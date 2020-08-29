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Набиуллина нанесла удар по миллионам вкладчиков
29 Августа 2020 6199 3 Экономика
Ставки по депозитам россиян перейдут в отрицательную зону – опустятся ниже инфляции и будут приносить убытки держателям вкладов, пишут аналитики Ассоциации банков России (АБР) в своем обзоре ситуации на банковском рынке. Условия для этого создал непосредственно Центробанк, снизив ключевую ставку до минимума, чтобы за счет дешевых кредитов поддержать восстановление экономики после пандемии коронавируса. Однако это обернулось ударом по миллионам вкладчиков.
Восстановление экономики за счет россиян
- Решение ЦБ опустить ключевую ставку до 4,25% при ожидаемом уровне инфляции 3,7-4,2% по итогам 2020 года привело к тому, что уже сейчас в некоторых крупнейших банках доходность по вкладам находится ниже инфляции. В Сбербанке ставки по вкладу «Сохраняй» приносят 3,56%, а по вкладу «Пополняй» – 3,09%. В Райффайзенбанке максимальная ставка по рублевым вкладам – 2,98%.
- Средняя ставка в топ-10 банках держится на уровне 4,45%. Но она плавно снижается – в конце июня она достигала 4,8%, в мае – 5,5%, а в декабре 2019 года – 6,13%. В результате банки столкнутся с оттоком средств, пишут аналитики АБР. Граждане готовы пустить деньги на приобретение недвижимости, инструменты финансового рынка и другие защитные активы. При этом аналитики считают финансовую грамотность россиян недостаточной и прогнозируют высокую вероятность «безвозвратных потерь».
- Согласно опросу IDF Eurasia, каждый третий вкладчик собирается забрать вклад из банка и либо вложить в валюту (43%), либо в ценные бумаги, драгметаллы и недвижимость (18%). Многие пустят деньги на текущее потребление.
- На 1 августа россияне держали в банках 25,534 трлн руб., что на 961 млрд руб. больше, чем в начале года. Но 1,7 трлн руб. были переведены на текущие счета, а с депозитов сняты более 700 млрд. Выросла и наличная масса – на 1,8 трлн руб., до 12,4 трлн. Деньги с депозитов уходят на накопительные счета и в наличные. Все из-за низких ставок для сбережения средств.
- Есть угроза того, что свободная валюта на руках пойдет на валютный рынок и начнется скупка долларов. За 10 лет накопления в долларах обогнали накопления в рублях.
- Глава ЦБ Эльвира Набиуллина всегда держала ключевую ставку выше инфляции. Решение опустить ее почти на уровень роста цен говорит о том, что перед ней поставили задачу предоставить дешевые деньги федеральному бюджету, дефицит которого в 2020 году составит 4-5 трлн руб. Также необходимо помочь крупным сырьевым корпорациям – «Газпрому» с убытком более 300 млрд руб. и «Роснефти» с убытком 113 млрд. Страдают от этого банки, которые боятся повторения ситуации со вкладами 1995-1996 года и россияне, за чей счет власти и решили выходить из кризиса.
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Это нормально, всех россиян наибу...
За что она нам мсти ?
Зато Газпром и Роснефть себе премии миллионные выписывают при убытках. Наглость офигевшая просто.