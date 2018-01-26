Сверхзвуковые самолеты России, свалки Путина, ипотека для молодых, Грудинин и Кремль, Россия и МОК 153 0 Итоги недели

Президент Владимир Путин предложил создать российский гражданский сверхзвуковой самолет. Кому он будет нужен? Сомнения экспертов.

Свалки Путина. Почему власти не могут решить проблему утилизации мусора. Да и другие проблемы тоже.

Поймать майнера. Минкомсвязи собирается ловить россиян по счетам за электричество

Новый сверхзвуковой стратегический ракетоносец Ту-160. Владимир Путин присутствовал на демонстрационном полете

Глава ВТБ Андрей Костин, заявил на экономическом Форуме в Давосе о давлении США на Москву с целью смены власти в России.

Молодым семьям жить станет легче. Для них предлагается отменить первоначальный взнос на ипотеку.

Кремль атакует кандидата в президенты от левых сил Павла Грудинина. Чем не угодил власти этот человек, в общем-то, далекий от большой политики.

Лидеров российской сборной Антона Шипулина, Виктора Ана и Сергея Устюгова не оказалось в списке потенциальных участников зимней Олимпиады. Чем МОК объясняет это решение и что будет дальше.

Бюджетный маневр: увеличение расходов на образование, здравоохранение и инфраструктуру Получится или нет?