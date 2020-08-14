Facebook
Капитал страны
Капитал Страны
ENGLISH
Меню
Главное Новости бизнеса Новости дня Аналитика Узнай, страна! Спецпроекты О нас
14 АВГ, 09:21 МСК
USD (ЦБ)    73,3633
EUR (ЦБ)    86,2532

14 АВГ, 09:21 МСК
USD (ЦБ)    73,3633
EUR (ЦБ)    86,2532
Коронавирус
Поиск на КС
16+
﻿

Дыра в бюджете России достигла 35%. Нефть не помогает

14 Августа 2020 326 0 Экономика
Дыра в бюджете России достигла 35%. Нефть не помогает

Минфин отчитался о плачевном состоянии российского бюджета. В июле власти потратили 2,006 трлн руб., а собрали в виде налогов всего 1,307 трлн руб. Таким образом дефицит увеличился до 699 млрд руб. Это самое большое значение с апреля, когда Россия ушла на «нерабочий месяц с сохранением заработной платы». Выход экономики из самоизоляции не приносит облегчения, как и подорожавшая до 45 долларов за баррель нефть. Но власти не обращают на это внимание и увеличивают расходы на свое содержание.

Расходы растут, доходы падают

  • Сборы налогов в июле упали год к году на 32%, до 1,307 трлн руб., а расходы увеличились на 26%, до 2,006 трлн руб., сообщил Минфин в оперативной оценке состояния бюджета. Из-за расхождения доходов и расходов дефицит достиг 699 млрд руб. за один месяц. За год он ожидается на уровне 4-5 трлн руб.
  • В мае бюджет столкнулся с нехваткой 520 млрд руб., а в июне – 682 млрд. Июль пошел на рекорд и продолжил тренд нарастания дефицита. Всего же за 7 месяцев бюджет потратил на 1,522 трлн руб. больше, чем в нем было.
  • Но в этих расчетах есть погрешность – в апреле из Фонда национального благосостояния были выделены деньги на покупку Сбербанка. После операции Центробанк выплатил половину стоимости в бюджет – 1,2 трлн руб. Они были оформлены в качестве доходов и позволили бюджету быть бездефицитным в апреле. Если исключить этот разовый доход, то общий дефицит вырос на 2,7 трлн руб., что составляет 23% от его расходов в 11,921 трлн руб.
  • Спасти ситуацию могла бы дорожающая нефть, но поступления от экспорта даже при цене 45 долларов вдвое меньше, чем в прошлом году – 341 млрд руб. в июле против 661 млрд руб. год назад. На несырьевой сектор экономики можно не надеяться: после пандемии и из-за отсутствия мер поддержки налоговые поступления от него сократились на 23%, до 966 млрд руб. против 1,258 трлн годом ранее.
  • Рекордное падение доходов россиян и задавленный покупательский спрос приводят к уменьшению сборов НДС на 13%, до 333,5 млрд руб., акцизов на 18%, до 89,1 млрд руб., налога на прибыль на 15%, до 120 млрд руб. Все это следствие ошибочной экономической политики, которую ведет правительство: решая вопрос дефицита бюджета за счет экономики, власти только ухудшают состояние экономики и увеличивают дефицит.
  • Правительство должно не только брать, но и давать. Показательно, что Федеральная таможенная служба отстала от годового плана на три месяца и не собрала 26% от плана, а Федеральная налоговая служба отстала на два месяца и собрала 47% от годового плана.
  • Несмотря на сократившиеся поступления, власти увеличивают расходы: на социальную политику было направлено 822 млрд руб., из которых 687 млрд руб. на выплаты детям. Но в то же время расходы на чиновников, включая президента, выросли на 20%, до 840 млрд руб. Они увеличились больше, чем на армию (на 15%) и национальную безопасность (на 11%). Даже на здравоохранение во время пандемии правительство потратило меньше, чем на бюрократию – 766 млрд руб. В этом четко отражен приоритет государственной политики.
Редакция
Редакция "Капитала Страны"

Написать комментарий

правила комментирования
  1. Не оскорблять участников общения в любой форме. Участники должны соблюдать уважительную форму общения.
  2. Не использовать в комментарии нецензурную брань или эвфемизмы, обсценную лексику и фразеологию, включая завуалированный мат, а также любое их цитирование.
  3. Не публиковать рекламные сообщения и спам; сообщения коммерческого характера; ссылки на сторонние ресурсы в рекламных целях. В ином случае комментарий может быть допущен в редакции без ссылок по тексту либо удален.
  4. Не использовать комментарии как почтовую доску объявлений для сообщений приватного характера, адресованного конкретному участнику.
  5. Не проявлять расовую, национальную и религиозную неприязнь и ненависть, в т.ч. и презрительное проявление неуважения и ненависти к любым национальным языкам, включая русский; запрещается пропагандировать терроризм, экстремизм, фашизм, наркотики и прочие темы, несовместимые с общепринятыми законами, нормами морали и приличия.
  6. Не использовать в комментарии язык, отличный от литературного русского.
  7. Не злоупотреблять использованием СПЛОШНЫХ ЗАГЛАВНЫХ букв (использованием Caps Lock).
Отправить комментарий

Статьи

Резервы России впервые в истории достигли 600 млрд долларов

Резервы России впервые в истории достигли 600 млрд долларов
Экономика

За рекордный убыток руководство «Газпрома» выплатило себе 1 млрд руб.

