Запретить выезд из страны россиянам предложили Мишустину
12 Мая 2021 992 1 Политика
Во время отчета премьер-министра России Михаила Мишустина в Госдуме ему предложили возродить советскую практику времен «железного занавеса» и ввести «выездные визы» для россиян. По мнению депутата от одной из партий, запрет помог бы «решить вопрос» отдыха россиян внутри страны и реализовать цели нацпроекта по развитию туризма.
«Железный занавес» для туристов
- Как сообщает «Интерфакс», идею запретить россиянам выезд под предлогом пандемии коронавируса озвучил член ЛДПР Гаврил Парахин. По словам Парахина, это поможет «решить вопрос» отдыха россиян внутри страны. Также с помощью запрета правительство добьется выполнения целей нацпроекта по туризму.
- Мишустин вспомнил о Конституции РФ, которая запрещает ограничвать свободу передвижения россиян. «Это, наверное, не совсем правильный путь. Мало ли по каким причинам человек захочет, в том числе, и отдохнуть где-то», – заметил Мишустин, мягко намекая на неконституционность инициативы.
- Мишустин предложил использовать другой подход: «завоевать потребителя не ограничениями, а качеством». По словам премьера, страна должна делать «качественные инфраструктурные объекты, гостиницы, объекты туризма, чтобы нам захотелось туда поехать».
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- Несмотря на мягкий тон премьера, в нацпроекте по туризму до 2030 году черным по белому написано, что по России должны путешетсвовать не 65 млн человек, как в 2019-м, а 140 млн. Вклад туризма в ВВП должен составлять не 3,7, а 8,2 трлн руб. в год. Число рабочих мест в туризме должно вырасти на 68%, до 4,5 млн человек.
«Железный занавес» для туристов
- Как сообщает «Интерфакс», идею запретить россиянам выезд под предлогом пандемии коронавируса озвучил член ЛДПР Гаврил Парахин. По словам Парахина, это поможет «решить вопрос» отдыха россиян внутри страны. Также с помощью запрета правительство добьется выполнения целей нацпроекта по туризму.
- Мишустин вспомнил о Конституции РФ, которая запрещает ограничвать свободу передвижения россиян. «Это, наверное, не совсем правильный путь. Мало ли по каким причинам человек захочет, в том числе, и отдохнуть где-то», – заметил Мишустин, мягко намекая на неконституционность инициативы.
- Мишустин предложил использовать другой подход: «завоевать потребителя не ограничениями, а качеством». По словам премьера, страна должна делать «качественные инфраструктурные объекты, гостиницы, объекты туризма, чтобы нам захотелось туда поехать».
-
Спасибо, что читаете «Капитал страны»! Получайте первыми самые важные новости в нашем Telegram-канале
- Несмотря на мягкий тон премьера, в нацпроекте по туризму до 2030 году черным по белому написано, что по России должны путешетсвовать не 65 млн человек, как в 2019-м, а 140 млн. Вклад туризма в ВВП должен составлять не 3,7, а 8,2 трлн руб. в год. Число рабочих мест в туризме должно вырасти на 68%, до 4,5 млн человек.
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то что вирус ввезли в россию безбашенные придурки, спланировавшие отдых в зоне эпидемии, это факт. после того как эти тупые отморозки ввезли заразу, от нее склеили ласты порядка 200 тысяч за год, и это то же факт. теперь эти уроды хотят дальше отдыхать и ввозить заразу, после чего их и заразившихся от них придется лечить вновь и вновь, ощущая на себе прелести карантина, подорожания, инфляции и безработицы. есть конституция, а есть еще пандемия, которая никуда не делась и собирает новый урожай среди тупых и бестолковых, которые ссылаются на конституцию... можно обнаружить коронавирус, новый вирус выведенный искусственным путем обнаруживать нечем, пока не завезешь, не пройдет инкубационный период и пока жертва не заразит все вокруг. потом тревогу бить поздно.