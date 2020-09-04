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Дерипаске больно за россиян. Власти раздевают до трусов

4 Сентября 2020 309 0 Экономика
Дерипаске больно за россиян. Власти раздевают до трусов

Миллиардеру Олегу Дерипаске становится «больно» от уровня достатка россиян за пределами Москвы. Своими ощущениями основной владелец «РУСАЛа» поделился на Столыпинском форуме. По его словам, россияне живут беднее, чем поляки, а экономический рост в 1-2% ВВП, который обещает правительство, – ничего не изменит. Согласно плану реализации национальных целей, количество россиян за чертой бедности в 2020 году вырастет до 13,3%, или 19,6 млн россиян. Нищими из-за кризиса в экономике станут 1,46 млн россиян. Правительство не предложило конкретных мер по борьбе с бедностью.

За бедных больно миллиардерам

  • Миллиардер Олег Дерипаска раскритиковал сложившуюся в России налоговую политику и бедственное положение россиян за пределами Москвы. По его словам, нельзя аккумулировать налоговые отчисления крупных компаний в столице. Способ существования российской экономики Дерипаска назвал «магическим»: «Стащили в Москву, Москва живет прекрасно, часть отложили в стабилизационный фонд, а в регионах и у предприятий ничего не осталось», – заявил миллиардер.
  • Нет и экономического роста, который бы обеспечил всем благосостояние. «Это больно, даже по сравнению с Польшей. Что такое рост в 1-2%?» – задал вопрос правительству миллиардер. При этом Дерипаске режет глаз бедность людей в регионах. В таком состоянии россияне находятся в том числе и потому, что в стране нет «нормального долгового рынка», считает он. «Люди хотят нормальную ипотеку, по 4-5%. Почему мы не можем ее им дать, а заставляем закладывать все до трусов?» – спросил миллиардер.
  • Ответов на вопросы Дерипаски у правительства нет. В 2020 году число бедных достигнет 19,6 млн россиян, или 13,3% от всего населения России. За черту бедности попадут 1,46 млн россиян. Снижать уровень бедности, который, согласно предвыборному обещанию Путина в 2018 году, должен был составить 6%, будут до целевого показателя к 2030 году. Следующие десять лет миллионы россиян должны сводить концы с концами, дожидаясь, когда «высокотехнологичное» правительство «технократов» реализует национальные проекты.
  • При этом бедными в России считаются только те, кто получает меньше 11731 руб. (пенсионеры – 8944 руб., дети – 10721 руб.). Эта сумма меньше минимального размера оплаты труда - 12130 руб. Как неоднократно было доказано, прожить на МРОТ невозможно. Если отсчитывать уровень бедности от 27 тыс. руб. – значения, близкого к средней зарплате по стране, то бедным окажется каждый пятый россиянин. Это реальная картина положения дел в стране, а не статистические манипуляции правительства
  • Уровень жизни россиян в 2020 году упал до показателей 2007 года. Правительство ожидает падения реальных располагаемых доходов по итогам года на 3,5%, хотя только за второй квартал они обрушились на 8%. Как предполагается повышать доходы граждан, власти не говорят.
Редакция
Редакция "Капитала Страны"

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