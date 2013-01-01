На Таймыре начали бурение одного из крупнейших в России нефтяных месторождений



В Красноярском крае в рамках комплексного инвестиционного проекта «Енисейская Сибирь» компания «Нефтегазхолдинг» реализует масштабный проект освоения Пайяхской группы месторождений. Запуск добычи нефти на одном из крупнейших месторождений России позволит создать в регионе более 30 тысяч рабочих мест.

«Закончились вышкомонтажные и пусконаладочные работы, мы приступаем к бурению первого куста скважины уникального Пайяхского месторождения. За всё время геологоразведочных работ было пробурено 12 скважин. В результате государственной комиссией утверждены извлекаемые запасы нефти более одного миллиарда тонн. Уже в этом году мы планируем завершить строительство трех разведочных и двух эксплуатационных скважин с горизонтальным окончанием в тысячу метров», — рассказал вице-президент АО «Нефтегазхолдинг» Андрей Поляков.

В ближайшее время специалисты продолжат бурение 6 тысяч скважин и завершат строительство необходимой инфраструктуры. Планируемый объем добычи — 26 млн тонн нефти в год с дальнейшей перспективой ежегодной нефтедобычи до 50 млн тонн. Нефть, добытая на месторождении, будет экспортироваться по Cеверному морскому пути в страны Европы и Азии.

Для этого в 40 км от поселка Диксон планируют построить морской терминал «Порт — бухта Север» с нефтеналивным терминалом мощностью 25 млн тонн в год. Порт и месторождение будут соединены нефтепроводом протяженностью около 400 км.

При этом большое внимание уделяют экологической безопасности Таймыра. Уникальная буровая установка оборудована фильтрами для очистки воздуха от нефтяных паров и системой сбора утечек бурового раствора, что позволяет минимизировать загрязнение окружающей среды. На буровой имеется новейшая система мониторинга контроля параметров бурения с дистанционным мониторингом состояния оборудования. Разработанная система полного укрытия буровой сохраняет внутри плюсовую температуру, что позволит ускорить промышленное освоение и увеличить добычу нефти.

Красноярский край, Сибирский федеральный округ