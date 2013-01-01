На Чукотке добыли миллионную тонну каменного угля на Верхнеалькатваамском месторождении



На участке «Фандюшкинское поле» Верхнеалькатваамского месторождения Чукотского автономного округа российская компания ООО «Берингпромуголь» добыла миллионную тонну каменного угля. Благодаря проекту, реализация которого идет с 2016 года, угольная отрасль округа вышла на международный уровень. Общий объем инвестиций составляет около 2,3 миллиардов рублей. Создано 350 рабочих мест.

Высокого результата компании удалось достичь благодаря поддержке Правительства Чукотского АР, инвестициям в развитие проекта по добыче коксующегося и энергетического угля Беринговского угольного бассейна, а также резидентству в ТОР «Чукотка».

С начала года на ООО «Берингпромуголь» добыли почти 173 тыс. тонн каменного угля. До конца года планируется получить 750 тыс. тонн полезного ископаемого.

Первое судно навигации этого года «Densa Cougar» уже отгрузило на экспорт порядка 40 тыс. тонн энергетического угля в страны АТР. В целом запасы Верхнеалькатваамского месторождения оцениваются в 110,6 млн. тонн.

Чукотский автономный округ, Дальневосточный федеральный округ