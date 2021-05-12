Мишустин ошибся: заявил о росте доходов россиян, а они упали
12 Мая 2021 413 4 Экономика
Глава правительства Михаил Мишустин выступил перед Госдумой с отчетом о проделанной за год работе. В качестве одного из достижений Мишустин назвал рост реальных доходов россиян на 3%. В действительности, согласно Росстату, доходы упали на 3% в 2020 году и еще на 3,6% в январе-марте 2021 года. Экономист Евгений Гонтмахер считает, что Мишустин мог просто оговориться.
Премьер ошибся в доходах россиян
- Среди заслуг своего правительства премьер Михаил Мишустин заявил о росте реальных располагаемых доходов россиян. «Скажу только одну цифру, что у нас рост реальных доходов плюс 3 процента», – заявил глава правительства (цитата по ТАСС). При этом он оговорился, что «есть вопросы» по поводу инфляции и стоимости потребительской корзины.
- Для сведения: реальные располагаемые доходы отличаются от номинальных тем, что из номинального роста доходов вычитают инфляцию (стоимость услуг и товаров, в том числе продуктовой корзины) и получают реальные доходы. Так, например, если реальные доходы выросли на 3% за год, а инфляция составила 5,8% в апреле, то номинально доходы должны были увеличиться на 8,8%.
- Смотрим на данные Росстата: в 2020 году реальные располагаемые доходы россиян упали на 3% (первоначальная оценка 3,5%), а в январе – марте еще на 3,6%. По словам экономиста Евгений Гонтмахера, слова которого приводят «Открытые медиа», Мишустин мог оговориться. «Ни о каких плюсах там речи не идет. Если он имел в виду номинальные доходы, они растут, но всегда для анализа смотрят реальные, то, что остается на руках у людей после всех вычетов», – заявил Гонтмахер, отметив, что пока у россиян на руках «минус». «Хвастаться правительство вряд ли может», – считает экономист.
- Если Мишустин говорил про зарплаты, то они выросли на 3% с начала года, или на 965 руб. Однако инфляция «съела» всю прибавку. Россияне вынуждены экономить и жить в среднем на 32 612 руб. в месяц. Пенсионеры живут на 15 779 руб. При этом пенсии в марте за год увеличились номинально на 836 руб. (+5,6%), но из-за роста цен сократились на 0,2%, а по отношению к 24 базовым продуктам, подорожавшим на 15,6%, стала меньше на 10%.
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- Мишустин заверил, что он и правительство делают все необходимое, «чтобы эти доходы соответствовали потребностям людей».
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это только всякие агенты Госдепа да либЯрасты пАганые говорят о падении! В данном случае это ОТРИЦАТЕЛЬНЫЙ РОСТ! заметьте РОСТ!!!
это нормальное состояние россиян, заявлять о том, чего нет.
Какие могут быть доходы,если расходы на продукты питания и ЖКХ зашкаливают?
Что бы ему так зарплату начисляли как он с трибуны звенит о том как у нас все хорошо