся под санкциями США и ЕС с 2014 года. Источники в администрации Байдена подчеркивают, что пока был выбран самый мягкий вариант: негативные эффекты были ограничены как для американским инвесторов и глобальной финансовой системы, так и для российского правительства и россиян, которых «избавили от ненужных страданий».
  • Но все может измениться, если Путин решит увеличить ставки и обострить конфронтацию с США в тот момент, когда Вашингтон предлагает «худой мир». В этом случае американским инвесторам (а вместе с ними по факту и всем остальным) будет запрещено торговать любым рублевым долгом в течение 90 дней после размещения.

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  • Байден надеется, что Путин выберет деэскалацию и она принесет позитив российскому финансовому рынку и экономике. Москва пока нервно реагирует на предыдущий раунд санкций: послу США Джону Салливану рекомендовано уехать из Москвы, а из России высылаются американские дипломаты.
Редакция
Редакция "Капитала Страны"

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И
19:00 3 0
И.И..:

принуждение к миру, чем занималась ранее РФ. теперь принуждают ее шефа. никакой войны, штыковых атак и танчиков. это атрибуты прошлого и бесполезный военный хлам.

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