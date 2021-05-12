Мишустин ошибся: заявил о росте доходов россиян, а они упали 413 4 Экономика

Глава правительства Михаил Мишустин выступил перед Госдумой с отчетом о проделанной за год работе. В качестве одного из достижений Мишустин назвал рост реальных доходов россиян на 3%. В действительности, согласно Росстату, доходы упали на 3% в 2020 году и еще на 3,6% в январе-марте 2021 года. Экономист Евгений Гонтмахер считает, что Мишустин мог просто оговориться.