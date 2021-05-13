Капитал страны
Капитал Страны
ENGLISH
13 МАЙ, 19:06 МСК
USD (ЦБ)    75,5379
EUR (ЦБ)    88,9960

13 МАЙ, 19:06 МСК
USD (ЦБ)    75,5379
EUR (ЦБ)    88,9960
Коронавирус
Поиск на КС
16+
﻿

36 миллионов россиян оказались на грани бедности

13 Мая 2021 450 0 Экономика
36 миллионов россиян оказались на грани бедности

Уровень бедности в России может быть в два раза выше, чем заявляет Росстат. Эксперты аудиторско-консалтинговой сети «Финэкспертиза» воспользовались международной методологией и выяснили, что 25% населения России, или 36 млн человек, относятся к категории малообеспеченных. Согласно данным Росстата, бедных в стране 17,8 млн человек.

Бедность в России гораздо масштабнее

  • Порядка 25% населения России, или 36 млн человек, относятся к числу малообеспеченных и получают доходы менее 60% от медианного. Об этом говорится в исследовании международной аудиторского-консалтинговой сети «Финэкспертиза», передает ТАСС.
  • В мире бедность измеряют размером дохода от медианного уровня (половина работников получает больше указанной суммы, половина – меньше). В России в 2020 году медианная заработная плата составляла 35 тыс. руб. Заработок менее 60% от нее – это меньше 21 тыс. руб. в месяц. Это близко к «народному» прожиточному минимуму – 24,6 тыс. руб. Столько россияне считают необходимым для выживания.
  • Но Росстат считает иначе: в бедные записывают только тех, чей доход оказывается ниже 11 301 руб., то есть установленного властями прожиточного минимума на основе продовольственной корзины. В результате официальная статистика вдвое уменьшает количество людей за чертой бедности – до 17,8 млн человек в 2020 году (12,1% от населения).
  • Эксперты «Финэкспертизы» настаивают, что международная методология расчета бедности более релевантна, нежели тот способ, которым выявляют бедность российские власти. В странах Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) 60% от медианной зарплаты считается «чертой бедности». Доходы в 50% считают за «чертой бедности», а 40% – крайней бедностью.

Спасибо, что читаете «Капитал страны»! Получайте первыми самые важные новости в нашем Telegram-канале

  • В «жонглировании цифрами» с бедностью Росстат обвинял миллиардер Олег Дерипаска. По его словам, доходы ниже прожиточного минимума имеют около 80 млн россиян, тогда как Росстат говорит о 17,8 млн. Подобные отчеты миллиардер назвал «победами в основном на бумаге». Но после его заявлений Кремль заявил, что доверяет данным Росстата. Свой критический пост в Telegram миллиардеру пришлось удалить.
Редакция
Редакция "Капитала Страны"

Написать комментарий

правила комментирования
  1. Не оскорблять участников общения в любой форме. Участники должны соблюдать уважительную форму общения.
  2. Не использовать в комментарии нецензурную брань или эвфемизмы, обсценную лексику и фразеологию, включая завуалированный мат, а также любое их цитирование.
  3. Не публиковать рекламные сообщения и спам; сообщения коммерческого характера; ссылки на сторонние ресурсы в рекламных целях. В ином случае комментарий может быть допущен в редакции без ссылок по тексту либо удален.
  4. Не использовать комментарии как почтовую доску объявлений для сообщений приватного характера, адресованного конкретному участнику.
  5. Не проявлять расовую, национальную и религиозную неприязнь и ненависть, в т.ч. и презрительное проявление неуважения и ненависти к любым национальным языкам, включая русский; запрещается пропагандировать терроризм, экстремизм, фашизм, наркотики и прочие темы, несовместимые с общепринятыми законами, нормами морали и приличия.
  6. Не использовать в комментарии язык, отличный от литературного русского.
  7. Не злоупотреблять использованием СПЛОШНЫХ ЗАГЛАВНЫХ букв (использованием Caps Lock).
Положение о защите персональных данных
Отправить комментарий

Статьи

Вывозить лес в Китай из России будет новая госмонополия

Вывозить лес в Китай из России будет новая госмонополия
Экономика 2

Не повышать цены на продукты до выборов просят поставщиков

Не повышать цены на продукты до выборов просят поставщиков
Экономика

Лучше Медведева. Депутаты объяснили, почему не критиковали Мишустина

Лучше Медведева. Депутаты объяснили, почему не критиковали Мишустина
Политика

Россию заподозрили в попытке интегрировать Восточную Украину

Россию заподозрили в попытке интегрировать Восточную Украину
Политика

Узнай, страна!

