Запретить выезд из страны россиянам предложили Мишустину 992 1 Политика

Во время отчета премьер-министра России Михаила Мишустина в Госдуме ему предложили возродить советскую практику времен «железного занавеса» и ввести «выездные визы» для россиян. По мнению депутата от одной из партий, запрет помог бы «решить вопрос» отдыха россиян внутри страны и реализовать цели нацпроекта по развитию туризма.