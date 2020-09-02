«Бери и вдыхай». Подчиненный Путина написал о кокаине
Главный переговорщик от России по урегулированию ситуации в Донбассе и автор статей о «путинизме», «глубинном народе» и «долгом государстве Путина», ушедший из Кремля «медитировать» Вячеслав Сурков вернулся со стихотворением о свободе, которую он сравнил с кокаином. Свой опус бывший помощник президента Владимира Путина опубликовал в журнале «Русский пионер».
Сурков оказался на свободе
Новое стихотворное произведение Суркова в «Русском пионере» снабжено предисловием, в котором говорится, что «в такое стихотворение может поместиться чуть не вся жизнь человека».
Я снова один
мне дали свободу
зачем кокаин?
ведь есть этот воздух
бери и вдыхай
и все – жди прихода
так выглядит рай:
пустыня свободы
возьми и вдохни
всем сердцем всем мозгом
все ночи все дни
все земли все звезды
и весь этот май
всей бездной души
и не выдыхай
и все – не дыши
- До этого Сурков публиковал в журнале эссе о каталонском художнике Жоане Миро. В конце 2000-х ему приписывался роман о коррупции «Околоноля», опубликованный под именем Натана Дубовицкого тоже в «Русском пионере». Как писали «Ведомости», Сурков сочинял тексты для рок-группы «Агата Кристи».
- Также Сурков отличился теоретическими статьями. В феврале 2019 года он напечатал в «Независимой газете» свою концепцию «Долгого государства Путина», раскритиковав демократию как «иллюзию». В частности он отметил, что Россия перестала рушиться, обрушившись с уровня СССР до РФ, а также начала восстановление до своего естественного состояния – «собирающей земли общности народов».
- В России, по мнению Суркова, нет «глубинного государства», как в США, но есть «глубинный народ». Этот народ «недосягаем для социологических опросов, агитации, угроз и других способов прямого изучения и воздействия». После Сурков называл «путинизм» «глобальным политическим лайфхаком и хорошо работающим методом властвования».
- В начале 2020 года Сурков был отстранен от работы в Кремле. Свой уход с должности помощника президента он объяснил «изменившимся контекстом». По его словам, он хотел покинуть Кремль еще в 2013 году, поскольку понял – для него нет места в системе, которую он сам создавал.
Написать комментарий