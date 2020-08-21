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Лукашенко обвалил рубль заявлением о военном положении
21 Августа 2020 152 0 Экономика
В Белоруссии разгорается валютный кризис, и президент Александр Лукашенко подливает в него бензина. Пламя уже охватило банкоматы и банковские кассы, в которых заканчиваются доллары и евро или уже закончились. Очереди людей выстраиваются, чтобы спасти свои «зайчики» от сгорания. Но пожар уже пожирает белорусскую финансовую систему, а тушить его у Центробанка нет резервов.
Рубль в огне
- Забастовки на крупнейших предприятиях сделали свое дело – перспектива потери экспортной выручки обрушила белорусский рубль. Издание Tut.by пишет о нехватке валюты в обменных пунктах Минска второй день подряд. «Не было даже 10 долларов», – сообщают корреспонденты, обошедшие район универмага «Беларусь». Очередь в офис БПС-Банка в Минске растянулась на 30 человек. В одни руки дают не больше 1 тыс. долларов, сообщает Nexta. В других городах ситуация не лучше.
- Белорусский рубль обрушился в пятницу – за день доллар подорожал на 2,33%, до 2,5462 руб. Но в обменниках дешевле 2,6 руб. за доллар уже не найти. Евро взлетел на 1,4%, до 3,0015 руб., а со дня выборов 9 августа – на 4,1%. В обменниках он продается за 3,1 руб. минимум.
- Скупку валюты подогревают слухи о заморозке вкладов и введения запретов на валютные операции без разрешения КГБ. Заверения первого вице-премьера Белоруссии Николая Снопкова на граждан не подействовали. В частности он заявил, что у Национального банка страны есть «достаточные резервы, компетенции и запас прочности, чтобы обеспечить стабильность на валютном рынке».
- Слова Снопкова лишь отчасти соответствуют действительности: резервы Национального банка составляют 9 млрд долларов, из них живые деньги – 4,5 млрд. Таким образом резервы Белоруссии меньше, чем требует МВФ – они не покрывают 3 месяца импорта, или 10,5 млрд долларов для республики.
- Лукашенко только усиливает общую панику: он заявил, что отечество в опасности. «Начали лязгать гусеницами. Танки начинают передвигаться и самолеты летать. Это готовят при необходимости вторжение», – сказал Лукашенко. Он добавил, что говорит о войсках НАТО. «Я не хочу ввергнуть страну, полностью ее перевести на военное положение», – припугнул он.
- По словам аналитика Nordea Эми Юань Чжан, Белоруссии угрожает валютный кризис. У страны хронический отрицательный платежный баланс, внешний долг в 4 раза больше резервов, а выплаты по госдолгу нужно рефинансировать или погасить в ближайшие 12 месяцев. Забастовки только ухудшают положение – в стране не поступает валютная выручка. Более того, страна оказывается отрезана от рынков капитала и не может занять – все попытки Минфина Белоруссии после начала протестов провалились.
- Но настоящая девальвация белорусского рубля произойдет, если в страну вторгнется Россия – она составит 20% в считанные дни. Следом за этим повалится российский рубль и все валюты СНГ. Курс доллара к российскому рублю может достичь 80 руб. за доллар.
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