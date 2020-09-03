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Правительство обрекло на бедность 19,5 млн россиян
3 Сентября 2020 643 2 Экономика
Российское правительство признало невыполнимым снижение уровня бедности вдвое к 2024 году. Впервые с 2016 года экономический кризис откинет за черту бедности 13,3% россиян. Власти заложили этот стыдный для страны показатель в национальные цели развития до 2030 года и не предложили ничего, что могло бы снизить количество бедных. При этом президент Владимир Путин обещал в 2018 году добиться снижения уровня бедности до минимума в новейшей истории – 6,6%.
Манипуляции со статистикой и долгосрочные планы
- Очередные обещания российской власти остались пустыми обещаниями. Задача на четвертый срок Путина, которую он поставил перед собой и правительством в 2018 году, с обнулением президентских сроков откладывается до 2030 года. К 2024 году власти не будут стремиться снизить уровень бедности с 11,1% до 6,6%, более того, они позволят вырасти показателю до 13,3% в 2020 году. На практике это означает, что миллионы россиян будут жить в нищете еще десять лет.
- Только в 2020 году за черту бедности власти отправят 1,46 млн россиян, а всего в нищете окажутся 19,6 млн россиян. Власти несут прямую ответственность за благосостояние людей, поскольку именно они закрыли экономику и лишили работы только официально 3,7 млн человек, а неофициально – от 8 до 10 млн.
- Бедными в России считаются те, чей месячный доход находится ниже прожиточного минимума. Это 11731 руб. для трудоспособного населения, 8944 руб. для пенсионеров и 10721 руб. для детей. Надо отметить, что этот показатель ниже минимальной оплаты труда, которая составляет в среднем по стране 12130 руб. Неоднократно региональные депутаты доказывали – реально прожить на эти деньги невозможно.
- Впрочем, оценка количества бедных может сильно варьироваться, в зависимости от планки отсечения – если, к примеру, поднять ее с 11 тыс. до 19 тыс. руб. в месяц, то бедных будет 14,5% россиян, или 21,2 млн человек. Если повысить ее до 27 тыс. руб., то уже каждый пятый россиянин окажется бедным, или 28,2 млн человек. В Германии, например, прожиточный минимум находится на уровне 646 евро в месяц, или 57 тыс. руб. Таких доходов нет у 80% россиян, но российские чиновники считают, что Россия обогнала Германию по размеру экономики.
- Правительство также смирилось с падением реальных располагаемых доходов на 3,5% в 2020 году. Хотя это крайне оптимистичная оценка, учитывая падение доходов во втором квартале на 8%. Откуда власти ждут роста – не понятно. Но уровень жизни в России опустится до 2007 года.
- Дальше в планах начинается выдача желаемого за действительное – рост доходов на 3% в 2022-24 годах без указания за счет чего они будут расти. Однако рост доходов позволит снизить уровень бедности до 10%. От этого не легxе – 14,6 млн россиян по-прежнему будут за чертой бедности. Снижение показателя до 6,5% отложено до 2030 года, когда россияне забудут об обещаниях власти, а правительство несколько раз сменится.
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Во всем виноват Путин и его воровская шайка. Как надоел уже этот лицемер, хронический лжец и обещалкин Путин со своим антинародным режимом, не принесшим ничего хорошего России, неужели у нас не найдется своего Дэн Сяо Пина, благодаря которому Китай стал великой страной за считанные десятилетия. А о Путине никто впоследствии о не скажет ничего хорошего, потому что это бывший КГБист, просто сохранивший антинародное государство дикого капитализма, построенное алкоголиком Ельциным, в котором все богатства страны распределяются с преимущественно в интересах крупного капитала и чиновников, которые их лоббируют, создавший вместо демократического государства фактически диктатуру со своей карманной единой Россией, полностью подконтрольными ему средствами массовой информации, постоянно лгущими нам, судом, росгвардией, задача которой жестоко подавлять выступления народа против царящего беззакония. Люди, откройте глаза - не голосуйте за Путина и его ручную единую Россию, просто Вас в этом случае не будет ждать ничего хорошего если это сделаете, будет ждать хорошее только 2 % населения страны, которые живут не по Конституции и не по законам, а по своим понятиям, и всю прибыль от продажи ресурсов богатейшей ресурсами страны, которую производит население, присваивают себе, чиновников – коррупционеров, безнаказанно грабящих Нас, ручных депутатов – спортсменов, артистов, кучку приближенных к Путину людей, воров – олигархов, безнаказанно присвоивших заводы, которые строили наши родители и деды, обворованные режимом проклятого Ельцина . И пока у нас в стране не изменится эта воровская система - диктатура, которую создал Ельцин и продолжает укреплять и совершенствовать Путин - усиление обнищания простого народа, ложь, подавление протестов, засилье безнаказанного чиновничества, суд и система выборов, позволяющая манипуляции с целью достижения нужного системе результата, жизнь простого народа в России будет становится все хуже и невыносимей. По уровню жизни согласно данных международного агентства Россия находится на 70 месте из 82 государств. – Вот Вам результат правления проклятого Путина и его трижды проклятой единой России . Путин уходи прочь пока не поздно . ОСВОБОДИ МЕСТО ДЛЯ НАСТОЯЩЕГО ПАТРИОТА, ЛЮБЯЩЕГО РОССИЮ
Давно и всем понятно, что власти плевать на "дорогих россиян"! Учитывая то, что недавно россияне эту власть "обнулили"- так им и надо!