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Дерипаске больно за россиян. Власти раздевают до трусов
4 Сентября 2020 309 0 Экономика
Миллиардеру Олегу Дерипаске становится «больно» от уровня достатка россиян за пределами Москвы. Своими ощущениями основной владелец «РУСАЛа» поделился на Столыпинском форуме. По его словам, россияне живут беднее, чем поляки, а экономический рост в 1-2% ВВП, который обещает правительство, – ничего не изменит. Согласно плану реализации национальных целей, количество россиян за чертой бедности в 2020 году вырастет до 13,3%, или 19,6 млн россиян. Нищими из-за кризиса в экономике станут 1,46 млн россиян. Правительство не предложило конкретных мер по борьбе с бедностью.
За бедных больно миллиардерам
- Миллиардер Олег Дерипаска раскритиковал сложившуюся в России налоговую политику и бедственное положение россиян за пределами Москвы. По его словам, нельзя аккумулировать налоговые отчисления крупных компаний в столице. Способ существования российской экономики Дерипаска назвал «магическим»: «Стащили в Москву, Москва живет прекрасно, часть отложили в стабилизационный фонд, а в регионах и у предприятий ничего не осталось», – заявил миллиардер.
- Нет и экономического роста, который бы обеспечил всем благосостояние. «Это больно, даже по сравнению с Польшей. Что такое рост в 1-2%?» – задал вопрос правительству миллиардер. При этом Дерипаске режет глаз бедность людей в регионах. В таком состоянии россияне находятся в том числе и потому, что в стране нет «нормального долгового рынка», считает он. «Люди хотят нормальную ипотеку, по 4-5%. Почему мы не можем ее им дать, а заставляем закладывать все до трусов?» – спросил миллиардер.
- Ответов на вопросы Дерипаски у правительства нет. В 2020 году число бедных достигнет 19,6 млн россиян, или 13,3% от всего населения России. За черту бедности попадут 1,46 млн россиян. Снижать уровень бедности, который, согласно предвыборному обещанию Путина в 2018 году, должен был составить 6%, будут до целевого показателя к 2030 году. Следующие десять лет миллионы россиян должны сводить концы с концами, дожидаясь, когда «высокотехнологичное» правительство «технократов» реализует национальные проекты.
- При этом бедными в России считаются только те, кто получает меньше 11731 руб. (пенсионеры – 8944 руб., дети – 10721 руб.). Эта сумма меньше минимального размера оплаты труда - 12130 руб. Как неоднократно было доказано, прожить на МРОТ невозможно. Если отсчитывать уровень бедности от 27 тыс. руб. – значения, близкого к средней зарплате по стране, то бедным окажется каждый пятый россиянин. Это реальная картина положения дел в стране, а не статистические манипуляции правительства
- Уровень жизни россиян в 2020 году упал до показателей 2007 года. Правительство ожидает падения реальных располагаемых доходов по итогам года на 3,5%, хотя только за второй квартал они обрушились на 8%. Как предполагается повышать доходы граждан, власти не говорят.
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