«Бери и вдыхай». Подчиненный Путина написал о кокаине 374 0 Политика

Главный переговорщик от России по урегулированию ситуации в Донбассе и автор статей о «путинизме», «глубинном народе» и «долгом государстве Путина», ушедший из Кремля «медитировать» Вячеслав Сурков вернулся со стихотворением о свободе, которую он сравнил с кокаином. Свой опус бывший помощник президента Владимира Путина опубликовал в журнале «Русский пионер».