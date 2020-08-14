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Дыра в бюджете России достигла 35%. Нефть не помогает
14 Августа 2020 326 0 Экономика
Минфин отчитался о плачевном состоянии российского бюджета. В июле власти потратили 2,006 трлн руб., а собрали в виде налогов всего 1,307 трлн руб. Таким образом дефицит увеличился до 699 млрд руб. Это самое большое значение с апреля, когда Россия ушла на «нерабочий месяц с сохранением заработной платы». Выход экономики из самоизоляции не приносит облегчения, как и подорожавшая до 45 долларов за баррель нефть. Но власти не обращают на это внимание и увеличивают расходы на свое содержание.
Расходы растут, доходы падают
- Сборы налогов в июле упали год к году на 32%, до 1,307 трлн руб., а расходы увеличились на 26%, до 2,006 трлн руб., сообщил Минфин в оперативной оценке состояния бюджета. Из-за расхождения доходов и расходов дефицит достиг 699 млрд руб. за один месяц. За год он ожидается на уровне 4-5 трлн руб.
- В мае бюджет столкнулся с нехваткой 520 млрд руб., а в июне – 682 млрд. Июль пошел на рекорд и продолжил тренд нарастания дефицита. Всего же за 7 месяцев бюджет потратил на 1,522 трлн руб. больше, чем в нем было.
- Но в этих расчетах есть погрешность – в апреле из Фонда национального благосостояния были выделены деньги на покупку Сбербанка. После операции Центробанк выплатил половину стоимости в бюджет – 1,2 трлн руб. Они были оформлены в качестве доходов и позволили бюджету быть бездефицитным в апреле. Если исключить этот разовый доход, то общий дефицит вырос на 2,7 трлн руб., что составляет 23% от его расходов в 11,921 трлн руб.
- Спасти ситуацию могла бы дорожающая нефть, но поступления от экспорта даже при цене 45 долларов вдвое меньше, чем в прошлом году – 341 млрд руб. в июле против 661 млрд руб. год назад. На несырьевой сектор экономики можно не надеяться: после пандемии и из-за отсутствия мер поддержки налоговые поступления от него сократились на 23%, до 966 млрд руб. против 1,258 трлн годом ранее.
- Рекордное падение доходов россиян и задавленный покупательский спрос приводят к уменьшению сборов НДС на 13%, до 333,5 млрд руб., акцизов на 18%, до 89,1 млрд руб., налога на прибыль на 15%, до 120 млрд руб. Все это следствие ошибочной экономической политики, которую ведет правительство: решая вопрос дефицита бюджета за счет экономики, власти только ухудшают состояние экономики и увеличивают дефицит.
- Правительство должно не только брать, но и давать. Показательно, что Федеральная таможенная служба отстала от годового плана на три месяца и не собрала 26% от плана, а Федеральная налоговая служба отстала на два месяца и собрала 47% от годового плана.
- Несмотря на сократившиеся поступления, власти увеличивают расходы: на социальную политику было направлено 822 млрд руб., из которых 687 млрд руб. на выплаты детям. Но в то же время расходы на чиновников, включая президента, выросли на 20%, до 840 млрд руб. Они увеличились больше, чем на армию (на 15%) и национальную безопасность (на 11%). Даже на здравоохранение во время пандемии правительство потратило меньше, чем на бюрократию – 766 млрд руб. В этом четко отражен приоритет государственной политики.
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