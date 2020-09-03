Правительство обрекло на бедность 19,5 млн россиян 643 2 Экономика

Российское правительство признало невыполнимым снижение уровня бедности вдвое к 2024 году. Впервые с 2016 года экономический кризис откинет за черту бедности 13,3% россиян. Власти заложили этот стыдный для страны показатель в национальные цели развития до 2030 года и не предложили ничего, что могло бы снизить количество бедных. При этом президент Владимир Путин обещал в 2018 году добиться снижения уровня бедности до минимума в новейшей истории – 6,6%.