«Ситуация не позволяет бездействовать». Поднимет ли Путин налоги, чтобы увеличить расходы на образование и здравоохранение? 1155 0 Интервью и комментарии

На Гайдаровском форуме, который прошел на прошлой неделе, в числе прочего обсуждалось увеличение расходов на образование, здравоохранение и инфраструктуру в рамках так называемого бюджетного маневра на 1,5-2% ВВП. По словам помощника президента Андрея Белоусова, под эту цель рассматривается перенастройка налоговой системы, а также другие варианты финансирования. Он подтвердил, что изначальная идея принадлежит Центру стратегических разработок, который возглавляет экс-министр финансов Алексей Кудрин. Как бюджетный маневр скажется на социальной сфере и будет ли он эффективным? Является ли повышение налогов и их дифференциация – наиболее простым способом найти средства на дополнительные расходы? И какие шансы на реализацию есть у этой идеи после выборов президента?





Александр Шустов, генеральный директор МФО «Мани Фанни»: Увеличение расходов на образование и здравоохранение всегда было популистским мотивом, который сопровождал все предвыборные кампании. Причем обычно этот мотив сопровождается еще одним, который звучит примерно так: «нужно увеличить налоги для тех, кто много зарабатывает, чтобы отдать бедным», ввести прогрессивную шкалу налогообложения, и так далее. С моей точки зрения, ни та, ни та мера не направлены на долгосрочное процветание общества, а только временно латает некоторые участки. Ведь увеличивать расходы на образование и здравоохранение нужно с целью повышения благосостояния общества в целом, и на длительный срок вперед. Не за счет относительно высоких цен на нефть, а именно создать долгосрочную мотивацию к росту производительности труда, а через это — к росту ВВП хотя бы на 4-5% в год. Сейчас же рост ВВП находится на уровне 1,5% в год, и такие страны, как США, Китай обгоняют нас по темпам экономического роста, а значит, переманивают к себе и бизнес, и граждан. При таком слабом темпе роста ВВП, как у нас сейчас, необходимо дополнительные доходы от нефти тратить на налоговый маневр: снизить налогообложение малого и среднего бизнеса, а выпадающие доходы заместить из Фонда Национального Благосостояния на первые 5-10 лет. За это время в стране появится развитая сфера услуг, вырастет производительность труда, и, возможно, сферы образования и здравоохранения уже не будут нуждаться в такой тщательно опеке со стороны государства: они вполне могут быть окупаемыми, рентабельными и предоставлять качественные услуги, если государство просто будет поменьше эти сферы регулировать. Например, система лицензирования в нашей стране абсолютно не работает, а является еще одним рынком по продаже лицензий, так зачем она нужна? Увеличение НДФЛ приведет к еще большему сжиманию экономики и переходу бизнеса в серый сектор.

Евгений Корюхин, аналитик «Алор Брокер»: Бюджетный маневр позволит инвестировать в человеческий капитал свыше 1 трлн руб. уже в ближайшие годы. Его введение назрело давно, поэтому в необходимости его проведения сомнений нет.

Вопрос стоит иначе – за счет каких ресурсов это сделать? Есть разные мнения на этот счет, но я склоняюсь к тому, что необходимо увеличивать расходы на образование, здравоохранение и инфраструктуру за счет перераспределения нефтегазовых доходов, а не за счет увеличения НДФЛ и сокращения расходов на прочие сектора. Тем более, с учетом выросших цен на энергоресурсы бюджет в этом году может получить свыше 1 трлн руб. Время, когда резервы помогли стране пережить острые моменты падения цен на нефть прошло. И сейчас необходимо создавать экономику будущего, а не жить по старой модели экстенсивного роста. Ведь доказано, что вложения в образование, здравоохранение и инфраструктуру дают среднегодовой прирост ВВП в размере 0,4%, а это порядка 400 млрд руб. дополнительного прироста. Кроме того, бюджетный маневр – это инвестиции в человеческий капитал. У нас более 9 млн человек трудятся в данных секторах экономики и улучшение их уровня жизни положительно скажется и на восприятии государства. В преддверии президентской кампании, я считаю, это будет достижимая цель действующего президента. Однако если власти откажутся от перераспределения нефтегазовых доходов, на мой взгляд, это будет существенная ошибка, которая в очередной раз на долгие годы может заморозить российскую экономику, так как сторонники данной политики по большей части живут прошлыми успехами в сохранении стабильности финансовой политики, но такая стабильность не дает развитию человеческого капитала.

