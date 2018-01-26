Сверхзвуковые самолеты России, свалки Путина, ипотека для молодых, Грудинин и Кремль, Россия и МОК
Президент Владимир Путин предложил создать российский гражданский сверхзвуковой самолет. Кому он будет нужен? Сомнения экспертов.
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Бюджетный маневр: увеличение расходов на образование, здравоохранение и инфраструктуру Получится или нет?
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