Белоруссия осталась без долларов. Готовится запрет на иностранную валюту 1792 0 Экономика

Протесты – протестами, а деньги – это деньги. Протестующий народ Белоруссии не забывает между митингами сходить в пункты обмена валюты и сбросить белорусские рубли. Все понимают – ценой протестов будет девальвация рубля. На третью неделю массовых митингов в обменниках валюта оказалась в дефиците, а в некоторых местах ее вовсе нет. Курс евро бьет исторические рекорды, а в банкоматах нет долларов, пишет NEXTA Live. Правительство готовится ввести запрет на операции с иностранной валютой.