Дмитрий Журавлев, директор Института региональных проблем: Увеличение финансирования инфраструктурных проектов, медицины и образования, бесспорно, полезно. Хотя надежд на серьезный прорыв я бы не питал. Во-первых, потому что это не такие уж большие деньги. Во-вторых, нужно не столько увеличивать финансирование, сколько навести порядок с его использованием. Если полученные деньги уйдут на зарплаты чиновников, то лучше никому не будет. И наконец, в-третьих, если деньги будут браться за счет прямых налогов с населения, это ухудшит ситуацию.

Повышение прямых налогов ударит по покупательной способности населения, что, в свою очередь, ударит по экономике. В результате есть опасность, что общая сумма собранных налогов может оказаться меньше чем до маневра. Лучше бы оптимизировали затраты на аппарат и депутатов. Здесь еще много резервов.

Данный вариант так популярен именно потому, что он самый простой, он требует от государственного аппарата меньших усилий – отнять и поделить. А перераспределение нефтяных доходов это слишком серьезно. Какие тут образование и медицина?

Шансы на повышение НДФЛ велики. Пойдут ли эти деньги на объявленные цели, будет зависеть от того, насколько это будет под контролем президента. Пока этот контроль есть, есть надежда. Минфин с радостью потратил бы эти деньги на сокращение бюджетного дефицита. И с точки зрения Минфина – министерства бюджета, был бы прав. Но на то и есть верховная власть, чтобы следить за стратегическими приоритетами.

Дмитрий Лукашов, аналитик IFC Markets: В настоящее время в российском образовании сложилась не вполне благоприятная ситуация для того, чтобы просто так закачивать в него бюджетные деньги. В частности, наблюдается массовый отток квалифицированных кадров за рубеж или, иными словами, «утечка мозгов». По оценкам российского правительства и независимых экспертных центров, с 1989 года Россию покинули примерно 2 млн специалистов. Согласно опросам общественного мнения, примерно каждый 4-й выпускник вузов размышляет о возможности найти работу за границей. И почему же такие желания должно оплачивать наше государство? Сейчас оно фактически оплачивает подготовку специалистов для развитых иностранных стран.

При этом доля россиян с высшим образованием в нашей стране и так уже составляет 56%. Это намного выше среднего уровня в развитых странах 37%. Я не уверен, что есть необходимость стимулировать получение высшего образования за счет средств государственного бюджета. Я полагаю, что российский частный бизнес мог бы инвестировать в подготовку и обучения нужных ему сотрудников.

Увеличение финансирования здравоохранения и инфраструктуры, на мой взгляд, вызывает меньше критических замечаний. Однако первоочередной задачей должен стать рост эффективности нынешних вложений. В этом смысле, часть средств можно было бы направить на борьбу с коррупцией. Теоретически, это принесло бы больше пользы нашему обществу.

Очевидно, что простое увеличение НДФЛ не целесообразно, так как 70% россиян имеют среднедушевой денежный доход менее 35 тыс. руб. в месяц. Условно говоря, их доходы меньше средней номинальной заработной платы. При этом, по данным независимых аналитических центров, на долю 10% самых обеспеченных россиян приходится более 80% национального богатства. Возможно, что введение каких-то налогов на роскошь и сверхпотребление, действительно, имеет смысл.

Касаясь, использования сверхдоходов от продажи нефти, я полагаю, что использовать их на бюджетные нужды не правильно. Не нужно «изобретать велосипед» – лучше применить опыт передовых капиталистических стран. ФРС США печатала доллары и отчасти профинансировала сланцевую революцию. ЕЦБ печатает евро и финансирует «зеленую энергетику» – уже всю Европу застроили ветряками и солнечными панелями. Такие расходы не только обеспечили нулевую инфляцию, но и реально помогли росту ВВП указанных стран. Я полагаю, что сверхдоходы от продажи российской нефти следует направлять только на реализацию инвестиционных проектов, способных оказать положительный макроэкономический эффект в масштабах всей России.

