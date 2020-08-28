«Роснефть» просит снизить налоги. За дорогой бензин настала пора платить 32 0 Экономика

Крупнейшая нефтяная компания России просит правительство пересмотреть налоговый демпфер, сдерживающий цены на бензин. В 2018 году из-за неконтролируемого роста цен федеральные чиновники предложили нефтяным компаниям особый механизм. Условия были следующими: нефтяники удерживают цены на автомобильное топливо на определенном уровне, а государство из бюджета компенсирует им разницу между российскими и европейскими ценами. Но чиновники предусмотрели и обратную ситуацию: если на европейском рынке цены будут ниже российских, то нефтяники должны будут выплачивать часть сверхдохода в бюджет. В 2020 году ровно так и получилось. «Роснефть» просит снизить выплаты.