Денег у людей все меньше. Бизнес пожаловался на обеднение россиян
14 Мая 2021 100 0 Экономика
Снижение покупательской способности россиян в течение последнего года заметили 86% российских предпринимателей. При этом отсутствие денег у людей бизнесмены считают главной проблемой для развития своего дела. Дальнейшего падения доходов россиян ждет 61% предпринимателей, показало исследование «Пульс малого бизнеса» Альфа-банка.
Россияне больше не могут покупать
- Отчета перед Госдумой премьера Михаила Мишустина запомнился утверждением о росте доходов россиян на 3%. Это заявление не может подтвердить ни Росстат, ни Минэкономразвития и ни предприниматели, которые непосредственно имеют дело с покупателями. Как показало исследование «Пульс малого бизнеса», которое провел Альфа-банк, 86% российских предпринимателей отмечают снижение покупательской способности россиян за прошедший год.
- Альфа-банк опросил 3,2 тыс. компаний из 19 отраслей. Среди них только 3% увидели оживление спроса по сравнению с падением в июле 2020 года. Падение спроса в своей отрасли отмечают 76% компаний. Хуже всего дела обстоят у тех, кто занимается розничной торговлей – ритейлеры не увидели восстановления спроса, он находится на уровне июля прошлого года.
- Экономическая ситуация в стране является «тормозом» для бизнеса – так считают 84% компаний. Возможности в кризис для себя открыли лишь 11% предприятий. Прибыль упала у 61% компаний, а 57% снизили выручку. Количество клиентов и частота покупок упали у 43% компаний, а у 38% снизился средний чек.
- Только 15% считают, что в течение полугода наступит улучшение. К новому падению приготовился 51% компаний. Главное, что мешает развиваться бизнесу сегодня – отсутствие денег у россиян. Причем 61% компаний ждет дальнейшего снижения доходов граждан, 25% готовятся к стагнации и только 10% надеются, что у россиян появятся дополнительные деньги.
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- Доходы россиян упали на 3% в 2020 году и на 3,6% в первом квартале 2021 года. Инфляция выросла до рекорда с 2016 года – 5,8% в апреле. 53,7% россиян живут на сумму менее 27 тыс. руб. в месяц, а 34,5% – на доходы менее 19 тыс. руб. По международным стандартам оценки бедности, на грани нищеты в России находятся 36 млн человек. Власти же заявляют только о 17,8 млн россиянах за чертой бедности. Зарплаты 97,3% оказались ниже, чем зарплаты рядовых сотрудник «Макдоналдса» в США.
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