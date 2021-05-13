36 миллионов россиян оказались на грани бедности
13 Мая 2021 450 0 Экономика
Уровень бедности в России может быть в два раза выше, чем заявляет Росстат. Эксперты аудиторско-консалтинговой сети «Финэкспертиза» воспользовались международной методологией и выяснили, что 25% населения России, или 36 млн человек, относятся к категории малообеспеченных. Согласно данным Росстата, бедных в стране 17,8 млн человек.
Бедность в России гораздо масштабнее
- Порядка 25% населения России, или 36 млн человек, относятся к числу малообеспеченных и получают доходы менее 60% от медианного. Об этом говорится в исследовании международной аудиторского-консалтинговой сети «Финэкспертиза», передает ТАСС.
- В мире бедность измеряют размером дохода от медианного уровня (половина работников получает больше указанной суммы, половина – меньше). В России в 2020 году медианная заработная плата составляла 35 тыс. руб. Заработок менее 60% от нее – это меньше 21 тыс. руб. в месяц. Это близко к «народному» прожиточному минимуму – 24,6 тыс. руб. Столько россияне считают необходимым для выживания.
- Но Росстат считает иначе: в бедные записывают только тех, чей доход оказывается ниже 11 301 руб., то есть установленного властями прожиточного минимума на основе продовольственной корзины. В результате официальная статистика вдвое уменьшает количество людей за чертой бедности – до 17,8 млн человек в 2020 году (12,1% от населения).
- Эксперты «Финэкспертизы» настаивают, что международная методология расчета бедности более релевантна, нежели тот способ, которым выявляют бедность российские власти. В странах Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) 60% от медианной зарплаты считается «чертой бедности». Доходы в 50% считают за «чертой бедности», а 40% – крайней бедностью.
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- В «жонглировании цифрами» с бедностью Росстат обвинял миллиардер Олег Дерипаска. По его словам, доходы ниже прожиточного минимума имеют около 80 млн россиян, тогда как Росстат говорит о 17,8 млн. Подобные отчеты миллиардер назвал «победами в основном на бумаге». Но после его заявлений Кремль заявил, что доверяет данным Росстата. Свой критический пост в Telegram миллиардеру пришлось удалить.
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