Мировая фармация за импортозамещение и против глобализации

ТОЛКАЧЕВ Сергей Александрович, доктор экономических наук, профессор, первый заместитель заведующего кафедрой макроэкономического прогнозирования и планирования, Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации.

ТЕПЛЯКОВ Артем Юрьевич, кандидат экономических наук, научный сотрудник Центра исследований долгосрочных закономерностей развития экономики, Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации.

Сейчас очень популярны рассуждения на тему действительно ли мир завершил этап глобализации, продолжавшийся с начала 1980-х гг.? Финансовый кризис 2008-09 гг., Трамп, торговые войны, коронобесие – эти вехи антиглобализационной динамики последних 12-ти лет, являются ли они цепочкой случайных событий или за ними стоит глубокая объективная экономическая целесообразность? Мы на страницах «Капитала страны» вот уже более 10 лет отстаиваем последний тезис.

Четвертая промышленная революция переформатирует глобальные цепочки стоимости (ГЦС) и сигнализирует об исчерпании продуктивности модели глобализации связанной с углублением международного разделения труда. Бурное развитие ГЦС в рамках глобализации было обусловлено постоянно растущей фрагментацией производственных процессов, ростом специализации фирм, стран и регионов, параллельно с упрощением условий международной торговли. Период между 1990 годом и мировым финансовым кризисом 2008 года был назван эпохой гиперглобализации, в которой ГЦС обеспечивали около 60% мировой торговли. Мировой финансово-экономический кризис 2008 года ознаменовал собой начало конца этой эпохи гиперглобализации. В 2011 году ГЦС перестали расширяться. Нами уже обоснованы циклические закономерности расширения и сжатия ГЦС в рамках длинноволнового развития.

В данной статье на основе баз данных TiVA (Trade in Value-Added), и WITS (World Integrated Trade Solution) публикуемых соответственно Организацией экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) и Всемирным банком будет доказано на примере такой высокотехнологичной отрасли как «химическая и фармацевтическая промышленность», что за период 2005-2015 гг. был полностью исчерпан глобализационный эффект экономического роста, связанный с возможностями обратной (нисходящей) интеграции в ГЦС.

Как известно, признанным критерием вовлеченности национальной экономики и ее отдельных отраслей в ГЦС является показатель Общее участие страны в ГЦС (Total GVC Participation), который рассчитывается как сумма двух других показателей:

Backward GVC Participation: доля стоимости импортных компонентов (иностранной добавленной стоимости), используемых для производства экспортной продукции, в стоимости экспортной продукции данной страны – обратные или нисходящие связи;

Forward GVC Participation: доля стоимости национальных компонентов (национальной добавленной стоимости), используемых для производства экспортной продукции других стран, в стоимости экспортной продукции данной страны – прямые или восходящие связи.

Тем самым, участие национальных отраслей в ГЦС измеряется через промежуточный импорт, «воплощенный» в национальном экспорте (нисходящие связи, backward linkages - Backward GVC Participation), и национальную добавленную стоимость в экспорте зарубежных партнеров (восходящие связи, forward linkages - Forward GVC Participation).

Мы исходим из того, что такая высокотехнологичная отрасль как химико-фармация находится во второй половине общемировой усредненной глобальной технологической цепочки с высокой концентрацией высокопередельных узлов добавленной стоимости по сравнению с низко и среднетехнологичными отраслями. Увеличение Forward GVC для такой отрасли означает экспорт высокопередельных компонентов, которые используются странами-импортерами в дальнейшем производстве экспортной продукции. Наоборот, рост Backward GVC означает увеличение импорта зарубежных компонентов высокотехнологичной продукции, которые при прочих равных условиях вытесняют отечественное производство аналогичных компонентов, используемых в производстве экспортной продукции. Значительный объем Backward GVC может свидетельствовать в предельном случае об организации модели «отверточной сборки» в данной отрасли на территории страны. Т.е. страна организует производство и экспорт высокотехнологичной продукции, но за счет поставок всех узлов и комплектующих из зарубежа. Тем самым в стране создается очень незначительная часть добавленной стоимости, заключенной в экспортной продукции. Львиная часть добавленной стоимости достается странам, поставившим свои комплектующие, а также ноу-хау.

Для усиления критериальной базы исследования введем показатель сравнительных выявленных преимуществ RCA, который рассчитывается как отношение удельного веса экспорта продукции по определенному виду в общем объеме экспорта страны к удельному весу того же вида продукции в мировом объеме экспорта. Значения индекса свыше 1 свидетельствует о наличии конкурентного преимущества страны в производстве данного вида продукции. Важно отметить, что RCA адекватен для измерения именно экспорта готовой продукции обрабатывающей промышленности,

Протестируем следующий логически обоснованный критерий эффективной макроэкономической интеграции высокотехнологичной отрасли в ГЦС: положительное значение RCA, положительное значение Forward GVC и максимальный разрыв между Forward GVC и Backward GVС.

