Россию хотят «избавить» от иностранных товаров на триллион рублей 86 0 Экономика

Власти задумались о новой программе импортозамещения, которая должна избавить Россию от «критического импорта» на триллион рублей. Об этом в интервью РБК заявил первый вице-премьер РФ Андрей Белоусов. По поручению премьера Михаила Мишустина до 15 июля 2021 года правительство должно вместе с Госдумой продумать дополнительные меры господдержки импортозамещения.