Денег у людей все меньше. Бизнес пожаловался на обеднение россиян 100 0 Экономика

Снижение покупательской способности россиян в течение последнего года заметили 86% российских предпринимателей. При этом отсутствие денег у людей бизнесмены считают главной проблемой для развития своего дела. Дальнейшего падения доходов россиян ждет 61% предпринимателей, показало исследование «Пульс малого бизнеса» Альфа-банка.