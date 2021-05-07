Россияне взяли под 350% годовых более двух миллионов микрозаймов за месяц
7 Мая 2021 259 1 Экономика
Россияне компенсируют падение доходов кредитами, которые помогают поддерживать привычный уровень потребления. В ход идут и микрозаймы со ставками до 350% годовых. По данным бюро кредитных историй «Эквифакс», в марте россияне заняли у микрофинансовых организаций 31 млрд руб. Всего было выдано 2,35 млн микрокредитов, пишет РИА Новости.
Страшная кредитная история
- Микрофинансовые организации установили новый для себя рекорд – в марте они выдали 2,35 млн микрокредитов на 31 млрд руб. В результате общий кредитный портфель компаний, выдающих «займы до зарплаты», увеличился до 178,7 млрд руб., пишет РИА Новости со ссылкой на статистику бюро кредитных историй «Эквифакс».
- Спрос на кредиты вырос в марте на 17,1% по сравнению с февралем и на 30,6% по сравнению с мартом прошлого года. Общее число ссуд, которые требуется погасить, выросло до 13,9 млн. При этом средняя сумма займа составляет 13,1 тыс. руб. Суммы выдаются на 30 дней под 349% и на 60 дней под 300%, писал ЦБ.
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- Одновременно с выдачей растет и просрочка: из 13,9 млн ссуд «плохими» оказались 5,4 млн, или 39% от общего числа. В денежном выражении – это 61 млрд руб., что равняется каждому третьему рублю МФО. По словам гендиректора «Эквифакса» Олега Лагуткина, с учетом спицифики рынка, текущие показатели можно считать приемлемыми. Тем временем долговая нагрузка на россиян выросла до 18,7%, а общая сумма долга по займам превысила 21 трлн руб. Доходы, между тем, упали в первом квартале на 3,5%.
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Государство,где ты? Почему не ограничишь действия как безалаберных заёмщиков,так и алчных заимодателей?