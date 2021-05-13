36 миллионов россиян оказались на грани бедности 450 0 Экономика

Уровень бедности в России может быть в два раза выше, чем заявляет Росстат. Эксперты аудиторско-консалтинговой сети «Финэкспертиза» воспользовались международной методологией и выяснили, что 25% населения России, или 36 млн человек, относятся к категории малообеспеченных. Согласно данным Росстата, бедных в стране 17,8 млн человек.