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Минфин обложил налогом продажу поддержанных вещей
3 Сентября 2020 131 0 Экономика
Россияне должны платить налог на доходы физических лиц при продаже бывших в употреблении вещей через сервисы и соцсети. Об этом заявили в Министерстве финансов России. Налоговая ставка в этом случае составит не 20%, как при продаже новых товаров, а всего 13%. В ведомстве оценивают доход государства от продажи б/у вещей в 80 млрд руб. в год.
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- Минфин собирается взимать с россиян налог за продажу бывших в употреблении вещей. В ведомстве оценили потенциальный доход от этого в 80 млрд руб. в год. Ставка налога предлагается ниже уровня НДС в 20%, она будет равняться НДФЛ – 13%. При этом обязанность за уплату налога ведомство возлагает на самих граждан.
- Различные электронные платформы и социальные сети не будут нагружены функцией налоговых агентов. Для них все останется, как и было, а вот для граждан продажа подержанных товаров без уплаты налогов будет производиться «на свой страх и риск».
- В Федеральной налоговой службе, которая за восемь месяцев 2020 года собрала всего 47% налогов от плана и собирается взыскать 1 трлн руб. налоговой задолженности до конца года, горячо поддержали инициативу.
- Налоговики напоминают россиянам: они обязаны платить налоги за продажу имущества, которое принадлежало им на праве собственности менее предельного установленного срока. Абсурд этой формулировки заключается в том, что в отношении вещей такой срок нигде законодательно не установлен и является нонсенсом во всем мире.
- Как и всегда, власти смотрят на исследования и подсчитывают деньги в карманах россиян. Так, исследование Data Insight и Avito за 2019 год показало, что через сайты россияне продали товаров на 568 млрд руб., в 60% случаев продавались вещи б/у, а в 29% - новые или не подошедшие.
- Впрочем, не читают власти комментарии экспертов, которые единодушны: россияне уйдут с онлайн-платформ, если с них начнут брать налоги за продажу поддержанных вещей. Обязательно найдется другой способ делать это напрямую.
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