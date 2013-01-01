ТОП-10 достижений-2019: в каких регионах России получили максимальную пользу от природных ресурсов

В режиме телемоста старт разработке месторождения на полуострове Ямал с запасами в 2 триллиона кубометров газа дал Президент РФ Владимир Путин, отметив, что реализация проекта обеспечит энергобезопасность России на годы вперед и сделает Ямал одним из центров мировой энергетики. В работах задействуют 5 500 человек, 2 000 единиц техники. К 2030 году на Ямале будет добываться 310-360 млрд кубометров газа для потребления внутри страны и поставок на экспорт по «Северному потоку-1» и «Северному потоку-2».