В Москве ученые создали систему идентификации борщевика с помощью сельхоздронов

В Москве ученые создали систему идентификации борщевика с помощью сельхоздронов

В Липецкой области стартовал основной этап строительства электростанции на попутном газе на НЛМК

В Липецкой области стартовал основной этап строительства электростанции на попутном газе на НЛМК

Новости дня

18:29 Путин поручил ввести единый подход к безопасности школ Путин поручил ввести единый подход к безопасности школ
Дерипаска ответил на слова Мишустина о «жадном» бизнесе
Дерипаска ответил на слова Мишустина о «жадном» бизнесе
16:20 Гинцбург призвал начать испытывать «Спутник V» на детях Гинцбург призвал начать испытывать «Спутник V» на детях
16:00 Песков ответил на новые публикации о «дворце в Геленджике» Песков ответил на новые публикации о «дворце в Геленджике»
14:22 Киев настаивает на скорой встрече Путина и Зеленского Киев настаивает на скорой встрече Путина и Зеленского
13:34 В России выявили 8380 новых случаев COVID-19 В России выявили 8380 новых случаев COVID-19
13:29 В Кремле рассказали, собирается ли Россия присоединять Донбасс В Кремле рассказали, собирается ли Россия присоединять Донбасс
Вывозить лес в Китай из России будет новая госмонополия
Вывозить лес в Китай из России будет новая госмонополия
12:16 СМИ: «Северный поток-2» могут достроить к концу сентября СМИ: «Северный поток-2» могут достроить к концу сентября

Узнай, страна!

12 МАЙ, 23:55 В Москве ученые создали систему идентификации борщевика с помощью сельхоздронов В Москве ученые создали систему идентификации борщевика с помощью сельхоздронов
Правительство РФ: стоимость некоторых продуктов требует особого внимания
Правительство РФ: стоимость некоторых продуктов требует особого внимания
12 МАЙ, 19:43 В Липецкой области стартовал основной этап строительства электростанции на попутном газе на НЛМК В Липецкой области стартовал основной этап строительства электростанции на попутном газе на НЛМК
12 МАЙ, 16:37 В Белгородской области модернизируют Губкинский мясокомбинат В Белгородской области модернизируют Губкинский мясокомбинат
11 МАЙ, 23:12 В Москве построят новый корпус мясоперерабатывающего завода «Коломенское» В Москве построят новый корпус мясоперерабатывающего завода «Коломенское»
11 МАЙ, 21:04 В Ростовской области отправили на Курскую АЭС-2 парогенераторы нового типа В Ростовской области отправили на Курскую АЭС-2 парогенераторы нового типа
11 МАЙ, 16:26 В Ленинградской области модернизируют Сясьстройский хлебозавод В Ленинградской области модернизируют Сясьстройский хлебозавод
Не повышать цены на продукты до выборов просят поставщиков
Не повышать цены на продукты до выборов просят поставщиков
10 МАЙ, 18:20 В Ростовской области установили памятники в городах воинской доблести В Ростовской области установили памятники в городах воинской доблести
10 МАЙ, 17:45 В Новосибирске тестируют новые тренажеры для космонавтов-фотографов В Новосибирске тестируют новые тренажеры для космонавтов-фотографов
10 МАЙ, 13:55 В Самарской области открыли мемориал «Генералы земли Самарской» В Самарской области открыли мемориал «Генералы земли Самарской»
10 МАЙ, 12:20 В Крыму наполнился водой участок Северо-Крымского канала В Крыму наполнился водой участок Северо-Крымского канала
Капитал страны
Нашли ошибку на сайте? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter