Россию хотят «избавить» от иностранных товаров на триллион рублей
31 Мая 2021 86 0 Экономика
Власти задумались о новой программе импортозамещения, которая должна избавить Россию от «критического импорта» на триллион рублей. Об этом в интервью РБК заявил первый вице-премьер РФ Андрей Белоусов. По поручению премьера Михаила Мишустина до 15 июля 2021 года правительство должно вместе с Госдумой продумать дополнительные меры господдержки импортозамещения.
Все новое – хорошо забытое старое импортозамещение
- По словам Белоусова, в пандемию чиновники в правительстве «сильно ощутили зависимость от импорта». «У нас было несколько волн импортозамещения, тем не менее это все не до конца…» – цитирует первого вице-премьера РБК. Оценка критического импорта – около 1 трлн руб. в год. Новая программа импортозамещения «будет для того, чтобы снизить зависимость», подчеркнул чиновник.
- До этого премьер Михаил Мишустин поручил разобраться с новыми мерами господдержки импортозамещения Минпромторгу, Минфину и Минэкономразвития совместно с Госдумой. В правительство идеи должны поступить до 15 июля 2021 года. Как писал ранее «Коммерсант» со ссылкой на источники в правительстве, о новом импортозамещении власти задумались во время пандемии. Было решено развивать в стране производство одежды и внутренний туризм.
- На импортную одежду россияне тратят 11 млрд долларов в год (данные за 2019-ый), а на зарубежный туризм – 30 млрд долларов. Поскольку основной приток валюты дает экспорт сырья (80%), то власти заинтересованы в том, чтобы оставить валюту внутри страны.
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- По словам вице-премьера Дмитрия Чернышенко, россияне каждый год «вывозят за рубеж только по путевкам 35 млрд долларов». Это «головная боль» для правительства сделать так, чтобы «оставлять эти деньги здесь». Он также отмечает, что отдых за границей – это «пропаганда» Запада. Мишустину в связи с этим уже предлагали ввести выездные визы, но премьер назвал «не совсем правильным путем» ограничение свободы передвижения россиян.
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