Мы принимаем в качестве показателя конкурентоспособности отрасли повышение ее доли в общемировой добавленной стоимости. Прирост этого показателя в процентных пунктах за период 2005-2015 гг. является основным для корреляционного анализа с другими показателями.

Тестирование данной гипотезы на примере химико-фармацевтической отрасли на материалах 30 стран (22 страны ОЭСР, а также крупные и быстро растущие экономики – Китай, Россия, Бразилия, Аргентина, Индонезия, Казахстан, Таиланд, ЮАР), по которым ОЭСР собирает регулярную статистику, было проведено нами с помощью корреляционного анализа между показателями приростов Forward GVC (FW), Backward GVС (BW), разницы между приростами этих показателей (FW–BW) и приростами показателя доли добавленной стоимости (VAс) отрасли каждой страны в общемировой добавленной стоимости химико-фармацевтической отрасли (VAw) за период 2005 – 2015 гг. В таблице 1 проведены расчеты приростов указанных показателей.

Таблица 1. Эффективность интеграции стран в глобальные цепочки стоимости: производство химических и фармацевтических препаратов (2005-2015 гг.)

№ СТРАНА Доля Vac в VAw, прирост в % BW, прирост в % FW, прирост в % FW-BW, прирост в процентных пунктах 1 Китай +179 -35 +24 +59 2 США -8 -31 19 +50 3 Индия +52 +6 -2 -8 4 Япония -43 +28 +8 -20 5 Германия -35 +20 +7 -13 6 Россия -6 +5 +13 +8 7 Индонезия +54 -25 +15 +40 8 Бразилия -19 +14 +6 -8 9 Великобритания -42 +5 +13 +8 10 Франция -38 -1 +27 +28 11 Мексика -31 +8 -8 -16 12 Италия -43 +7 +17 +10 13 Турция -32 +32 +34 +2 14 Корея -7 -2 +2 +4 15 Испания -36 +6 +18 +12 16 Канада -31 +5 +14 +9 17 Таиланд +16 -10 +2 +12 18 Австралия -17 -14 -5 +9 19 Польша -6 +6 +28 +22 20 Нидерланды -49 +20 +4 -16 21 Аргентина +74 -37 -12 +25 22 ЮАР -57 +31 -20 -51 23 Бельгия -34 +27 +12 -15 24 Швейцария +4 -8 +16 +24 25 Швеция -44 -2 +27 +29 26 Казахстан +136 -45 +18 +63 27 Австрия -20 +20 +26 +6 28 Чехия -33 +7 +15 +8 29 Израиль -35 +13 +17 +4 30 Венгрия -18 +22 +34 +12 Корреляция с долей VAc в VAw - -0,76 +0,03 +0,67

Результаты показывают значимую отрицательную корреляцию прироста добавленной стоимости с показателем прироста Backward GVС, слабую положительную корреляция с показателем Forward GVC, и значимую положительную корреляцию с разницей между Forward GVC и Backward GVС.

Отметим, что отрицательная корреляция прироста добавленной стоимости с показателем прироста Backward GVС (-0,76) говорит о явном негативном воздействии увеличения нисходящих связей высокотехнологичных отраслей на конкурентоспособность отрасли на мировом рынке. Чем активнее национальная отрасль использует импортные комплектующие для организации экспортного производства, тем меньшая доля произведенной добавленной стоимости экспортного производства отрасли приходится на отечественных поставщиков и тем меньше доля национальной в общемировой добавленной стоимости данной отрасли.

Особенно показателен пример трех стран – Китай, Индонезия, Казахстан – находящихся на разных уровнях экономического развития, с отличающимися объемами ВВП. Все эти страны показывают одновременно и высокие темпы относительного прироста добавленной стоимости, и значительную положительную разницу FW-BW, а также значительный отрицательный прирост BW, что говорит о бурном развитии импортозамещения.

На следующем этапе анализа (таблица 2) протестируем страны, которые отвечают критерию эффективной макроэкономической интеграции в ГЦС, т.е. положительный прирост RCA одновременно с положительной разницей между FW и BW. Страны ранжированы по убыванию показателя RCA. Кроме того, в таблице приведены данные о темпах роста доли отраслевой добавленной стоимости страны VAс в общемировой добавленной стоимости данной отрасли VAw, а также темп прироста показателя «национальная добавленная стоимость в валовом экспорте обрабатывающей промышленности» (Domestic value added content of gross exports) - VАd/x. Последний показатель отражает эффективность народнохозяйственных структурных сдвигов, он свидетельствует о наращивании на территории страны технологических переделов, направленных на экспорт продукции обрабатывающих отраслей промышленности.

