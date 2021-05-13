Зарплаты сотрудников «Макдоналдс» в США превысили доходы 97% россиян 343 1 Экономика

Сотрудники американской сети быстрого питания «Макдоналдс» в США будут получать в час 11-17 долларов, а супервайзеры – 15-20 долларов. Таким образом, средняя зарплата работников ресторанов составит 1760 долларов в месяц, или 130 тыс. руб. по действующему курсу. Это больше, чем месячный доход 97,3% населения России.