Россияне взяли под 350% годовых более двух миллионов микрозаймов за месяц 259 1 Экономика

Россияне компенсируют падение доходов кредитами, которые помогают поддерживать привычный уровень потребления. В ход идут и микрозаймы со ставками до 350% годовых. По данным бюро кредитных историй «Эквифакс», в марте россияне заняли у микрофинансовых организаций 31 млрд руб. Всего было выдано 2,35 млн микрокредитов, пишет РИА Новости.