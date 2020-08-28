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«Роснефть» просит снизить налоги. За дорогой бензин настала пора платить
28 Августа 2020 32 0 Экономика
Крупнейшая нефтяная компания России просит правительство пересмотреть налоговый демпфер, сдерживающий цены на бензин. В 2018 году из-за неконтролируемого роста цен федеральные чиновники предложили нефтяным компаниям особый механизм. Условия были следующими: нефтяники удерживают цены на автомобильное топливо на определенном уровне, а государство из бюджета компенсирует им разницу между российскими и европейскими ценами. Но чиновники предусмотрели и обратную ситуацию: если на европейском рынке цены будут ниже российских, то нефтяники должны будут выплачивать часть сверхдохода в бюджет. В 2020 году ровно так и получилось. «Роснефть» просит снизить выплаты.
За дорогой бензин настала пора заплатить
- В 2018 году российские нефтяники получили из бюджета около 600 млрд руб. только за то, что не повышали цены на автомобильное топливо. То же самое было и в 2019 году. Они пользовались налоговым демпфером, когда государство доплачивало им из бюджета выпадающие доходы. Компании утверждали, что без этого им будет выгоднее продать топливо по более высокой цене в Европе. Однако там оно считается низкого качество, а спрос на него ограничен. Но правительство исправно доплачивало сырьевым компаниям.
- В 2020 году настала пора нефтяникам платить в бюджет за то, что на фоне минимальных цен на нефть бензин в России стоил дороже, чем в США и Западной Европе. Но у компаний большие проблемы из-за упавшего спроса, падения цен и рекордного сокращения добычи.
- По данным «Коммерсанта», «Роснефть» предлагает правительству рассчитывать выплаты за нефтепродукты по биржевым ценам, а не на фиксированных условиях. Также компания считает необходимым изменить формулу демпфера – он обнуляется, когда внутренние цены на бензин на 10% выше условных. Компания считает, что должно быть наоборот – при ценах ниже на 10%.
- Два этих изменения позволят компании меньше платить налогов в бюджет. В Минфине открыто заявили, что принятие биржевых цен за основу для формулы демпфера приведет к потерям доходов казны. В ведомстве считают это неприемлемым, поскольку федеральный бюджет потерял с начала года 1,5 трлн руб., а до конца года дефицит может составить 4-5 трлн руб.
- «Роснефть» поддерживают и другие нефтяники, в частности ЛУКОЙЛ. Обе компании получили убыток во втором квартале – в 113 млрд и 65 млрд руб. соответственно. В сумме это 178 млрд руб. Эти деньги менеджменту надо возместить. Один из вариантов – сделать это за счет государства при стабильно дорогом бензине для россиян. Некогда прозвучавший вопрос президента Владимира Путина, в чьих интересах работают нефтяники – в интересах частного капитала или государства, остается открытым.
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