Касаясь, пересмотра расходной части российского бюджета, я полагаю, что сейчас это делать преждевременно. Главной, первоначальной задачей после выборов должна стать подготовка и формирование долгосрочной экономической стратегии России, а уже потом можно будет подумать и над тактикой.

Алексей Коренев, аналитик ГК «ФИНАМ»: Увеличение расходов на образование, здравоохранение и инфраструктуру в любом случае позитивно сказывается и на экономическом развитии государства, и на социальной сфере, и на настроениях и политических предпочтениях населения. Что в конечном итоге вызывает не только снижение уровня прямых потерь и недополученных доходов, но и позитивно сказывается на потребительском спросе вследствие улучшения общих ожиданий со стороны населения. Безусловно, 1,5-2% – это очень незначительный прирост в общем объеме финансирования. И, конечно, недостаточный. Но сам факт, что расходы по данным статьям бюджета планируется увеличить, уже крайне положителен. Низкий уровень образования ведет к снижению объемов и качества выпускаемой продукции, падению ее конкурентоспособности на мировых рынках, что негативно сказывается на ВВП страны. Преждевременная смертность от травм и заболеваний обходится стране, по подсчетам специалистов, в сумму, составляющую около 14,3% внутреннего валового продукта (цифра существенно меняется в зависимости от региона. Так, в ВРП Ингушетии потери от преждевременной смертности составляют 7,6%, а в ВРП Тувы – до 31%). Потери из-за болезней также весьма существенны. В Российской Федерации по болезни теряется в среднем 10 рабочих дней в год на одного работающего. Суммарные издержки, обусловленные пропуском рабочих дней по болезни в Российской Федерации, составляют до 1,37% от ВВП, в зависимости от метода оценки. Слабая инфраструктура также негативно сказывается на развитии государства. Огромные суммы государство теряет непроизводительно – именно из-за слабо развитой автодорожной, железнодорожной, авиационной сетей и прочей инфраструктуры. Влияет уровень расходов на образование и медицины и на настроения в обществе. Более качественное обучение и медицинское обслуживание будут провоцировать людей не откладывать деньги «на черный день», что сейчас делает большинство россиян, а более уверенно их тратить, что позитивно сказывается на росте производства. Однако, для того чтобы эффект был действительно заметен, увеличения расходов на социально значимые статьи бюджета на 1,5-2% недостаточно. Так что будем надеяться, что тенденция сохранится и в дальнейшем финансирование столь значимых направления будет только расти.

Оправдано ли увеличение НДФЛ до 15% для обеспечения роста социальных и инфраструктурных расходов? А, собственно, других надежных источников и нету. Надеяться, что нефть все время будет стоить 70 долларов за баррель или даже расти в цене, слишком рискованно. Стоимость энергоносителей очень нестабильна и слабо предсказуема. Увеличить валютные поступления в казну за счет роста экспорта каких-то иных товаров и услуг вряд ли получится – Россия имеет реальные конкурентные преимущества только в двух отраслях – экспорт ресурсов (нефть, газ, металлы, древесина) и экспорт вооружений. Что касается увеличения НДФЛ до 15% и возможное введение прогрессивной шкалы налогообложения, то стоит учесть опыт ведущих экономик мира – практически везде используется дифференцированная система взимания налогов в зависимости от уровня доходов. Касательно оптимизации расходов на оборону – тут не все так просто. Во-первых, это «закрытые» статьи бюджета, и точные цифры доступны только узкому кругу специалистов. Так что оценить мы можем их только приблизительно. Во-вторых, учитывая нынешнее внешнеполитическое положение России, а также постепенное устаревание находящейся в эксплуатации техники и необходимость ее обновления и модернизации, тратить деньги на эти статьи бюджета придется. К тому же, как мы писали выше, экспорт военной техники является довольно стабильным источником валютных поступлений в казну государства. Ну и про Фонд национального благосостояния. Это своеобразная подушка безопасности. Необходимый резерв, который активно пополняется в периоды относительного благополучия и увеличения поступающих от экспорта доходов, и столь же активно используется для поддержания экономики в негативные для государства периоды. Так что формирование резервов в данном случае вполне оправдано.

