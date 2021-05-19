Сбербанк займет «до зарплаты» до 30 тысяч рублей 422 1 Экономика

Крупнейший банк страны выходит на рынок микрокредитов. Сервис «Деньги до зарплаты» позволит зарплатным клиентам Сбербанка несколькими нажатиями получить в приложении займ до 30 тыс. руб. под 1,7% в месяц. Об этом сообщает пресс-служба банка.