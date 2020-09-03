Минфин обложил налогом продажу поддержанных вещей 131 0 Экономика

Россияне должны платить налог на доходы физических лиц при продаже бывших в употреблении вещей через сервисы и соцсети. Об этом заявили в Министерстве финансов России. Налоговая ставка в этом случае составит не 20%, как при продаже новых товаров, а всего 13%. В ведомстве оценивают доход государства от продажи б/у вещей в 80 млрд руб. в год.