Таблица 2. Показатели стран, осуществляющих эффективную макроэкономическую интеграцию в ГЦС: изменение RCA; Forward - Backward; Доля VAс в Vaw; Темп роста VАd/x за 2005-2015 гг.

Страны RCA FW-BW Доля VAс в VAw, % Темп прироста VAd/x, % 1. Казахстан +132 +63 +136 +95 2. Турция +43 +2 -32 +95 3. Израиль +35 +4 -35 +61 4. Китай +33 +57 +179 +263 5. Австрия +28 +6 -20 +35 6. Канада +27 +9 -31 -3 7. Венгрия +24 +14 -6 +38 8. Таиланд +24 +12 +16 +112 9. Италия +17 +10 -43 +16 10. Южная Корея +17 +4 -7 +93 11. Польша +11 +22 -6 +108 12. Испания +6 +10 -36 +36 13. Россия +3 +8 -6 +35 Корреляция с долей VAс в VAw, - +0,95 - - Корреляция с VAd/x - +0,64 - -

Корреляция показателей FW-BW с долей VAс страны в VAw мира для 13 стран, подпадающих под категорию осуществляющих эффективную макроэкономическую интеграцию в ГЦС, еще более убедительно демонстрируют тесную положительную связь между приростом добавленной стоимости и разницей FW-BW – коэффициент корреляции 0,95. Корреляция с показателем VAd/x не столь существенна, но приближается к среднему уровню.

Россия также оказалась в числе стран, продемонстрировавших эффективную народнохозяйственную интеграцию химико-фармацевтической отрасли в глобальные цепочки стоимости. Однако отметим сравнительно невысокие показатели Forward и Backward на фоне других стран. Россия не осуществляла в эти годы выраженную политику импортозамещения, что видимо, отразилось в невысоком значении показателя VАd/x.

Итак, в исследовании доказано, что при сочетании таких показателей как это положительное значение прироста RCA, положительное значение прироста Forward GVC и максимальный разрыв между Forward GVC и Backward GVС высокотехнологичные отрасли осуществляют эффективную с народнохозяйственной точки зрения интеграцию в ГЦС. Эффективность доказана положительным приростом доли добавленной стоимости отрасли страны в общемировой отраслевой добавленной стоимости. Положительный эффект интеграции при выведенных выше критериях раскрывается в виде прогрессивных структурных сдвигов, развивающихся в национальной экономике за счет преимущественного развития компонентов, предназначенных для производства высокотехнологичной продукции на экспорт.

Следовательно, мы обнаружили объективную границу расширения ГЦС на примере химико-фармации как одной из самых высокотехнологичных отраслей. Выяснилось, что успешные страны, добившиеся успехов как в развитии самой отрасли, так и прогрессивных структурных сдвигов за счет данной отрасли на народнохозяйственном уровне, успешно применяли стратегию импортозамещения компонентов и экспортной экспансии собственных компонентов. Ясно, что долго добиваться успехов в такой игре за счет партнеров невозможно, рано или поздно все осознают выгоды импортозамещения, что окончательно подорвет ГЦС. Если все захотят развивать производство собственных импортозамещающих компонентов и продавать как готовую продукцию, так и сами компоненты на мировом рынке, то непонятно, кто будет покупать и то и другое.

Тем самым доказано, что в течение завершающего периода глобализации (2005-2015 гг.) международная кооперация высокотехнологичных отраслей в рамках ГЦС уперлась в объективные ограничители роста. Дальше углублять международное разделение труда ради повышения производительности и эффективности производства уже невозможно. Наиболее молодые и агрессивные страны-участники ГЦС сумели временно улучшить свое положение за счет других путем вытеснение зарубежных поставщиков промежуточной продукции и организации импортозамещающих производств ради увеличения экспорта готовой химико-фармацевтической продукции. Эта стратегия работала на стыке эпох (завершающейся глобализационной и наступившей протекционистской), но и она имеет свои объективные временные ограничения. Очевидно, что неожиданные глобальные изменения в экономике и политике, произошедшие в 2020 году, коренятся в объективных экономических закономерностях кризис глобализации, выявивших необходимость радикальной перестройки мирового хозяйства и ГЦС.

Статья подготовлена в рамках гранта РФФИ-БрФФИ, проект 20-510-00026 «Оценка макроэкономической эффективности интеграции отраслей обрабатывающей промышленности России и Республики Беларусь в глобальные цепочки стоимости».