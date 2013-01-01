В Еврейской АО запущено единственное в мире предприятие по техногенной разработке запаса олова
Июн 24
В Еврейской автономной области на базе обогатительной фабрики «Ресурсы Малого Хингана» стартовал уникальный проект по разработке техногенного месторождения олова. На сегодняшний день в проект вложено более 800 млн рублей. Трудоустроено более 150 местных жителей.
Это единственная в мире компания, добывающая оловянный концентрат из сырья, оставшегося после работы старого предприятия «ХинганОлово», где в 1940-х годах добывали оловянную руду, которую затем обогащали. Остатки производства сваливали на специальных площадках – отвалах. Спустя десятилетия эти остатки решили еще раз использовать в производственных целях в качестве исходного сырья.
В настоящее время обогатительная фабрика использует 75% проектной мощности и к концу года должна выйти на полную мощность в 1 млн тонн продукции. Получаемый концентрат олова идет на экспорт.
На сегодняшний день ООО «Ресурсы Малого Хингана» является одним из двух предприятий в России, добывающих олово, и единственной в мире компанией, применившей технологию разработки техногенного месторождения.
Планируется, что в ближайшей перспективе предприятие перейдет на добычу коренного олова в шахтах в Мало-Хинганского рудного узла. Сегодня уже проводятся мероприятия по геологоразведке месторождений, находящихся в Облучинском районе.
Еврейская автономная область, Дальневосточный федеральный округ
24 Июн 2019, "КАПИТАЛ СТРАНЫ" / Москва
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