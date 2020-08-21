Лукашенко обвалил рубль заявлением о военном положении 152 0 Экономика

В Белоруссии разгорается валютный кризис, и президент Александр Лукашенко подливает в него бензина. Пламя уже охватило банкоматы и банковские кассы, в которых заканчиваются доллары и евро или уже закончились. Очереди людей выстраиваются, чтобы спасти свои «зайчики» от сгорания. Но пожар уже пожирает белорусскую финансовую систему, а тушить его у Центробанка нет резервов.