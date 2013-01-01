В Балтийском море приступили к добыче нефти на крупном шельфовом месторождении



На шельфовом месторождении D41 в Балтийском море в 3,2 км от берега напротив поселка Куликово Калининградской области нефтедобывающая компания «Лукойл» запустила в эксплуатацию две рекордные по длине скважины. Разведанные запасы нефти на месторождении оцениваются в 3,9 млн тонн. Период его эксплуатации рассчитан на 50 лет. Коэффициент извлечения нефти составит 0,51, что является одним из самых высоких в России показателей нефтеотдачи.

Промышленная эксплуатация месторождения осуществляется с береговой площадки двумя горизонтальными скважинами. Проходка первой скважины составила около 8 км, в том числе 616 метров горизонтального участка. Длина второй скважины - более 7,5 км, горизонтального участка ствола – 439 метров. Специалисты отмечают, что длина пробуренных скважин рекордна для Балтийского моря.

Технические решения по обустройству месторождения предусматривают минимально допустимое воздействие на окружающую среду, постоянный мониторинг технологического процесса, изолированный сбор всех возможных отходов.

Предполагается, что вся нефть, добытая на шельфовом месторождении D-41, будет отправляться на экспорт, т.к. в регионе нет отраслевых перерабатывающих предприятий.

Калининградская область, Северо-Западный федеральный округ

Балтика, нефтедобыча, Лукойл