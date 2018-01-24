Запад хочет свергнуть Путина. Чем глава ВТБ пугал Европу и США в Давосе 189 1 Тренды События и факты

Вашингтон и его союзники устроили против России не просто торговую войну, а самую настоящую и «очень большую экономическую войну». Об этом в своем выступлении на Всемирном экономическом форуме в Давосе заявил глава ВТБ Андрей Костин. Он убежден, что США и партнеры таким образом оказывают давление на Москву, целью которого является смена власти в России.

«Сменить президента»

Костин считает, что главной целью Запада является свержение ныне существующей в России власти. «Я думаю, что они хотят при помощи санкций оказать большое давление на Россию, чтоб РФ сменила правительство, президента на кого-то более подходящего для них. Я думаю, что это экономическая война, это не просто торговая война, когда вы просто ограничиваете немного импорт или экспорт», – подчеркнул глава ВТБ, выступая в Давосе.

«Это действительно крайне полномасштабная атака на Россию, на российское общество, с большим давлением на экономику. Это очень большая экономическая война. И я говорю серьезно, и мы будем воспринимать это очень серьезно», – цитирует РИА Новости Андрея Костина.

Санкции как объявление войны

Ранее в ходе давосского форума глава ВТБ предупредил о «нарастающей угрозе военного конфликта» в Европе. Он заявил, что, если Вашингтон будет продолжать вводить антироссийские санкции, это будет служить сигналом «объявления войны», передает РБК со ссылкой на Financial Times.

Костин убежден, что какими бы ни были экономические санкции против финансовых институтов России, они будут похожи на «объявление войны». «Я не вижу причин, по которым после этого российский посол должен будет остаться в Вашингтоне, или американский посол должен будет купаться в холодной воде в Москве», – отметил Костин.

Кроме этого, Костин высказал предположение, что в данный момент начинается этап новой гонки вооружений, в ходе которого НАТО требует еще больше оружия и распространяет его в большом объеме по территории Европы. «Россия будет отвечать тем же», – подчеркнул он. Отметив, что в этом случае в выигрыше останутся «только генералы» и производители оружия. «Америка призывает Европу больше платить за это. Кому это нужно? Это очень опасно», – резюмирует глава ВТБ.

Он убежден, что подобные действия если «не приведут к ядерной войне, то еще больше испортят отношения между Москвой и Вашингтоном: «Кто знает, что произойдет в Сирии, или в Прибалтике, или в Черном море, где у вас есть американские военные корабли. Чем больше у вас оружия, тем больше оснований полагать, что может просто случайно произойти вспышка…»

«Боюсь за банк»

Еще одно из заявлений, которое сделал Костин в Давосе во время делового завтрака «ВТБ Капитал», связано с банком, который он возглавляет. Говоря о санкциях, он подчеркнул, что не боится ограничений против себя, но выражает беспокойство по поводу возможного усиления санкций Запада против ВТБ. «Я не беспокоюсь о себе лично, но о банке – да», – заявил он.

Также, как сообщает ТАСС, глава ВТБ во время переговоров в ходе форума обсуждал с инвесторами тему приватизации, однако ситуация, как и прежде, остается на неблагоприятном уровне в связи с санкциями. «Вопрос приватизации здесь поднимался, но наша позиция достаточно понятна. Несмотря на то, что приватизация пакета не является санкционной темой, все говорят о новых санкциях, никто не знает, будут ли они распространяться на государственные облигации, корпоративные бумаги», – сказал он. Отметив, что в целом ВТБ не против приватизации.

Напомним также, что сегодня против ВТБ действуют санкции США и Европы, которые были введены в 2014 году. Это значит, что в данный момент у банка ограничен доступ к западным рынкам капитала.

«Влияние России будет расти»

В случае если Владимир Путин будет переизбран главой России, влияние Российской Федерации во всем мире будет расти. Однако источником влияния будет служить «не конфронтация со странами Запада, а кооперация и укрепление экономических и политических связей с партнерами». Об этом, как передает РИА Новости, Андрей Костин также заявил во время делового завтрака ВТБ.

Глава банка считает, что влияние России «будет происходить из большей кооперации, из укрепления отношений в экономике, политике». Он также выразил надежду на то, что все это произойдет в ближайшие несколько лет. Вместе с этим Костин заявил, что действующий президент России хочет видеть около себя больше оппозиции, которая имела бы реальную общественную поддержку.

«Я думаю, Путин тоже хотел бы видеть больше оппозиции, это очень хорошо, это очень полезно для управления машиной правительства. Проблема в том, что реальная оппозиция должна иметь почву, должна иметь поддержку в обществе. Но эта поддержка провалилась в России», – заключил глава ВТБ.