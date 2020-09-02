Мишустин дал команду. Налоговая взыщет 1 трлн руб. долгов в бюджет 603 0 Экономика

Федеральная налоговая служба насчитала рекордную с 2017 года задолженность перед бюджетом и собирается ее взыскать. За полгода объем долгов по налогам вырос на 229 млрд руб. и достиг 929,5 млрд. В федеральный бюджет из этой суммы должны поступить 493,5 млрд. Сразу после отмены моратория на проверки налоговая увеличила количество запросов в банки в четыре раза. Как отмечают аналитики, правительство возглавляет бывший глава ФНС Михаил Мишустин, который нацелен на максимальное увеличение налоговых поступлений.