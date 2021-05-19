Сбербанк займет «до зарплаты» до 30 тысяч рублей
19 Мая 2021 422 1 Экономика
Крупнейший банк страны выходит на рынок микрокредитов. Сервис «Деньги до зарплаты» позволит зарплатным клиентам Сбербанка несколькими нажатиями получить в приложении займ до 30 тыс. руб. под 1,7% в месяц. Об этом сообщает пресс-служба банка.
Сбербанк занялся микрокредитами
- На сайте Сбербанка сообщается о новом сервисе «Деньги до зарплаты». Это микрокредитный проект крупнейшего банка страны, который позволит зарплатным клиентам получить от 1 до 30 тыс. руб. по ставке в 1,7% в месяц. Для этого потребуется подать заявку в мобильном приложении «Сбербанк Онлайн».
- В банке отмечают, что рассмотрение заявки займет всего пару минут. Деньги поступят на карту, привязанную к приложению. Чтобы показать, насколько низкий процент у банка, в пресс-службе поясняют: «Если клиент берет, например, 10 тыс. руб., то вернуть через месяц нужно будет не более 10 170 рублей».
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- Сбербанк появится на рынке микрозаймов в момент, когда каждый пятый заемщик имеет долг перед микрокредитными организациями (МФО). Россияне компенсируют падение доходов кредитами и берут займы «до зарплаты» по ставкам до 349% годовых. Буквально в марте МФО выдали рекордную сумму россиянам – 31 млрд руб. Общий кредитный портфель таких компаний вырос до 178,7 млрд руб. Просрочка при этом выросла до 61 млрд руб.
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условия в целом норм. лучше у банка занять деньги, чем в мфо обращаться.