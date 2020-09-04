Дерипаске больно за россиян. Власти раздевают до трусов 309 0 Экономика

Миллиардеру Олегу Дерипаске становится «больно» от уровня достатка россиян за пределами Москвы. Своими ощущениями основной владелец «РУСАЛа» поделился на Столыпинском форуме. По его словам, россияне живут беднее, чем поляки, а экономический рост в 1-2% ВВП, который обещает правительство, – ничего не изменит. Согласно плану реализации национальных целей, количество россиян за чертой бедности в 2020 году вырастет до 13,3%, или 19,6 млн россиян. Нищими из-за кризиса в экономике станут 1,46 млн россиян. Правительство не предложило конкретных мер по борьбе с бедностью.