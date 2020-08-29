Набиуллина нанесла удар по миллионам вкладчиков 6199 3 Экономика

Ставки по депозитам россиян перейдут в отрицательную зону – опустятся ниже инфляции и будут приносить убытки держателям вкладов, пишут аналитики Ассоциации банков России (АБР) в своем обзоре ситуации на банковском рынке. Условия для этого создал непосредственно Центробанк, снизив ключевую ставку до минимума, чтобы за счет дешевых кредитов поддержать восстановление экономики после пандемии коронавируса. Однако это обернулось ударом по миллионам вкладчиков.