За рекордный убыток руководство «Газпрома» выплатило себе 1 млрд руб.
Экономика 1

Лукашенко захватил «Яндекс» в Минске

Лукашенко захватил «Яндекс» в Минске
Политика 1

Китай отказался от «Силы Сибири». Своего газа достаточно

Китай отказался от «Силы Сибири». Своего газа достаточно
Экономика 11

Новости бизнеса

Российскому бизнесу выделят льготные кредиты на цифровую трансформацию

Российскому бизнесу выделят льготные кредиты на цифровую трансформацию

Бизнесмен из России подал в суд на Лукашенко из-за того, что в Белоруссии отключали интернет

Бизнесмен из России подал в суд на Лукашенко из-за того, что в Белоруссии отключали интернет

Узнай, страна!

В Калининграде разработали наноаппарат для мониторинга судов из космоса эффективнее аналогов в мире

В Калининграде разработали наноаппарат для мониторинга судов из космоса эффективнее аналогов в мире

На Чукотке началась разработка крупнейшего в России месторождения олова

На Чукотке началась разработка крупнейшего в России месторождения олова

Новости дня

13 АВГ, 19:53 Собянин: в Москве не планируется введение ограничений в сентябре Собянин: в Москве не планируется введение ограничений в сентябре
Союз нерушимый? Большинство граждан Белоруссии выступают за союзнические отношения с Россией
Союз нерушимый? Большинство граждан Белоруссии выступают за союзнические отношения с Россией
13 АВГ, 19:34 Захарова: прослеживаются попытки внешнего вмешательства в дела Белоруссии Захарова: прослеживаются попытки внешнего вмешательства в дела Белоруссии
13 АВГ, 19:02 Собянин: линеек в новом учебном году в московских школах не будет Собянин: линеек в новом учебном году в московских школах не будет
13 АВГ, 17:36 "Газпром" направил Польше ответ на запрос по СП-2 "Газпром" направил Польше ответ на запрос по СП-2
13 АВГ, 17:03 Украина допустила перенос места переговоров по Донбассу из Минска Украина допустила перенос места переговоров по Донбассу из Минска
13 АВГ, 16:03 США хотят ввести санкции против Белоруссии США хотят ввести санкции против Белоруссии
Дорога из Санкт-Петербурга в Москву. Как автомагистраль М-11 обеспечит развитие российских регионов?
Дорога из Санкт-Петербурга в Москву. Как автомагистраль М-11 обеспечит развитие российских регионов?
13 АВГ, 14:58 Названы страны, с которыми Россия может возобновить полеты с 1 сентября Названы страны, с которыми Россия может возобновить полеты с 1 сентября

Узнай, страна!

13 АВГ, 13:58 В Калининграде разработали наноаппарат для мониторинга судов из космоса эффективнее аналогов в мире В Калининграде разработали наноаппарат для мониторинга судов из космоса эффективнее аналогов в мире
Вышли в «Авангард». Зачем Россия показала американцам свое гиперзвуковое оружие?
Вышли в «Авангард». Зачем Россия показала американцам свое гиперзвуковое оружие?
13 АВГ, 13:20 На Чукотке началась разработка крупнейшего в России месторождения олова На Чукотке началась разработка крупнейшего в России месторождения олова
13 АВГ, 12:47 В Липецкой области начали производить инновационную сталь для объектов ветроэнергетики В Липецкой области начали производить инновационную сталь для объектов ветроэнергетики
13 АВГ, 12:36 В ТПП РФ ожидают роста целлюлозно-бумажной промышленности В ТПП РФ ожидают роста целлюлозно-бумажной промышленности
13 АВГ, 12:18 Российскому бизнесу выделят льготные кредиты на цифровую трансформацию Российскому бизнесу выделят льготные кредиты на цифровую трансформацию
13 АВГ, 11:49 Бизнесмен из России подал в суд на Лукашенко из-за того, что в Белоруссии отключали интернет Бизнесмен из России подал в суд на Лукашенко из-за того, что в Белоруссии отключали интернет
Телевизор в Интернете. Как россиянам предлагают раскошелиться на «единое телевидение»?
Телевизор в Интернете. Как россиянам предлагают раскошелиться на «единое телевидение»?
12 АВГ, 14:13 В Ленинградской области спущено на воду грузопассажирское судно «Павел Леонов» для Сахалина и Курил В Ленинградской области спущено на воду грузопассажирское судно «Павел Леонов» для Сахалина и Курил
12 АВГ, 13:50 На Ямале строители Пуровского моста стоимостью 10 млрд рублей соединили берега реки Пур На Ямале строители Пуровского моста стоимостью 10 млрд рублей соединили берега реки Пур
12 АВГ, 13:09 Количество бизнес-туристов влияет на экономический рост страны Количество бизнес-туристов влияет на экономический рост страны
12 АВГ, 13:07 На Курилах открыли новый высокотехнологичный рыбоперерабатывающий завод по программе инвестквот На Курилах открыли новый высокотехнологичный рыбоперерабатывающий завод по программе инвестквот
Капитал страны
Нашли ошибку на сайте? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter