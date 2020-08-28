Facebook
Капитал страны
Капитал Страны
ENGLISH
Меню
Главное Новости бизнеса Новости дня Аналитика Узнай, страна! Спецпроекты О нас
28 АВГ, 18:16 МСК
USD (ЦБ)    75,5379
EUR (ЦБ)    88,9960

28 АВГ, 18:16 МСК
USD (ЦБ)    75,5379
EUR (ЦБ)    88,9960
Коронавирус
Поиск на КС
16+
﻿

«Роснефть» просит снизить налоги. За дорогой бензин настала пора платить

28 Августа 2020 32 0 Экономика
«Роснефть» просит снизить налоги. За дорогой бензин настала пора платить

Крупнейшая нефтяная компания России просит правительство пересмотреть налоговый демпфер, сдерживающий цены на бензин. В 2018 году из-за неконтролируемого роста цен федеральные чиновники предложили нефтяным компаниям особый механизм. Условия были следующими: нефтяники удерживают цены на автомобильное топливо на определенном уровне, а государство из бюджета компенсирует им разницу между российскими и европейскими ценами. Но чиновники предусмотрели и обратную ситуацию: если на европейском рынке цены будут ниже российских, то нефтяники должны будут выплачивать часть сверхдохода в бюджет. В 2020 году ровно так и получилось. «Роснефть» просит снизить выплаты.

За дорогой бензин настала пора заплатить

  • В 2018 году российские нефтяники получили из бюджета около 600 млрд руб. только за то, что не повышали цены на автомобильное топливо. То же самое было и в 2019 году. Они пользовались налоговым демпфером, когда государство доплачивало им из бюджета выпадающие доходы. Компании утверждали, что без этого им будет выгоднее продать топливо по более высокой цене в Европе. Однако там оно считается низкого качество, а спрос на него ограничен. Но правительство исправно доплачивало сырьевым компаниям.
  • В 2020 году настала пора нефтяникам платить в бюджет за то, что на фоне минимальных цен на нефть бензин в России стоил дороже, чем в США и Западной Европе. Но у компаний большие проблемы из-за упавшего спроса, падения цен и рекордного сокращения добычи.
  • По данным «Коммерсанта», «Роснефть» предлагает правительству рассчитывать выплаты за нефтепродукты по биржевым ценам, а не на фиксированных условиях. Также компания считает необходимым изменить формулу демпфера – он обнуляется, когда внутренние цены на бензин на 10% выше условных. Компания считает, что должно быть наоборот – при ценах ниже на 10%.
  • Два этих изменения позволят компании меньше платить налогов в бюджет. В Минфине открыто заявили, что принятие биржевых цен за основу для формулы демпфера приведет к потерям доходов казны. В ведомстве считают это неприемлемым, поскольку федеральный бюджет потерял с начала года 1,5 трлн руб., а до конца года дефицит может составить 4-5 трлн руб.
  • «Роснефть» поддерживают и другие нефтяники, в частности ЛУКОЙЛ. Обе компании получили убыток во втором квартале – в 113 млрд и 65 млрд руб. соответственно. В сумме это 178 млрд руб. Эти деньги менеджменту надо возместить. Один из вариантов – сделать это за счет государства при стабильно дорогом бензине для россиян. Некогда прозвучавший вопрос президента Владимира Путина, в чьих интересах работают нефтяники – в интересах частного капитала или государства, остается открытым.
Редакция
Редакция "Капитала Страны"

Написать комментарий

правила комментирования
  1. Не оскорблять участников общения в любой форме. Участники должны соблюдать уважительную форму общения.
  2. Не использовать в комментарии нецензурную брань или эвфемизмы, обсценную лексику и фразеологию, включая завуалированный мат, а также любое их цитирование.
  3. Не публиковать рекламные сообщения и спам; сообщения коммерческого характера; ссылки на сторонние ресурсы в рекламных целях. В ином случае комментарий может быть допущен в редакции без ссылок по тексту либо удален.
  4. Не использовать комментарии как почтовую доску объявлений для сообщений приватного характера, адресованного конкретному участнику.
  5. Не проявлять расовую, национальную и религиозную неприязнь и ненависть, в т.ч. и презрительное проявление неуважения и ненависти к любым национальным языкам, включая русский; запрещается пропагандировать терроризм, экстремизм, фашизм, наркотики и прочие темы, несовместимые с общепринятыми законами, нормами морали и приличия.
  6. Не использовать в комментарии язык, отличный от литературного русского.
  7. Не злоупотреблять использованием СПЛОШНЫХ ЗАГЛАВНЫХ букв (использованием Caps Lock).
Отправить комментарий

Статьи

Курилы не отдадут. Премьер Японии Абэ ушел в отставку

Курилы не отдадут. Премьер Японии Абэ ушел в отставку
Политика

Путин перебросил десантников в Белоруссию

Путин перебросил десантников в Белоруссию
Политика

Нет долларов платить по долгам. Одна из крупнейших компаний России под угрозой

Нет долларов платить по долгам. Одна из крупнейших компаний России под угрозой
Экономика

Долги не спишут себе в карман. Белоусов ударил по либералам

Долги не спишут себе в карман. Белоусов ударил по либералам
Экономика 2

Новости бизнеса

Миллиарды импорта и сотни совместных компаний с Россией. Чем рискует Белоруссия в период кризиса

Миллиарды импорта и сотни совместных компаний с Россией. Чем рискует Белоруссия в период кризиса

Исследование: как изменились расходы компаний в пандемию

Исследование: как изменились расходы компаний в пандемию

Узнай, страна!

ТОП-10 достижений недели: как в России строили южные трассы, полярные зимовки и аграрные комплексы?

ТОП-10 достижений недели: как в России строили южные трассы, полярные зимовки и аграрные комплексы?

В Ленобласти построили новый зимовочный комплекс станции «Восток» к 200-летию открытия Антарктиды

В Ленобласти построили новый зимовочный комплекс станции «Восток» к 200-летию открытия Антарктиды

Новости дня

17:39 Ученые обнаружили массивный мост между скоплениями галактик Ученые обнаружили массивный мост между скоплениями галактик
Президент даст большое интервью
Президент даст большое интервью
17:32 В берлинской клинике Charite рассказали о состоянии Навального В берлинской клинике Charite рассказали о состоянии Навального
15:51 Собянин назвал срок окончания пандемии COVID-19 Собянин назвал срок окончания пандемии COVID-19
15:05 Ангела Меркель отреагировала на призывы отказаться от "Северного потока - 2" Ангела Меркель отреагировала на призывы отказаться от "Северного потока - 2"
14:29 Лукашенко: ситуация в Белоруссии стабилизируется Лукашенко: ситуация в Белоруссии стабилизируется
11:24 Родителей не пустят в школы в новом учебном году Родителей не пустят в школы в новом учебном году
Союз нерушимый? Большинство граждан Белоруссии выступают за союзнические отношения с Россией
Союз нерушимый? Большинство граждан Белоруссии выступают за союзнические отношения с Россией
11:11 За сутки в России обнаружено 4829 случаев заражения коронавирусом За сутки в России обнаружено 4829 случаев заражения коронавирусом

Узнай, страна!

13:24 ТОП-10 достижений недели: как в России строили южные трассы, полярные зимовки и аграрные комплексы? ТОП-10 достижений недели: как в России строили южные трассы, полярные зимовки и аграрные комплексы?
Дорога из Санкт-Петербурга в Москву. Как автомагистраль М-11 обеспечит развитие российских регионов?
Дорога из Санкт-Петербурга в Москву. Как автомагистраль М-11 обеспечит развитие российских регионов?
12:20 В Ленобласти построили новый зимовочный комплекс станции «Восток» к 200-летию открытия Антарктиды В Ленобласти построили новый зимовочный комплекс станции «Восток» к 200-летию открытия Антарктиды
11:52 В Астраханской области судостроители спустили на воду первый танкер-химовоз собственной конструкции В Астраханской области судостроители спустили на воду первый танкер-химовоз собственной конструкции
11:15 В Крыму официально открыли всю трассу «Таврида», по которой в числе первых проехал Владимир Путин В Крыму официально открыли всю трассу «Таврида», по которой в числе первых проехал Владимир Путин
27 АВГ, 18:09 ТПП РФ: пандемия может привести к перераспределнию собственности на рынке торговой недвижимости ТПП РФ: пандемия может привести к перераспределнию собственности на рынке торговой недвижимости
27 АВГ, 12:39 В Магнитогорске запустили первый на Урале завод по производству СПГ для криозаправок экотранспорта В Магнитогорске запустили первый на Урале завод по производству СПГ для криозаправок экотранспорта
Вышли в «Авангард». Зачем Россия показала американцам свое гиперзвуковое оружие?
Вышли в «Авангард». Зачем Россия показала американцам свое гиперзвуковое оружие?
27 АВГ, 11:20 В Подмосковье решили проблему пробок, открыв новый путепровод с проездом до шоссе за 5 минут В Подмосковье решили проблему пробок, открыв новый путепровод с проездом до шоссе за 5 минут
27 АВГ, 10:53 В Туле создали приборы для реанимации и реабилитации при пересадке органов, не имеющие аналогов в РФ В Туле создали приборы для реанимации и реабилитации при пересадке органов, не имеющие аналогов в РФ
26 АВГ, 13:37 В Ивановской области начали возрождать крупнейшее в РФ промышленное производство технической конопли В Ивановской области начали возрождать крупнейшее в РФ промышленное производство технической конопли
26 АВГ, 12:59 В Поморье стартовало строительство крупнейшей на Крайнем Севере роботизированной молочной мегафермы В Поморье стартовало строительство крупнейшей на Крайнем Севере роботизированной молочной мегафермы
Капитал страны
Нашли ошибку на сайте? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter