ТОП-10 достижений-2019: в каких регионах России получили максимальную пользу от природных ресурсов

«Капитал страны» представляет свой рейтинг главных новостей года о достижениях России в сырьевой экономике.
В целом экономика России по итогам 2019 года большей частью остается сырьевой. На ежегодной пресс-конференции Президент РФ Владимир Путин сообщил, что открыто около 600 новых месторождений сырьевых ресурсов. В течение года стартовали крупные проекты, направленные на переработку полезных ископаемых. В РоссийскойФедерации продолжает динамично развиваться горнодобывающая отрасль, в том числе золотодобывающая промышленность, производство урана, алюминия, металлов платиновой группы и др. Нефть, газ и уголь лидируют по объемам добычи и остаются стратегическими ресурсами страны.
В режиме телемоста старт разработке месторождения на полуострове Ямал с запасами в 2 триллиона кубометров газа дал Президент РФ Владимир Путин, отметив, что реализация проекта обеспечит энергобезопасность России на годы вперед и сделает Ямал одним из центров мировой энергетики. В работах задействуют 5 500 человек, 2 000 единиц техники. К 2030 году на Ямале будет добываться 310-360 млрд кубометров газа для потребления внутри страны и поставок на экспорт по «Северному потоку-1» и «Северному потоку-2».
Реализован очередной этап крупнейшего в мире энерго-металлургического инвестиционного проекта БЭМО — Богучанскогоэнерго-металлургического объединения, который создает мощную энергетическую базу для развития промышленности в Нижнем Приангарье. Бюджет строительства первой серии БоАЗ мощностью 298 тыс. тонн в год составляет 1,69 млрд долларов. После ввода второй серии мощность завода составит 600 тыс. тонн алюминия в год.
В Республике Бурятия на базе месторождения труднообогатимых полиметаллических руд Озерное ООО «Озерная горнорудная компания» реализует проект создания предприятия по добыче и переработке свинцово-цинковой руды мощностью 8 млн тонн в год. Объем частных инвестиций в проект составит более 74 млрд рублей, будет создано свыше 2,3 тыс. рабочих мест. Ввести объект в эксплуатацию планируется в 2023 году.
В Республике Саха (Якутия)с опережением планов «Сургутнефтегаз» ввел в эксплуатацию новое нефтегазоконденсатное месторождение Ленское с доказанными запасами нефти 40 млн тонн, что значительно расширит ресурсную базу в Восточной Сибири.
В порту Высоцк Ленинградской области введен в строй первый из трех строящихся комплексов сжижения природного газа компании «НОВАТЭК». Реализация проекта шла с 2015 года. Общий объем инвестиций оценивается в 50 млрд рублей.
В Красноярском крае в рамках комплексного инвестиционного проекта «Енисейская Сибирь» компания «Нефтегазхолдинг» реализует масштабный проект освоения Пайяхской группы месторождений. Запуск одного из крупнейших месторождений России позволит создать в регионе более 30 тыс. рабочих мест. Планируемый объем добычи — 26 млн тонн нефти в год с дальнейшей перспективой — до 50 млн тонн. Добытая нефть будет экспортироваться по Cеверному морскому пути в страны Европы и Азии.
На базе обогатительной фабрики «Ресурсы Малого Хингана» стартовал уникальный проект по разработке техногенного месторождения олова.Это единственная в мире компания, добывающая оловянный концентрат из сырья, оставшегося после работы старого предприятия спустя десятилетия.
На Верхнеалькатваамском месторождении Чукотского автономного округа компания ООО «Берингпромуголь» добыла миллионную тонну каменного угля. Благодаря проекту, реализация которого идет с 2016 года, угольная отрасль региона вышла на международный уровень. Общий объем инвестиций составляет около 2,3 млрд рублей. Создано 350 рабочих мест.
На шельфовом месторождении в Балтийском море в 3,2 км от берега напротив поселка Куликово Калининградской области нефтедобывающая компания «Лукойл» запустила в эксплуатацию две рекордные по длине скважины. Разведанные запасы нефти на месторождении оцениваются в 3,9 млн тонн. Период его эксплуатации рассчитан на 50 лет.
В Кемеровской области на шахте имени В.Д. Ялевского «Сибирская угольная энергетическая компания-Кузбасс» приступила к отработке лавы № 50-05 с запасами угля более 6 млн тонн. Общий объем инвестиций СУЭК в развитие шахты за последние два года составил 7,5 млрд рублей.