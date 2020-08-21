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Белоруссия осталась без долларов. Готовится запрет на иностранную валюту
21 Августа 2020 1792 0 Экономика
Протесты – протестами, а деньги – это деньги. Протестующий народ Белоруссии не забывает между митингами сходить в пункты обмена валюты и сбросить белорусские рубли. Все понимают – ценой протестов будет девальвация рубля. На третью неделю массовых митингов в обменниках валюта оказалась в дефиците, а в некоторых местах ее вовсе нет. Курс евро бьет исторические рекорды, а в банкоматах нет долларов, пишет NEXTA Live. Правительство готовится ввести запрет на операции с иностранной валютой.
Цена протестов становится все выше
- За день 20 августа евро в Белоруссии подорожал на 26%, до 2,96 белорусских рубля. Курс доллара вырос на 0,96% за день и на 2% с момента, когда начались протесты против фальсификаций на выборах президента и переизбрания Александра Лукашенко. Разница в росте объясняется структурной слабостью доллара и резким укреплением евро на этом фоне.
- Люди побежали менять рубли на валюту по причине слухов о заморозке вкладов в госбанках. Телеграм-канал «Экономика Беларуси» со ссылкой на неназванные источники написал, что правительство собирается запретить операции в иностранной валюте без разрешения КГБ и запретит заключать сделки с иностранными партнерами.
- Также планируется заморозка депозитов для проверки происхождения средств и блокировка операций на относительно крупные суммы. Вместо этого власти задумали создать государственную посредническую структуру для валютных операций.
- Действия властей Белоруссии, вероятнее всего, носят вынужденный характер. По словам помощника Лукашенко, протесты уже обошлись стране в 500 млн долларов. Государственный долг Белоруссии составляет 39,5 млрд долларов, из которых 16,7 млрд приходятся на правительство, а 19,6 млрд – на корпорации и банки. Резервы Белоруссии скудны – всего 9 млрд долларов, а реальной валюты и того меньше – 4,2 млрд. При этом России страна должна 8 млрд долларов, которые Москва может не вернуть.
- Аналитики S&P писали, что если Белоруссии вследствие санкций будет закрыт доступ на рынок капитала, платежный баланс страны может пострадать, что неизменно приведет к девальвации национальной валюты и невозможности обслуживать государственный долг. Евросоюз пока ограничился персональными санкциями против представителей режима Лукашенко.
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