Дыра в бюджете России достигла 35%. Нефть не помогает 326 0 Экономика

Минфин отчитался о плачевном состоянии российского бюджета. В июле власти потратили 2,006 трлн руб., а собрали в виде налогов всего 1,307 трлн руб. Таким образом дефицит увеличился до 699 млрд руб. Это самое большое значение с апреля, когда Россия ушла на «нерабочий месяц с сохранением заработной платы». Выход экономики из самоизоляции не приносит облегчения, как и подорожавшая до 45 долларов за баррель нефть. Но власти не обращают на это внимание и увеличивают расходы на свое содержание.