Безусловно, в преддверии выборов практически все инициативы, исходящие от политиков, имеющих к ним отношение, воспринимаются большинством как часть предвыборной агитации. Однако есть некоторые признаки того, что в этот раз немалая часть предложений по реформированию экономики со стороны президента и правительства действительно будет в той или иной степени реализована. Во-первых, ситуация по многим направлениям просто не позволяет продолжать бездействовать. Во-вторых, судя по детальной проработке некоторых предложений и проектов, видно, что они готовились не просто как предвыборные лозунги, а именно как планы по совершенствованию целого ряда отраслей.

Сергей Звенигородский, начальник отдела розничных продаж УК «СОЛИД Менеджмент»: Бюджет России с 2014 года серьезно изменился, как в качественном, так и в количественном плане. Достигнут паритет по экспорту и импорту, нефтегазовые доходы составляют существенную часть бюджета, но уже не преобладающую, при этом Россия за годы санкций захватила рынок с 21% в 2014 году до 36% по концу 2017 года в газовых контрактах и догоняет по нефтяным (наверное, поэтому нас сравнивают с ИГИЛ – ЕС и США боролись с ними, а территория под контролем только росла). Кроме того, военная сфера всегда была основным драйвером фундаментальных исследований и высоких технологий, а демонстрация возможностей в Сирии позволила создать портфель заказов на 50 млрд долларов к концу 2017 года. Даже скептики не смогут возразить ничего конструктивного против цифр доходов. Новые возможности открыли перед правительством условия для решения давно назревших проблем в других сферах (двигать все одновременно не может ни одна страна, необходимо вкладываться сначала туда, где будет генерироваться доход, за счет которого осуществлять реформы далее), поэтому, несмотря на некоторый дефицит, государство готово приступить к увеличению расходов на здравоохранение, образование и инфраструктуру. Этот шаг позволит увеличить качество человеческого капитала и трудовых кадров (надо развиваться) до требуемых в XIX веке показателей, пусть они и прописаны гораздо лучше в книгах фантастов и футурологов, а не в стратегиях правительств. К сожалению, вложения в отрасли, связанные с военной сферой, имеют определенный цикл, поэтому нельзя бросить финансирование на полпути и просто потерять деньги. Кроме того, большая часть внутреннего рынка зависит прямо или косвенно от государственного заказа, и военные контракты оживляют российскую экономику не хуже любых других, деньги не имеют привязок (деньги не пахнут) и не имеет значения, зарплата идет от МО РФ или частного инвестора. Конечно, государственно-частное партнерство позволяет осуществить задуманные проекты быстрее – частные инвесторы получают гарантии на активы и определенную доходность, а государство – дополнительные вложения. Но, на данный момент, экономика требует больше командного управления (на верхнем уровне, а не внизу), а получить средства на ее развитие на данном этапе можно лишь при участии внутренних резервов. Повышение НДФЛ на 2% не повлечет кардинальных изменений в структуре жизнедеятельности граждан и организаций, а их сбор осуществляется ФНС на высоком уровне (в этом году уровень будет еще выше), поэтому и была выдвинута идея повышения именно такого налога. Мы можем расходовать деньги из ФНБ в любой момент, но необходимо понимать, что международный механизм финансовых потоков предусматривает золотовалютные резервы у государства, а в нашем случае – позволяет печатать рубли в пропорции к размещаемым средствам в США. Кроме того, внешние заемщики ориентируются на резервы страны, и они позволяют получать дополнительную ликвидность из-за рубежа. Снижение размера резервов снизит и объемы ликвидности в России, поэтому, потратив деньги внутри страны, мы их потеряем при выходе иностранных капиталов (говорим не про спекулянтов, а реальных инвесторов) примерно в том же объеме. Таким образом, при существующей системе финансирования и печати денег Россия вынуждена наращивать свои резервы в США.

Повышения налогов можно и не дождаться, все страны, которые так делали, столкнулись с выводом доходов в «тень», а итоги даже по окончании первого года приводили к осознанию бесперспективности продолжения. На данном этапе развития интернет позволяет отследить большую часть транзакций, но повышение налогов остается не такой эффективной мерой, по сравнению с их снижением, когда растут обороты компаний и идет прирост средств из-за рубежа. Такой ход будет более логичным и приемлемым для граждан, как и привязка к этому событию «последней китайской» амнистии по выходу из «тени».