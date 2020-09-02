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Мишустин дал команду. Налоговая взыщет 1 трлн руб. долгов в бюджет
2 Сентября 2020 603 0 Экономика
Федеральная налоговая служба насчитала рекордную с 2017 года задолженность перед бюджетом и собирается ее взыскать. За полгода объем долгов по налогам вырос на 229 млрд руб. и достиг 929,5 млрд. В федеральный бюджет из этой суммы должны поступить 493,5 млрд. Сразу после отмены моратория на проверки налоговая увеличила количество запросов в банки в четыре раза. Как отмечают аналитики, правительство возглавляет бывший глава ФНС Михаил Мишустин, который нацелен на максимальное увеличение налоговых поступлений.
Кризис – кризисом, налоги – налогами
- Федеральный бюджет отчаянно нуждается в поступлениях: в мае дефицит казны составил 520 млрд руб., в июне – уже 682 млрд, в июле – 699 млрд. По итогам года Минфин недосчитается 4-5 трлн руб., каждого четвертого рубля, а консолидированный бюджет страны, включающий бюджеты регионов и социальных фондов, потеряет 8 трлн руб. Покрыть выпадающие доходы за счет госдолга не получается: во втором квартале Минфину удалось занять 1,5 трлн руб., но в третьем квартале выполнить план не выходит – из 1 трлн руб. было привлечено только 450 млрд. Поэтому у государства остается один верный вариант – взыскать налоги, по задолженности и отложенные в связи с коронавирусом.
- Налоговая служба отстает от графика на два месяца – на конец июля она собрала 6,214 трлн руб., или 47% от плана. Взыскивать налоговикам есть что – за полгода общий объем налоговой задолженности вырос на 229 млрд руб., или на 30%. На 1 июля он составил 929,5 млрд руб., сообщает Росстат.
- Почти треть – 237,1 млрд руб. – долгов приходится на НДС (рост на 42%), еще 101,1 млрд руб. – на налог на прибыль (рост на 80%). Сырьевые компании задолжали бюджету 24,2 млрд руб. по налогу на добычу полезных ископаемых. Страховые взносы в ПФР, ОМС и фонд соцстрахования упали на 60% – до 191,5 млрд руб.
- Уже с начала июля налоговики оживились и в четыре раза увеличили количество проверок банковских счетов. Как сообщала Ассоциация банков России, финансовые организации не успевали обрабатывать запросы. Выросло и число выездных проверок в июле – с 298 год назад до 595. Такая активность связана с тем, что несколько месяцев у налоговых органов был мораторий на проверки, а теперь перед ними поставили задачу собрать деньги в казну.
- Проблема вся в том, что ни у граждан, ни у бизнеса денег нет. Компании допускают просрочку по корпоративным кредитам – она выросла на 271 млрд руб. Из 36,796 трлн руб. корпоративных займов проблемными оказались кредиты на 3,015 трлн. Это 8,19% от всех займов компаний. Общий объем просроченной задолженности вырос на 16%, до 3,977 трлн руб., из которых 2,836 трлн руб. компании должны поставщикам.
- После закрытия экономики убыточными стали производство и распределение газообразного топлива (минус 24,8 млрд руб.), деревообработка (минус 13,1 млрд), строительство инженерных сооружений (минус 10,5 млрд), гостиницы и рестораны (минус 41,2 млрд руб.). Поэтому взыскание налоговых платежей может добить компании и обернуться их окончательным закрытием. Но, как заявляют чиновники, помогать россиянам и бизнесу больше не нужно – экономика должна восстановиться самостоятельно.
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