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Зарплаты сотрудников «Макдоналдс» в США превысили доходы 97% россиян

13 Мая 2021 343 1 Экономика
Зарплаты сотрудников «Макдоналдс» в США превысили доходы 97% россиян

Сотрудники американской сети быстрого питания «Макдоналдс» в США будут получать в час 11-17 долларов, а супервайзеры – 15-20 долларов. Таким образом, средняя зарплата работников ресторанов составит 1760 долларов в месяц, или 130 тыс. руб. по действующему курсу. Это больше, чем месячный доход 97,3% населения России.

Сотрудники «Макдоналдса» в США богаче большинства россиян

  • О повышении зарплат сотрудникам сети «Макдоналдс» в США сообщил канал CNBC со ссылкой McDonald’s Corp. Повышение на 10% затронет всех сотрудников не из числа административного персонала в 660 ресторанах «Макдоналдс» (не франчайзи). Работники начального уровня теперь будут получать 11-17 долларов в час, а супервайзеры – 15-20 долларов. Всего повышение получат 36 тыс. человек.
  • Как пишет Finanz, самый низкооплачиваемый сотрудник ресторанов быстрого питания будет иметь 1760 долларов в месяц, или 130 тыс. руб. по текущему курсу. Издание напоминает, что, согласно официальной статистике, только у 2,7% россиян  доход превышает 100 тыс. руб. Из этого следует, что обычные сотрудники «Макдоналдса» в США, как правило, неквалифицированные будут получать больше, чем 97,3% населения России.
  • Ситуация с доходами в России обстоит так: только 6,4% граждан получают 75 тыс. руб. в месяц, а 80,1% зарабатывают меньше 45 тыс. руб. Однако 53,7% граждан вынуждены жить на сумму менее 27 тыс. руб. в месяц, или на 12 долларов в день. Это стоимость одного часа работы в американском «Макдоналдсе».
  • Еще хуже обстоят дела у 34,5% россиян – их доходы не превышают 19 тыс. руб. В день они ограничены 633 руб., или 8,4 доллара. А 20,4% россиян живут на 14 тыс. руб. в месяц, или на 6,2 доллара в день. У каждого десятого доход не превышает 10 тыс. руб. Экстремальной нищетой, согласно критериям ООН, считается жизнь на 2 доллара в день.

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  • По международным стандартам оценки бедности, на грани нищеты в России живут 34 млн человек. Власти по-своему рассчитывают этот показатель и утверждают, что в 2020 году за чертой бедности находилось лишь 17,8 млн россиян.
Редакция
Редакция "Капитала Страны"

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И
21:31, 13.05 0 0
И.И..:

за величием кроме нищеты и дефицита никогда ничего не было...

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